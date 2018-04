Topų užkariautojai J. Jones ir Redfoo šėls Karklėje

J. Jones (tikrasis vardas Timucin Fabian Kwong Wah Aluo) – Anglijos didžėjus, muzikos prodiuseris, dainininkas ir dainų autorius. Šiomis dienomis muzikantas mėgaujasi šlove su savo naujausiu darbu „Breathe“. Kartu su norvegų atlikėja Ina Wroldsen įrašytas kūrinys daugelyje Europos šalių pasiekė topų viršūnes. Didžiosios Britanijos šokių muzikos hitų tope „Breathe“ net 14 savaičių karaliavo pirmoje vietoje, o šiuo metu rikiuojasi antroje pozicijoje.

Vasarą 30-ąjį jubiliejų švęsiantis J. Jones išgarsėjo 2014 metais, kuomet su kitu puikiai pasaulio muzikos gerbėjų pažįstamu didžėjumi Duke Dumont išleido kūrinį „I Got U“. Šis darbas užkopė į geriausių UK dainų topo pirmąją vietą ir nutiesė jam kelią į populiariausių house muzikos kūrėjų Olimpą.

Vėliau J. Jones išleido tokius radijo stotyse skambėjusius darbus kaip „Yeah Yeah Yeah“ bei „House work“. 2016 metais didžėjus muzikos gerbėjams padovanojo dar vieną pasaulinio garso hitą „You Don‘t Know Me“. Kūrinys, kuris buvo įrašytas pritariant dainininkei Raye, net 20-ies Europos šalių topuose rikiavosi pirmajame dešimtuke. Šios dainos Youtube klipo peržiūrų skaičius artėja prie 200 milijonų.

2017-aisiais J.Jones nesustojo. Muzikos mylėtojų ausis užkariavo daina „Instruction“, o prie jos populiarumo prisidėjo muzikos žvaigždė Demi Lovato. Tų pačių metų pabaigoje muzikantas išleido jau minėta kūrinį „Breathe“.

Dar viena superžvaigždė į Karklę atskris iš kitos Atlanto vandenyno pusės. Tokių pasaulinio garso hitų kaip „Sexy And I Know It“ ir „Party Rock Anthem“ autorius – amerikietis Redfoo.

Lietuvoje Redfoo, kurio tikrasis vardas Stefan Kendal Gordy, geriau žinomas iš muzikinio dueto LMFAO. Būdamas šioje grupėje kartu su savo pusbroliu Sky Blu jis pelnė pasaulinę šlovę. Daina „Sexy And I Know It“ 8 pasaulio valstybėse buvo pripažinta populiariausiu visų metų kūriniu. Tuo tarpu „Party Rock Anthem“ 20-ies pasaulio šalių topuose pakilo iki pirmosios vietos. Stebina ir šios dainos klipo Youtube peržiūrų skaičius – net 1,4 milijardo!

JAV Kalifornijos valstijoje gimęs Redfoo – reperis, didžėjus, dainininkas, dainų autorius ir muzikos prodiuseris. Per savo ilgą muzikinę karjerą 42-ejų metų atlikėjas dirbo su tokiomis žvaigždėmis kaip Madonna, Black Eyed Peace, Kesha, David Guetta ir kitais. Kelerius metus jis buvo vienas iš televizijos šou Australijoje „X faktorius“ komisijos narių.

Nuo 2012 metų Redfoo koncertuoja vienas. Ekstravagantiškais, ekspresyviais ir provokuojančiais pasirodymais garsėjantis atlikėjas 2013 m. išleido hitą „Let‘s get Ridiculous“. Šis kūrinys Australijoje šoktelėjo į pirmą topų vietą. Kitos geriausiai žinomos Redfoo dainos – „New Thang“, „Bring Out the Bottles“, „Juicy Wiggle“ ir kt.

Anksčiau muzikos festivalio „Karklė Live Music Beach“ organizatoriai skelbė, kad pagrindine festivalio žvaigžde bus RnB atlikėjas Craigas Davidas. Rugpjūčio 17-19 dienomis vyksiančioje muzikos ir pramogų fiestoje taip pat gros tokios užsienio ir Lietuvos muzikos žvaigždės kaip Dub FX, Kadebostany, Marijonas Mikutavičius, Beardyman, Mahmut Orhan, Radistai DJ‘s, Gjan, Mantas, Saulius Prūsaitis, Ieva Narkutė, Beissoul ir Einius, Colours of Bubbles, NO DJ‘s, Black Biceps.

„Karklė Live Music Beach 2018“ – vienas didžiausių ir sėkmingiausių Lietuvos muzikos, pramogų ir menų festivalių. Tai pirmasis tokio pobūdžio renginys į vieną vietą sugebėjęs pritraukti 20 tūkst. žmonių. Festivalis vyksta etnografiniame Karklės kaime ant Baltijos jūros kranto.