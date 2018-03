V. Bareikis gerbėjams dovanoja daug meilės ir pristato naujausią kūrinį

Vieną populiariausių naujosios programos dainų V. Bareikis įrašė kartu su šių metų Lietuvos „Eurovizijos" atrankų finalininke Kotryna Juodzevičiūte. „Su Kotryna studijoje įrašinėjome visai kitą dainą, bet kai jai parodžiau šios dainos pradinę versiją, ji pati pasiūlė: „Klausyk, o galima ir čia kažką įdainuosiu?“ Aš sutikau nedvejodamas. Manau, jos balsas puikiai tinka šiai dainai, suteikia jai dar daugiau spalvų, energijos ir, žinoma, meilės.“ – įspūdžiais apie dainos įrašymą dalijasi V. Bareikis.

Atlikėjas pasakoja, jog kurdamas šią dainą jis tiesiog bandė atsakyti sau į esminį klausimą – ko mes visi taip ieškome ir kas yra ta varomoji visų mūsų kasdienių veiklų jėga. „Šios dainos motyvą savo galvoje nešiojausi kelis mėnesius. Tiesiog labai dažnai visoje buityje, veiklose pradedu galvoti, ko gi aš čia iš tiesų siekiu, ko ieškau. O tada nevalingai pradedu dainuoti: „Mes ieškom meilės ir nieko kito. Mes ieškom meilės, meilės, meilės ir nieko daugiau.“ Manau, kad tai yra absoliuti tiesa. Tiek santykiuose su kitais žmonėmis, tiek savo veikloje, tiek apskritai gyvenime viso ko variklis yra meilė, kurios ieškom. Labai liūdim, kai nerandam ir labai džiūgaujam, kai pavyksta atrasti. Ši daina yra be galo pozityvi. Ji kalba apie tai, kad meilė gelbsti, tik reikia nenustoti jos ieškoti. Beje, dabar vykstantis mano koncertinis turas tai tik patvirtina. Pirmiausia, skleidžiu meilę ir gaunu jos atgal su kaupu iš savo klausytojų, o vėliau labai pasiilgstu savo namų, kur visgi laukia mano tikrosios ir didžiosios meilės – žmona ir sūnus. – atviravo charizmatiškasis V. Bareikis.

Vos per du mėnesius surengęs net 36 pasirodymus, V. Bareikis gali džiaugtis įspūdingais energija ir įkvėpimu spinduliuojančio turo „#VB100“ rezultatais. Iš viso koncertuose jau apsilankė daugiau nei 6 000 žiūrovų. Per pirmąjį mėnesį buvo išparduotas visas pirmasis naujojo albumo „KATUKAVAKARE?“ tiražas. Koncertuojant nuvažiuota daugiau nei 7 500 km. O didžiojoje šalies dalyje jau pasklido gandas apie šiuo metu audringiausius koncertus Lietuvoje. Kiekvienas „Žmogumi orkestru“ vadinamo atlikėjo pasirodymas – tai neeilinis šou, pilnas kaskart unikalaus bendravimo su publika, energijos, profesionalaus muzikinio atlikimo bei pozityvios, su niekuo nesupainiojamos, V. Bareikio koncertinės nuotaikos.

„Labai džiaugiuosi, kad į koncertus vykstu su visa turo komanda. Per tiek kelionių tapome tarsi šeima. Dažnai liekame nakvoti lankomuose miestuose. Ten sportuojame, pažindinamės su vietinėmis įžymybėmis ir vietovėmis. Su būgnininke Rasa kiekviename koncerte ieškome vis naujų iššūkių ir galimybių atlikti kažką netikėto patiems sau. Taip pat labai smagu, kad turint tiek koncertinės praktikos programa puikiai atsišlifuoja ir šiuo metu jaučiame vienas kitą net be žvilgsnių. Turas dar tik įsibėgėja, o koncertai jau dabar yra tarsi energetinės bombos, iš kurių tiek publika, tiek mes išeiname šlapi nuo prakaito ir laimingi nuo pozityvių emocijų. Kaip išsireiškė vienas klausytojas – jaučiuosi taip, tarsi išėjęs iš psichologinio seanso, ir galų gale pajutęs, kuo aš galiu būti iš tikrųjų. Be normų ir standartų.“ – džiaugiasi atlikėjas.

Jau balandžio 14 dieną V. Bareikis aplankys ir Klaipėdą. Nemaža dalis bilietų jau yra išpirkti, tad norintiems išvysti šiuo metu ko gero energingiausią ir pozityviausią koncertą visoje Lietuvoje reikėtų paskubėti. Bilietus rasite bilietai.lt

„Nesistenkime būti normaliais, o būkime tokiais, kokie esame iš tikrųjų“ – būtent tokiu šūkiu apsiginklavęs ir savo garsiaisiais spalvotais treningais pasipuošęs V. Bareikis kviečia ir jus prisijungti prie šio šėlsmo.