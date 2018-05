Tarptautinis festivalis „TheATRIUM 2018“: vitrina

Su premjeros ženklu

Tarptautinis festivalis „TheATRIUM“, antrąsyk rengiamas Klaipėdos dramos teatro ir jame vyksiantis birželio 2–25 dienomis, išsiskirs ypatingu dėmesiu šiuolaikiniam lenkų teatrui: per lenkų teatro dienas bus parodyti trys lenkų spektakliai, o aktoriams lenkų specialistai ves meistriškumo dirbtuves. Šią programą remia Adomo Mickevičiaus institutas Varšuvoje.

Festivalyje dalyvaus ir lietuvių teatro spektakliai: žiūrovų laukiamas Lietuvos nacionaliniame dramos teatre Oskaro Koršunovo režisuotas „Tartiufas“, du nauji Klaipėdos dramos teatro pastatymai: Eimunto Nekrošiaus „Kalės vaikai“ ir latvio režisieriaus Elmaro Senkovo spektaklio „Mama Drąsa“ premjera; bus parodyti po visą pasaulį keliaujančių šokio teatrų spektakliai: „PADI DAPI Fish“ ir prancūzų choreografo Albano Richardo premjera „Pareiškiu – Brandir“, naujausias „Auros“ kūrinys „Sprendimas“.

Primename ir plačiau pristatome festivalio svečių iš užsienio programą.

Italų duetas „Musica Nuda“

Festivalį atidarys temperamentingų italų duetas „Musica Nuda“.

Pavadinimas „Musica Nuda“ (liet. – nuoga muzika) – Petra Magoni (vokalas) ir Ferruccio Spinetti (kontrabosas) – bendradarbiauja su garsia įrašų firma „Blue Note“ nuo 2008 m. Jie groja prestižiškiausiose pasaulio salėse (Paryžiaus „Olimpija“, San Karlo teatras Neapolyje), jų koncertų geografija labai plati: Italija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Olandija, JAV, Tunisas, Kinija, Izraelis... Per metus duetas surengia 150 koncertų; per 12 metų išleido aštuonis studijoje įrašytus ir du „gyvos“ muzikos albumus, taip pat DVD albumą. Praėjus dvejiems metams po to, kai išleido paskutinį albumą, duetas grįžta su nauju projektu, įtvirtinančiu 12-os metų sėkme pažymėtą karjerą. „Musica Nuda“ scenoje – tai gyvas muzikinis nuotykis.

Birželio 2 d. 18.30 val. – „Musica Nuda“ koncertas Klaipėdos dramos teatro Didžiojoje salėje.

Estų „Revoliucija Nr. 34“

Klaipėdą pasieks ir teatro „NO99“ dovana Estijai šimtmečio proga – spektaklis „Revoliucija Nr. 34“.

Pernai festivalyje daug žiūrovų simpatijų pelnė režisierių Ene Liis Semper ir Tiito Ojasoo vadovaujamos estų trupės NO99 spektaklis „Purvas Nr. 43“. Energingi ir šmaikštūs estai kiekvieną kartą kalba aktualiomis temomis. Savo spektaklius skaičiuodami atskaita nuo 100 iki 0 (sukūrusi 100-ąjį trupė išsiskirstys), jie jau pasiekė 34. „Revoliucija Nr. 34“ – tai naujas teatro NO99 pastatymas, trupės įkūrėjų ir meno vadovų E.L.Semper ir T.Ojasoo pastatymas: NO99 dovana Estijai valstybės šimtmečio proga. Kurdami šį spektaklį, jie galvojo ne apie 1917-ųjų revoliuciją, bet apie revoliuciją kaip vieną įstabiausių, sukrečiamų visuomenės gyvenimo reiškinių – įvykį, kuris griauna ir kuria, kuriame yra daug destrukcijos, siaubo ir grožio, liūdesio ir vilties.

Pasak menininkų, šiandien prieš mus atsivėrusi neperžengiama praraja ir mes neturime ko griebtis, kad ją peržengtume. Tik kodėl nevyksta nė viena revoliucija? Kokia ji turėtų būti? Kaip turėtume ją kurti? Revoliucijos niekada nebūna sukonstruotos, apskaičiuotos, jos visada – nepakeliamos padėties pasekmė. Niekas negali analizuoti revoliucijos. Tik gali žinoti, kad revoliucijos yra ir tikėtis arba tikėti, kad galbūt revoliucija bus išeitis. Ką daryti, kai žmogus žino, kad vienintelis kelias – revoliucija, bet jis nuklotas kūnais ir pelenais?

Birželio 5 d. 18.30 val. – „Revoliucija Nr. 34“ Klaipėdos dramos teatro Didžiojoje salėje.

Gruzinų „Tėvų susirinkimas“

Nedažnai Lietuvoje būna proga pamatyti jauniausios gruzinų menininkų kartos scenos kūrinius. Birželio 8 ir 9 d. festivalyje Klaipėdoje bus parodytas kaip tik šios kartos režisierių Mikheilo Charkviani ir Davito Khorbaladzės su trupe „Open Space“ sukurtas spektaklis „Tėvų susirinkimas“.

Gruzinų menininkų susivienijimas „Open Space of Experimental Art“ įkurtas 2016 m., svarbiausias jo siekis – plėtoti Gruzijos vizualųjį ir scenos meną. Trupės režisieriai – M.Charkviani (gim. 1990 m.) ir D.Khorbaladzė (gim. 1993 m.).

