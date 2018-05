Mados paroda iš A. Vasiljevo kolekcijos

Ekspozicija supažindina su mados laikotarpiu, prasidėjusiu 1880 m. ir trukusiu iki 1914 m. Moderno stilius (dar vadinamas secesija) atsirado prasidėjus Eifelio bokšto statybai Paryžiuje ir išliko iki Pirmojo pasaulinio karo. Būtent moderno stiliaus viešpatavimui skirta didžioji parodos „Miestas ir mada“ dalis, kurioje eksponuojama laisvalaikio apranga, įvairių stilių apsiaustai, griežti moteriški kostiumėliai su vyriško kirpimo elementais „taylor suit“, vasarinės ir žieminės suknelės, skirtos vizitams ir pasivaikščiojimams, vyriški ir vaikiški kostiumai, taip pat vestuvinės ir puošnios suknelės, kuriomis vilkėdamos damos gerdavo arbatą. Pristatoma suknelių ir aksesuarų paroda iš A.Vasiljevo fondo kolekcijos nukelia lankytojus į laikus, kai viešpatavo elegancija, moteriškumas ir geras skonis.

To meto miesto mada pasižymėjo praktiškumu bei neįprastomis pastelinėmis spalvomis. Tai leido ilgai rūbus išlaikyti švarius, cheminių valyklų tuo metu nebuvo, o skalbimas rankomis reikalavo daug pastangų. Dauguma to meto kelionėms ir vizitams skirtų suknelių būdavo siuvamos iki žemės, tačiau su trumpesniais šleifais, nes jie buvo vakarinių ir balinių suknelių dalis. Miestų gatvės anuomet buvo grįstos akmenimis, o vienintelis transportas – arkliais kinkytos karietos. Aukštuomenės damų suknelės su žeme besivelkančiais šleifais sušluodavo visą gatvių purvą, tad moterims reikėjo suknelių apačią prisisegti specialiais spaustukais. Egzistavo suknelių modeliai su specialiomis kilpomis, skirtomis šleifams pakelti, kad einant gatve jie neišsiteptų. Lieknesnę moters liemens apimtį padėdavo formuoti korsetai, pagrindinis aksesuaras buvo skrybėlaitė, o į gatvę damos niekada neišeidavo be pirštinaičių, rankinės ir skėčio.

A.Vasiljevo fondo kolekcijos paroda „Miestas ir mada“ H.Šojaus muziejuje Šilutėje (Lietuvininkų g. 4) bus eksponuojama iki rugsėjo 24 d.