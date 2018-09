Praūžė „Loftas Fest‘18“ antroji diena – dėmesys elektronikai ir šokiams iki ryto

Pagrindinių „Loftas Fest‘18“ scenų erdvės virto tikromis šokių aikštelėmis. Vidinę „Bushmills presents: Europavox Stage“ sceną tą vakarą atidarė vieni perspektyviausių Baltarusijos atikėjų, Lietuvoje jau ne pirmą kartą besisvečiuojantys post-punk muzikinio stiliaus apaštalai „Super Besse“. Po energingos jų įžangos, vidurnaktį, ant scenos užlipo tik gyvai grojantis lietuvių elektronikos duetas „Black Water“, kvietęs festivalio dalyvius nerti į tamsius elektronikos vandenis. Jų kvietimas buvo išgirstas.

Vienas iš pagrindinių vakaro atlikėjų, tamsių ritmų nebijantis didžėjus Christian Löffler „Bushmills presents: Europavox Stage“ scenoje atliko dėmesį prikaustantį gyvą pasirodymą, po jo sekė ir iš Prancūzijos atvykusių „dOP“ skambesys, maišantis elektroniką su gyvu vokalu. DJ Hell – viena didžiausių vakaro žvaigždžių ir ankstyvosios vokiškos elektronikos pionierius, puikiai apibendrino šios vokiečių ir prancūzų trijulės pasirodymus – klausytojai jautėsi lyg žymiausiame pasaulio elektroninės muzikos klube „Berghain“. Vakarą „Bushmills presents: Europavox Stage“ scenoje paryčiais užbaigė „Lsar“ ritmai.

„Kalnapilis Nealkoholinis: Europavox Stage“ užsipildė labiau eksperimetiniais, nuo įprasto skambesio nukrypusiais, bet ne mažiau intriguojančiais elektroninės muzikos garsais. Sceną atidarė puikus austrų „5K HD“ pasirodymas – džiazo įkvėpimais alsuojantis, avangardinis grupės pasirodymas. Po jų sekę rumunai „Golan“ į sceną atnešė dar daugiau kraipytų elektroninės muzikos ritmų, akomponuojamų fleita, trimitu, mušamaisiais ir vokalu. Abejingų nepaliko ir „Afrodelic“ pasirodymas.

Iki vidurnakčio klausytojai turėjo galimybę išgirsti ir naujas, perspektyvias Lietuvos bei užsienio muzikos grupes „What‘s Next in Music“ scenose – tikrai neapsiribojant elektroniniu skambesiu. Pirmasis šeštadienio festivalyje ant scenos lipo lietuvis „Noyus“, tame pačiame kiemelyje kiek vėliau išvydome ir „Mannazz“. Vakarui įsibėgėjant, saldžiabalsė „Ingaja“ puikiai skambėjo akomponuojama gitaros ir būgnų.

„What‘s Next in Music Live“ scenos programą užbaigė kiek intensyvesni ritmai. Po užvedančio austrų „Hearts Hearts“ pasirodymo, sekė roko muzikai artimesni skambesiai. Lietuvių „Without Letters“ diktuojamą atmosferą puikiai pratęsė prancūzų „Lysistrata“ ritmai. „What‘s Next in Music Beats & Acoustic“ scena – dedikuota Baltijos šalių naujokams. Joje po lietuvio „Noyus“ pasirodė latvė „Podruga“ ir etno-techno ekscentrikais save vadinantys estai „Meisterjaan“.

„Jagermeister Music“ techno muzikos scena atvėrė duris dar prieš vidurnaktį, joje karaliavo beveik vien lietuvių didžėjai. Sceną atidaręs „Shkema“ pultą perdavė „Phun Thomas“. Suomis „Kaukolampi“ grojo intensyvią techno muziką, neslėpdamas, kad tokiam skambesiui yra įkvėptas Goa transo. Tas pats „Kaukolampi“, klausytojų nuostabai, atliko ir meninį performansą „Art“ scenoje. Vietoje „Jagermeister Music“ stoviniuoti neleido ir „Grad_U“, „Mist“, „Pakas“, „St“ ritmai.

Meniniams performansams, į jokias ribas nebetelpantiems skambesiams ir šiuolaikiniam šokiui dedikuotoje „Art“ scenoje šeštadienį pasirydymai buvo itin įdomūs. Žiūrovai išvydo „Apeirono teatro“ kūrybą, ambientinius vaizdus ir garsus kūrė „P. Meižis, A. Žudys ir D. Mikonytė“. Itin gausaus susidomėjimo sulaukė trumpas „Low Air“ performansas. Vidinėje meno scenoje taip pat pasirodė iš Prancūzijos atvykę „Bernd Ammann & Ulrich Frey“, jau minėti „Kaukolampi“.

Nors daugelis festivalio dalyvių tarp pasirodymų vaikštinėjo nešini programa, festivalio erdvė siūlė atrasti daugybę dalykų, nepažymėtų programos lankstinuke. Pirmiausia – kiek užsislėpusi, mažiausia „Under the Bridge: Base stage“ scena, kurioje buvo galima išgirsti regio muzikos ritmų bei kitų netikėtų muzikinių posūkių. Tebeveikė lauko galerija „Open Gallery“ – žymių Lietuvos ir užsienio gatvės menininkų darbais išpuošti „Lofto“ pastatai vis priminė pakelti akis aukštyn (arba nuleisti žemyn, nes kai kurie gatvės meno kūriniai nupiešti tiesiog ant grindinio). Festivalyje dirbo prekybininkai, kirpėjai, maisto furgonų kiemelis.

Intensyvi dviejų dienų fiesta pasibaigė, o organizatoriai jau pradeda ruoštis kitų metų „Loftas Fest“ festivaliui. Miesto erdvėse veikusi muzikos ir meno šventė – įkvėpimas ir atsvara tradiciniams vasaros festivaliams.