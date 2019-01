Prasidėjo Klaipėdos metų knygos rinkimai

Plečia gretas

Konkurso „Klaipėdos knyga 2018“ atidarymas surengtas trečiadienį bibliotekos Meno skyriuje, kur pernai išleistas gražiausias ir vertingiausias Klaipėdos leidyklų bei autorių knygas pristatė jų leidėjai Kęstutis Demereckas, Lolita Zemlienė, Algirdas Apulskis, Antanas Stanevičius, Saulius Jokužys, taip pat žurnalistė Kristina Sadauskienė ir aktorė, vertėja bei vaikų literatūros kritikė Diana Gancevskaitė. Susirinkusiesiems muzikavo smuikininkė Sandra Mamina ir violončelininkas Jurgis Karbauskas. Meno skyriaus vedėja Birutė Skaisgirienė specialiai konkursui parengė skaidrių prezentaciją, supažindinančią su jame dalyvaujančiomis leidyklomis, knygų kūrėjais.

Bibliotekos direktorė Bronislava Lauciuvienė pasidžiaugė, kad konkurse šiemet dalyvauja kaip niekada anksčiau daug leidinių ir kad jį palaikančiųjų gretos auga. Be nuolatinės Klaipėdos metų knygos konkurso finansinio rėmėjos UAB „Mūsų laikas“, jos valdybos pirmininko Rimanto Cibausko ir informacinio rėmėjo „Klaipėdos“ dienraščio, šiais metais renginys turi dar vieną rėmėją. Tai popieriaus didmeninės prekybos įmonė „Papyrus Lietuva“, įsteigusi naują nominaciją „Knyga, prakalbinusi popierių“. Anot Poligrafinių produktų padalinio vadybininkės Vilijos Liutkevičienės, šios įmonės apdovanojimas atiteks knygos, kuriai įmonė jį skirs, kūrėjams – leidėjui, dizaineriui ir spaustuvei. Be to, ir konkurso organizatoriai šiemet stengsis įvairiai paskatinti ne tik leidėjus, bet ir knygų autorius, dailininkus, maketuotojus, spaustuvininkus.

Siekiant praplėsti konkurso dalyvių gretas, šiemet pakeisti konkurso nuostatai – varžytis dėl populiariausios Klaipėdos metų knygos laurų pakviesti vietiniai kūrėjai, leidybinę veiklą vykdę ne tik Klaipėdos, bet ir kitose šalies bei užsienio leidyklose. Tačiau privilegija siekti gražiausios Klaipėdos metų knygos titulo palikta tik Klaipėdos mieste leidybinę veiklą vykdančioms leidykloms ir spaustuvėms.

Dalyvių rekordas

2018-ųjų Klaipėdos metų knygos konkurse varžosi rekordiškai daug knygų – net 24, išleistos 17-os leidyklų bei pavienių leidėjų. Tarp jų – monografija „Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija“, J.Sučylaitės eilėraščių rinkinys „Laumės vaikas“ (Klaipėdos universiteto leidykla), A.Fomino „Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios istorija“, V.Kuso trieilių ir dailės miniatiūrų knyga „Kertinis akmuo“ bei eilėraščių rinkinys „Būsenos“ (spaustuvė „Druka“), A.R.Pečeliūnienės „Senas pasakojimas: biblijinė istorija“, „Vytautas Majoras“ (S.Jokužio leidykla-spaustuvė), R.Žukausko pasaka-romanas „Labdarinė fėja“ („Eglės“ leidykla), K.Demerecko „Klaipėda senuose žemėlapiuose“ (leidykla „Libra Memelensis“), parodos katalogas „Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII a.“, V.Vareikio ir V.Jokubausko „Nepriklausomybės diena: Vasario 16-osios minėjimas Klaipėdoje“, „Paskutinis, užvėręs vartus: pagal Juliaus Radtkės dienoraščius“ (leidėjas – Mažosios Lietuvos istorijos muziejus), B.Šarkos ir R.Treigio fotoalbumas „Vidurnakt ir giliau“ (leidėjas – Kūrėjų sąjunga), „Violeta Bubelytė“ (leidėjas – Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius), S.Simanos novelių knyga „Iškamšų kontora“ (leidėjas – „Kitas takas“), pažintinė knygelė mažiesiems „Jūros ABC“, leidinys „Po muziejaus burėmis“ (leidėjas – Jūrų muziejus), knygelės vaikams „Marsiečio abėcėlė“ ir „simerk“ (leidėjas – „Verslas ar menas“), Š.Toliušio „Mažosios Lietuvos periodinė spauda, 1811–1939“ (leidėjas – „Mėmelio istorija“), „Valentinas Greičiūnas. Iš pirmų lūpų“ (leidėjas – M.Milinis). Taip pat dėl skaitomiausios knygos laurų varžosi D.Rekio istorijos vaikams „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“, J.Herlyn romanas „Veidu į saulę“, A.Juozaičio „Tėvynės tuštėjimo metas: 2000–2017 metai“ (leidykla „Alma litera“), R.Latvėnaitės pasaka „Kas tas Asis?“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla), VDA Klaipėdos fakulteto absolventų darbų albumas „Klaipėdos dizaino mokykla. Anno 1974“ (leidėjas – VDA leidykla), R.Bandzienės „Kalėdinė uosto istorija“ („Druka“).

Kur balsuoti

Kaip pastebėjo konkurso rengėjai, didžioji dalis knygų, pateiktų rinkimams, yra apie Klaipėdą, apie uostą, apie jūrą ir čia gyvenančius žmones. Ir, anot jų, svarbiausia šiame konkurse – ne prizai, ne laurai, ne laimėjimai, o informacijos sklaida, galimybė visiems leidėjams susitikti su savo skaitytojais, suvokti bendrą leidybinį kontekstą, pabendrauti, pasidžiaugti vieniems kitų darbais ir sėkme.

Klaipėdos knygos konkursas truks visą mėnesį. Su knygomis pretendentėmis galima susipažinti ir už populiariausią balsuoti gyvai penkiuose didžiuosiuose Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose: Meno skyriuje (J.Janonio g. 9), Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyriuje (Turgaus g. 8), Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9), Pempininkų bibliotekoje (Taikos pr. 81A) ir Kalnupės bibliotekoje (Kalnupės g. 13). Taip pat galima balsuoti internetu bibliotekos tinklalapyje www.biblioteka.lt. Gražiausią 2018-ųjų Klaipėdos knygą išrinks specialiai tam suburta komisija. Nugalėtojus ketinama paskelbti ir vasario 13-ąją.