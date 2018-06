Atidaroma paroda, dedikuota postmodernizmo aukų atminimui

Joje Klaipėdos publikai bus pristatyti Gintaro Znamierowski ir Donato Srogio 1988‒1994 m. vystyta nihilistinė veikla, kuri šiandien kiek supaprastintai apibūdinama kaip konceptualizmas. Dažnai dar vadinama „Lazdynų konceptualizmu“, nes didžioji jos dalis vystėsi būtent dabartinių Vilniaus mikrorajonų ‒ Lazdynų ir Bukčių teritorijose, kur tuo metu buvo dykvietės. G.Znamierowski ir D.Srogio veikla balansavo nuo „akcijų gamtoje“ dokumentavimo iki konceptualių piešinių, objektų ir koliažų. Kita vertus, jų „konceptualizmas“, skirtingai nei dauguma to meto gana pozityviai, optimistiškai orientuotų avangardinių meninių iniciatyvų, buvo pernelyg ciniškas, demonstratyviai lėkštas ir, svarbu, buvo žaidžiama (post)sovietine estetika, sovietiniu folkloru, tyčiojamasi absoliučiai iš visko. Be to, jie neslėpė ir sovietinės Rusijos pogrindinio konceptualizmo įtakos ‒ jų kūryboje nebuvo lietuviškam naujajam menui būdingo seilėjimosi, sentimentalaus trydaliojimo, pretenzijų į gilias (dažniausiai iš tikrųjų labai lėkštas) prasmes ir t. t. Šios savybės naujojo pozityvaus lietuvių avangardinio meno fone G.Znamierowski ir D.Srogį, žinoma, pavertė autsaideriais. Tačiau būtent todėl jų konceptualizmas iki šių dienų išliko toks naujas, gaivus, nepriekaištingai ir negailestingai bukas.

2010 m. Jono Meko vizualiųjų menų centre buvo pristatyta gana išsami „Lazdynų konceptualizmo“ retrospektyva / introspektyva. Ši ‒ trečioji, kiek kuklesnė, bus atidaryta praėjus nemažai laiko. Tačiau joje bus pateikta „Lazdynų konceptualizmo“, šiandien jau laikomo ne tik lietuvių konceptualaus meno aukso fondo dalimi, esmė.

Pavadinimą „Postmodernizmo aukoms atminti“ sugalvojo G.Znamierowski, dedikuodamas jį visiems (skirtingai nei jiedu su D.Srogiu) menininkams ir menininkėms, sužlugdytiems vadinamojo postmodernizmo, šiuolaikinių meno centrų suvirškintiems, paverstiems surogatais, praradusiems paskutinius orumo ir kūrybiškumo likučius, vergaujantiems meno mugėse, bienalėse ir t. t.

Vernisažas – liepos 5 d. 18 val. galerijoje „Si:said“ (Daržų g. 18). Paroda veiks iki liepos 27 d. Galerijos darbo laikas III‒V 16‒18 val. Parodos kuratorius ‒ Kęstutis Šapoka. Parodą iš dalies remia Klaipėdos miesto savivaldybė.