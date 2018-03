Romantinės fantazijos: smuiko, violončelės ir fortepijono trio

Šios programos iniciatorius – violončelininkas G.Pyšniakas, degantis aistra groti ir kuo daugiau koncertuoti. Talentingas atlikėjas turi organizacinių gebėjimų, daug keliauja, bendrauja su įvairių šalių kolegomis ir inicijuoja vertingus meninius projektus. Pusantrų metų jis dirbo Klaipėdos kamerinio orkestro violončelių grupės koncertmeisteriu, o šiuo metu griežia Čiurlionio styginių kvartete. Tai vienas ryškiausių jaunosios kartos violončelininkų Baltijos šalyse, jo pasirodymus lydi puikūs kritikų pasisakymai spaudoje: „ypač talentingas, giliai muzikalus, turintis išskirtinę ekspresijos įtaigą atlikėjas“; „temperamentingas virtuozas, stulbinantis klausytojus savo techniniu arsenalu“.

Paklaustas apie būsimo koncerto sumanymą, Glebas pasakojo: „Esu buvęs G.Masin vadovaujamame festivalyje Šveicarijoje ir nuo to laiko ją prisimenu kaip labai charizmatišką smuikininkę. Vis pagalvodavau, kad būtų smagu kartu pagroti. Palankiai susiklosčius situacijai, pakviečiau ją parengti bendrą programą ir pirmąkart pasirodyti Lietuvoje.“

Smuikininkė G.Masin spaudoje vadinama auditoriją pavergiančia burtininke, dėmesį prikaustančiu galingu talentu, aukščiausios klasės menininke, scenoje pateikiančia virtuozišką techniką, rafinuotą skonį, išraiškingą ekspresiją. Muzikų šeimoje gimusi atlikėja muzikavimą prisimena kaip įprastinį, šeimos pokalbius papildantį bendravimą. „Muzika – tai aukščiausia komunikacijos forma, pakylėjanti į žodžiams nepavaldų lygmenį. Vienas žodis – nėra sakinys, tačiau vienoje natoje gali slypėti ištisas pasaulis“, – mano smuikininkė.

Tai daugiabriaunė asmenybė, be koncertinės veiklos, kurianti muziką, bendradarbiaujanti su šiuolaikiniais kompozitoriais, propaguojanti jų kūrinius. Ji – Šveicarijos festivalio „GAIA“ meno vadovė, įvairių medijos projektų prodiuserė. G.Masin diskografijoje – pasaulinio garso įrašų kompanijų išleistos kompaktinės plokštelės. Smuikininkė veda solinio ir kamerinio muzikavimo meistriškumo kursus, yra Ženevos aukštosios muzikos mokyklos profesorė, filosofijos mokslų daktarė, parašiusi daug apdovanojimų pelniusią knygą „Michaela’s Music House, The Magic of the Violin“.

Pasak G.Pyšniako, „B.Osina – fantastiška latvių pianistė, šiuo metu reziduojanti Vienoje, puiki kamerinės muzikos atlikėja“. „Jau esu su ja daug kartų koncertavęs“, – sakė violončelininkas. Nuolat pasirodanti įvairiose Europos šalyse kaip solistė ir kamerinių ansamblių dalyvė B.Osina dirba Vienos muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete.

Pirmoje koncerto „Romantinės fantazijos“ dalyje skambės smuiko ir fortepijono, smuiko ir violončelės bei violončelės ir fortepijono duetams parašyti G.F.Handelio–J.Halvorseno, R.Schumanno, M.Ravelio kūriniai, o antrojoje – grandiozinis P.Čaikovskio Fortepijoninis trio, pasak Glebo, „jaudinantis klausytojus romantizmo emocijų audra“.