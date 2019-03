Rūmų klubas Kauno technikos kolegijoje

Į šalies kolegijų populiariausių profesijų penketuką patenka net trys KTK programos – automobilių techninis eksploatavimas, statybos inžinerija ir automobilių elektronika. Kolegijoje įkurtos 24 inžinerinės laboratorijos, 6 iš jų – bendradarbiaujant su verslu abipusiai naudingais pagrindais. Tai „Bosch“ automobilių diagnostikos laboratorija, „Kitron“ elektronikos montažo laboratorija, „Baltec CHC Technologies“ laboratorija, „Volkswagen“ automobilių sandaros laboratorija, „Elintos“ elektromobilių laboratorija, „Festo“ mechatronikos laboratorija ir kt.

„Mūsų artimiausias tikslas – kolegijos aviacijos specialistų rengimo centras. Tikiuosi, po metų pakviesime jus į svečius“, - Rūmų bendruomenės klubo nariams pasakojo Kauno technikos kolegijos direktorius Nerijus Varnas. KTK taip pat planuoja su „Elinta“ steigti robotizuotos gamybos centrą.

Rūmų nariai aplankė kelias KTK laboratorijas, kurių darbuotojai pasakojo apie mokslinius ir taikomuosius tyrimus, studentų praktiką ir kt.

Klubo susitikime rūmų viceprezidentas Vytas Čičelis pasveikino būrį naujų narių. Tarp jų – 500-uoju nariu tapusi pažangios medicinos ir estetikos UAB „Bioklinika“, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, kurioje – daugiau kaip 400 darbuotojų, UAB „Peikko Lietuva“ (metalo, perdangų konstrukcijos ir kt.), UAB „Mediola“ (rankų darbo aromaterapinių žvakių ir muilų gamyba), UAB „Programavimo mokykla“, MB „Ekoamicus“ (konsultacijos aplinkosaugos klausimais ir kt.), „Lono“ grupės UAB „Porolonas“, krepšinio sporto klubą administruojanti VšĮ „Prienai“, UAB „Larenta“ (metalo apdirbimo staklių, hidraulikos remontas ir kt.), aplinkosaugos konsultacijas ir paslaugas teikianti Jurgita Kazakevičienė.

Į rūmų bendruomenę taip pat įsijungė IT įmonė UAB „Aciety“, rūmų dėka su IT įmonių delegacija sausio mėnesį dalyvavusi vienoje didžiausių pasaulio IT ir technologijų konferencijų/parodų „CES 2019“ Las Vegase, JAV.

„Rūmų įgyvendinamo projekto dėka balandžio mėnesį jau išvykstu į kosmetikos parodą Dubajuje „Beauty World Middle East“, - atsiėmusi nario pažymėjimą džiaugėsi MB „Filmai ir kvapai“ direktorė Giedrė Veličkienė.