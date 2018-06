„Teleloto“ vasaros kulminacija – dešimtmečio atlyginimas

Vasaros sekmadienio vakarus, po poilsio sode ar pajūry, Lietuvos gyventojai kviečiami praleisti žaidžiant ir laimint.

„Teleloto” vedėjų pora Indrė Stonkuvienė ir Gintas Vaičikauskas jau pradėjo vasaros žaidimus, o šį sekmadienį maratoną tęs Ieva Stasiulevičiūtė ir Tadas Rimgaila.

Per tris mėnesius žaidėjai laimės 30 visureigių: 10 „Nissan Qashqai“, 10 „Audi Q2” ir 10 „Peugeot 5008”. Laukia ir 3000 puikių, vasariškų prizų: kuponai kelionei, poriniai kelialapiai į Palangą, dviračiai, kepsninės, išmanieji telefonai, čekiai degalams ir daug kitų. Be to, kiekvieno žaidimo metu traukiama po vieną pretendentą dešimtmečio atlyginimui – 120 000 Eur sumai – laimėti. Rugsėjo 2 d. vienas iš kandidatų taps šio, pagrindinio vasaros prizo, laimėtoju.

Visi kviečiami kiekvieną sekmadienį, nauju vasaros laiku, 19.30 val., įsijungti televizorius ir, žinoma, nepamiršti bilietų.