„Tėvų susirinkimas“ – tai antras „Open Space“ spektaklis. Kūrybinės grupės nariai pasakoja apie save ir dalijasi emocine patirtimi su žiūrovais, o žiūrovai, prisimindami savo patirtį, padeda jiems susivokti savyje. Menininkai kviečia kartu pasvarstyti: ką reiškia būti tėvu? Kaip mūsų gyvenimus gali pakeisti koks nors nedidelis dalykas? Kokie reikalavimai galioja aplinkoje, kuri kupina lyčių stereotipų, ir kaip aplinka verčia mus keisti mūsų siekius? Koks vyro vaidmuo kalbant apie lyčių lygybę? Ko privalome atsisakyti, kai leidžiame pasauliui riboti savo troškimus ir varžyti mus nusistovėjusiomis normomis?

Birželio 8, 9 d. 18.30 val. – „Tėvų susirinkimas“ Klaipėdos dramos teatro Didžiojoje salėje.

Šiuolaikinio lenkų teatro dienos: „Ponia bus patenkinta...“

Ką papasakoti apie spektaklį, neatskleidžiant siužeto? Juk nesinori sugadinti žiūrėjimo malonumo. Svarbiausia – neišeiti iš salės per pirmąsias dešimtį minučių, nesupratus žaidimo taisyklių. Šiurkštumas, brutalumas, kičas – visko čia yra. Sunku apibūdinti spektaklio „Ponia bus patenkinta, arba Veikalas apie paskutines vestuves Kamyko kaime“ žanrą: jis juokingas kaip komedija, šiurpus kaip tragedija, kandus kaip farsas ir lyriškas kaip melodrama. Viskas viename – viskas apie mus, žmones, gyvenančius juokingus, šiurpius, lyriškus gyvenimus.

Spektaklio režisierė ir scenografė Agata Duda-Gracz (gim. 1974 m.) kurdama mėgsta naudotis realybe, savaip ją preparuodama, supildama į vieną indą humorą su žmogiškąja tragedija. Jei ištversite dešimt minučių, jums atsivers subtilus A.Dudos-Gracz jautrumas, pamažu, su žmogišku supratimu ir užuojauta tyrinėjant, kodėl veikėjai tokie, kaip tokie tapo. Banalybės triukšme, kasdienybės komizme, kautynėse dėl galios ir įtakos netikėtai išgirsti gyvo žmogaus balsą. Ir tai sukrečia.

A.Duda-Gracz – viena svarbiausių dabartinės Lenkijos režisierių, ji pati rašo tekstus savo spektakliams, kuria jiems puikią, tapybišką scenografiją ir kostiumus. Pasak teatro kritiko T.Nyczeko, kartais atrodo, kad ji gal net ne režisuoja, o tiesiog tapo scenoje paveikslus – skirtingai nei dauguma šiuolaikinių režisierių – apie tai, kur esame, kokie esame, iš kur atsiradome ir kas mūsų laukia.

Pastaraisiais metais A.Dudos-Gracz Lenkiojoje statomi spektakliai pelno pagrindinius prizus. Ne išimtis ir „Ponia bus patenkinta, arba Veikalas apie paskutines vestuves Kamyko kaime“ – viename svarbiausių Lenkijos tarptautinių teatro festivalių „Boska Komedia“ A.Duda-Gracz už šį spektaklį pelnė geriausios režisierės titulą. Šiemet jai įteikta ir prestižinė Lenkijos tarptautinės teatro kritikų draugijos įsteigta Tadeuszo Żelenskio-Bojaus premija, tarp kurios laureatų – ir dramaturgas Sławomiras Mrožekas, kino režisierius Andrzejus Wajda.

Spektaklio pagrindu tapo Lenkijoje nutikusi šiurpi istorija: 1976 m. Zrembino kaime grupelė vyrų užmušė tris žmones, tarp kurių buvo vaikas ir nėščia moteris. Kaip vėliau paaiškėjo, skerdynės prasidėjo nuo to, kad kažkas pavogė dvi vestuvėms nupirktas dešros rinkes. Įvykį abejingai stebėję vietiniai gyventojai teisme prisiekė nieko nematę ir net bandė dangstyti žudikus.

„Juokas su siaubo pamušalu, popkultūra kaip kičo okeanas ir kartu mūsų pasaulio audinys“, – taip A.Dudos-Gracz spektaklį apibūdino lenkų teatro kritikas Jacekas Wakar.

Birželio 15, 16 d. 18.30 val. – „Ponia bus patenkinta, arba Veikalas apie paskutines vestuves Kamyko kaime“ Klaipėdos dramos teatro Didžiojoje salėje.

Baltarusių „Opiumas“

Festivalyje bus parodytas Minsko vizualių ir scenos menų centro „Art Corporation“ spektaklis „Opiumas“ pagal dramaturgo V.Koroliovo pjesę, kurią režisavo Aleksandras Marčenka. XXII tarptautiniame teatro festivalyje „Belaja Veža“ Breste jis apdovanotas kaip geriausias mažos formos kūrinys, o šalies kritikų įvertintas kaip geriausias 2016 m. spektaklis apie karo Ukrainoje pasekmes.

Spektaklio atsiradimo istorija – unikali, verta dėmesio ir todėl, kad atspindi dabartinę menininkų ir intelektualų padėtį Baltarusijoje. Minske teatro žiūrovai surinko daugiau nei 45 mln. rublių, kad pamatytų spektaklį apie karą Ukrainoje ir gyvenimą rytų Baltarusijos mieste Rogačiove. 136-ių neabejingų teatralų surinktos sumos pakako scenografijai ir kostiumams sukurti; jiems išreiškus solidarumą su spektaklio kūrėjais, 2016 m. balandžio 15 d. įvyko pirmojo Baltarusijoje spektaklio, pastatyto už žiūrovų surinktas lėšas, premjera.