Kartu augame sparčiau

Jau dvejus metus vykdomos rinkos tyrimų bendrovės „Eurotela“ atliktos apklausos rodo, kad Kauno PPA rūmai yra žinomiausia ir geriausiai vertinama verslo organizacija visame regione. Jie vienija arti 450 Kauno ir Marijampolės regionų įmonių, nepriklausomai nuo jų dydžio, apyvartos ir veiklos sričių. Tai arčiausiai verslo veikianti organizacija, per filialus ir atstovybes burianti verslininkus ir mažesniuose miestuose – Marijampolėje, Jonavoje, Kėdainiuose, Šakiuose, Prienuose, ir teikianti jiems paslaugas tiek steigiant, tiek auginant verslą.

Per rūmus ir jų partnerius verslininkai patenka į plačius tarptautinius tinklus. Rūmų sistema apima 1700 partnerių Europoje ir 13000 partnerių pasaulyje. Vien Kauno PPA rūmuose dirbantys Europos įmonių tinklo Enterprise Europe Network specialistai padeda susisiekti su 3000 ekspertų daugiau nei 60-tyje šalių, ieškoti tarptautinių partnerių, išvykti į parodas, tarptautinius kontaktų renginius, kurių per metus organizuojama apie 600 Lietuvoje ir užsienyje.

Bendruomenės ryšiai mezgami per kiekvieną penktadienį vykstančius „penktadienio ryto kavos“ susitikimus, kas mėnesį – Rūmų bendruomenės klube ir devynių profesinių klubų susitikimuose, forumuose, konferencijose, apskritojo stalo diskusijose, mokymuose, verslo pusryčiuose, tradiciniuose metiniuose vakaruose, vadovų dienose ir kt. Dauguma renginių bendruomenei yra nemokami. Narių interesai atstovaujami 60-tyje įvairaus lygmens darbo grupių. Nuolat veikia pasiūlymų ir nuolaidų bendruomenei programa „Narys – narys“.

Šiandien kauniečiams pasakojame apie rūmų profesinius klubus, asmeninio augimo ir pripažinimo galimybes, prestižinius apdovanojimus.

Profesinės žinios – iš kolegų

Regiono verslininkai pagal profesinius interesus buriasi į devynis rūmuose veikiančių klubus: Eksportuotojų, „INNO“, Kauno finansininkų, Kauno personalo vadovų, Kauno verslo vadovų, Marketingo vadovų, Teisininkų, Sūduvos buhalterių klubus ir Verslo moterų tinklą. Jūsų dėmesiui siūlome keletą atsiliepimų apie daugiau kaip dešimtmetį rūmuose vykstančią klubinę veiklą.

Aušra Kerzienė, UAB „SDG grupė“ personalo vadovė:

Jaučiuosi didelės bendruomenės dalimi, dalyvaudama Kauno personalo vadovų klubo veikloje. Mūsų klubo stiprybė yra žmonės, atviri, nuoširdūs ir mylintys savo darbą. Susitikimai klube – prasmingai praleistas laikas su kolegomis, kurie ilgainiui tapo draugais. Į susitikimus kviečiami lektoriai pristato naujienas apie darbuotojų paiešką, atranką, organizacinio klimato formavimą, darbuotojų įsitraukimo svarbą, motyvavimo ir atlygio, darbuotojų mokymo ir kitų sistemų kūrimą. Tai skatina atviras diskusijas ir leidžia naudotis gerąja praktika.

Klubo dešimtmečio proga šiemet surengėme didžiulę personalo vadovų konferenciją „Kolibris“. Kas yra „nauja juoda“ darbdavio įvaizdžio formavimo srityje, dizaino mąstysena personalo skyriuje, socialinių tinklų realybė, arba kodėl „gerai yra blogai“, atrankų efektyvumas, „skylė tvoroje“ darbuotojų motyvavimo sistemoje, atlygio ekonomikos įžvalgos, Y kartos darbuotojai, dalykinė išvaizda. Tai temos, kurias konferencijoje beveik 100-ui dalyvių skaitė žinomi lektoriai – strateginės komunikacijos konsultantė Orijana Mašalė, „Future Leadership“ inovacijų laboratorijos įkūrėja ir vadovaujanti partnerė Justina Klyvienė, žurnalistas Darius Lukoševičius, dr. Šarūnas Nedzinskas, „People link“ vadovaujanti partnerė Jurgita Lemešiūtė-Frejienė, VDU prof. Nijolė Petkevičiūtė, „Grizlio metodo“ autorius Valentinas Marinionokas, ekonomistė Rūta Vainienė, prof. dizainerė Jolanta Talaikytė ir kt.

Gera būti tarp kolegų, dirbančių tą patį darbą.

Saulė Motiejūnienė, Kauno regiono verslo moterų tinklo vadovė, UAB „Linolitas“ direktorė:

Kauno regiono verslo moterų tinklas – tai stipri, jau dešimtmetį veikianti verslo moterų bendruomenė. Mums svarbu, kad moteris versle būtų pasitikinti savimi ir realizuotų savo tikslus, gebėtų tarpusavyje suderinti skirtingus vaidmenis.

