Ar reikia paplūdimiams mėlynosios vėliavos?

Pamačius plevėsuojančią vėliavą, poilsiautojams iš karto aišku, kad paplūdimyje gaus kokybiškas paslaugas. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad šis ženklas padeda garsinti paplūdimius tarptautiniu mastu. Pliažai, kuriems suteikiama mėlynoji vėliava, įtraukiami į specialų katalogą. Norint gauti šį vienam sezonui suteikiamą ženklą, paplūdimiai turi atitikti daug kriterijų. Vasarą organizacija, kuri atsakinga už vėliavos suteikimą, surengia ir patikrinimą. Radus trūkumų, galima netekti šio ženklo. Už dvi mėlynąsias vėliavas uostamiesčio savivaldybė turėtų sumokėti 10 tūkst. eurų. Svarstant šį klausimą, tarp miesto tarybos narių kilo diskusijos dėl ženklo naudos. Ar reikia Klaipėdos paplūdimiams mėlynosios vėliavos?

Už

Arūnas Barbšys, miesto tarybos narys:

– Esu už tai, kad paplūdimiams siektume mėlynosios vėliavos. Šis ženklas skatina pasitempti, tvarkyti paplūdimius, puoselėti sukurtą infrastruktūrą, palaikyti švarą ir tvarką. Mėlynoji vėliava siunčia ir žinutę į paplūdimį atėjusiems poilsiautojams. Pamatę ją, klaipėdiečiai ir miesto svečiai iš karto sužino, kad paplūdimyje bus teikiamos kokybiškos paslaugos. Paplūdimių prižiūrėtojus, savivaldybės administraciją drausmina ir tai, kad kartą per sezoną organizacija, kuri suteikia vėliavą, surengia patikrinimą, o, radus trūkumų, galima netekti šio ženklo. Tai paskatins palaikyti tvarką. Be to, turėdami šį ženklą skelbiame svečių šalių gyventojams, kad esame ne tik uostas, bet ir turistinis miestas. Turime puikius paplūdimius. Didėja ir žinomumas, ir patrauklumas. Manau, kad tai padeda pritraukti turistus tiek trumpesniam, tiek ilgesniam laikui. Mėlynosios vėliavos dar būtų galima siekti Girulių paplūdimiui. Iš šio ženklo tikrai yra daug naudos. Tad investuoti verta. Kas iš to, jei puikiai įsirengtume paplūdimius, o apie tai niekas nežinotų? Prieš dešimtmetį Klaipėdos pliažai buvo praradę mėlynąją vėliavą dėl nustatytų trūkumų patikrinimų metu. Stebėjausi, kodėl neskubėjome negerovių pašalinti ir vėl susigrąžinti šio ženklo.

Prieš

Nina Puteikienė, miesto tarybos narė:

– Mėlynosios vėliavos įsigijimas – dar vienas pavyzdys, jog Klaipėda, užuot dariusi realius darbus, kurie gerintų miestiečių gyvenimo, poilsio, rekreacijos kokybę, perka kažkokį titulą, manydama, kad viešieji ryšiai miestą pavers gražesnį. Prieš perkant ženklus, geriau reikėtų siekti elementarių dalykų – kad visos mūsų maudyklos ir paplūdimiai atitiktų higienos normas. Atviras klausimas, ar taip yra. Mano žiniomis, paplūdimiai higienos normas atitinka ne visada ir ne visi. Dabar už 10 tūkst. eurų bus nupirktos vėliavos. Pinigai sumokėti tam, kad kažkokia organizacija atvažiuotų ir patikrintų, ar mūsų pliažai atitinka tam tikrus standartus. Negi savivaldybės darbuotojai to negali patys padaryti? Kodėl mums reikia priežiūros iš šalies? Nematau naudos iš mėlynosios vėliavos. Kai renkamės vietą, kur važiuoti poilsiauti, nežiūrime, ar paplūdimys turi šį ženklą. Niekas nevarto mėlynosios vėliavos paplūdimių katalogo. Klausiame informacijos pažįstamų, žiūrime, kas reklamuojama, kas ką rašo ar girdėjo. Bijau, kad šiuo atveju pinigai bus išmesti į balą, o jie galėjo būti panaudoti paplūdimių infrastruktūrai gerinti, reklamai, rinkodarai. Dabar gi apie mėlynąją vėliavą parašys tik vietos žiniasklaida, o juk miestiečiai patys žino, kuris paplūdimys geresnis.