Apie tai kalbėjome parodos „Moters pasaulis“ metu surengtoje konferencijoje „Formulė: versli ir laiminga“, kurioje dalyvavo 500 drąsių, ambicingų ir skirtingą patirtį turinčių moterų iš visos Lietuvos. Buvo be galo įdomu apie lyderystę, komandinį darbą, šeimos verslus, empatiją darbe išgirsti iš veikliųjų seserų Beatos Nicholson ir Odetos Bložienės, VU Verslo mokyklos direktorės dr. Birutės Miškinienės ir kitų kolegių. Valstybės 100-mečio ir Verslo moterų tinklo dešimtmečio proga surengtoje konferencijoje „Moteris versle 100/10“ klausėmės istorikių pranešimų apie žymias karpukario veikėjas, „Verslo žinių“ vyriausiojo redaktoriaus Rolando Baryso ir ekonomistės Rūtos Vainienės įžvalgų apie moteris vadoves, psichologo Andriaus Kalugino patarimų, kaip prisiversti kasdien jausties laimingoms, nuoširdaus kunigo Astijaus pasakojimo. Šiemet lapkričio 8 d. „Žalgirio“ arenos amfiteatre taip pat rengiame tokią konferenciją, jos potemė – „Be streso“.

Mus labai nudžiugino LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už tai, kad pernai įsitraukėme į LR Prezidentės inicijuotą kampaniją „Už saugią Lietuvą“ su projektu „Įkvėpk“, kurio metu dėl skurdo, emocinių bėdų kenčiančios moterys buvo skatinamos ieškoti pagalbos, padėti vienos kitoms. Verslo moterų tinklo kvietimu LR Prezidentė prieš keletą metų lankėsi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose. Tad tinklas dovanojo unikalią galimybę šiltai, neformaliai pabendrauti su šalies vadove.

Man asmeniškai bendrystė suteikė didesnį pasitikėjimą savimi, atradau bendraminčių, su kuriomis visada galiu pasitarti ne tik verslo klausimais, ratą. Visada jaučiu bendruomenės narių psichologinį palaikymą, asmeninę pagalbą. Pažintys atvėrė kelius į naujų idėjų realizavimą. Labai jauku jaustis „savai tarp savų“, su bendramintėmis vykti į verslo misijas į Graikiją, Didžiąją Britaniją, Sankt Peterburgą, Rygą, kartu keliauti po Lietuvos dvarus. Gera žinoti, kad mūsų pasodinta sakura naujajame parke Nemuno saloje pavasarį sužydės kaip simbolinė Lietuvos ir Japonijos draugystės dalelė.

Tomas Skėrys, UAB „Eoltas“ eksporto projektų vadovas:

Eksportuotojų klube susitinka įmonių vadovai, pardavimų vadovai ir vadybininkai. Daug keliaujantys darbo reikalais, išradingi, prasmingos ir vertingos patirties versle turintys žmonės. Klubas – tai erdvė, kur aš galiu ne tik pasidalinti savo sukauptomis žiniomis, bet ir išgirsti apie kitų eksporto patirtį, pasimokyti iš jų sėkmių ar net ir priešingai – iš klaidų – kad jų išvengti savo darbe.

Ypač vertinu klubo susitikimus – vizitus į įmones. Klubo nariai turėjo ne vieną unikalią galimybę aplankyti gerai žinomas, inovatyvias ir eksporto srityje stiprias kompanijas – „Mantinga“, „Novameta“, „Grigeo LT“, „Aconitum“, „Baldai Jums“ ir kt. Tokie vizitai leidžia iš labai arti pažvelgti ten, kur ne kiekvienas iš viso gali patekti – stebėti, kaip vyksta gamybos procesai, pamatyti naujausią įdiegtą įrangą, susipažinti su procesų valdymo gudrybėmis, sužinoti apie įmonių šiandienos eksporto iššūkius ir net pirmiems išgirsti jų įžengimo į naujas rinkas planus.

Eksportuotojų klubo narių susitikimai, mokymai, seminarai orientuojami į naujausią ir aktualiausią informaciją, yra pagrįsti patirtimi ir praktika. Kiekvieno susitikimo metu aš atrandu ką aš galiu daryti efektyviau, pažangiau savo veikloje. Stebiu ir mokausi, ką galima pritaikyti savo kompanijoje, kad procesai vyktų sklandžiau.

Matau didžiulę Eksportuotojų klubo pridėtinę vertę ir naudą tiek įmonės darbuotojui, tiek ir įmonei, kurioje jis dirba, ir drąsiai galiu rekomenduoti kiekvienam, dirbančiam eksporto srityje, prisijungti prie mūsų ir aktyviai dalyvauti klubo veikloje.

Mindaugas Bičkauskas, AB Citadele banko Kauno filialo valdytojas:

Rūmuose veikiančiame Kauno finansininkų klube jaučiuosi kiek nejaukiai. Taip, dirbu Citadele banke, finansinėje įstaigoje, tačiau pakliuvęs į išties profesionalių žmonių ratą suprantu kai ko ir nežinąs. Tai stiprių ir netgi itin konkrečių žmonių klubas, kuriame tvyro stiprus domėjimasis naujienomis, pokyčiais apskaitos reikalavimams, šiuolaikiniais finansų valdymo aspektais. Visa tai man – didžiulė motyvacija išgirsti, suprasti ir, svarbiausia, pritaikyti mano kasdieniniame darbe naujoves, tam tikrus aspektus. Be abejo, gaunu itin profesionalių atsakymų ir patarimų savo klausimams, savo aktualijoms.

Be to, Kauno finansininkų klube yra be galo nuoširdūs ir atviri žmonės. Buvo labai smagu ir netgi naudinga su kolegomis būti pakviestiems ir dalyvauti Londono Sičio dirbančių lietuvių klubo 10-mečio iškilmingame renginyje Londone. Smagu dėl to, kad ten dirbantys lietuvaičiai noriai dalijosi patirtimi, idėjomis bendradarbiauti. Londono Sitis – pasaulinis finansų centras, tad betarpiškas bendravimas su ten dirbančiais atveria daug galimybių sužinoti, suprasti ir pasidalinti nauda.

Labai gaila, kad negalėjau dalyvauti klubo išvykoje į Frankfurtą, Europos centrinį banką ar Briuselį ir Strasbūrą – Europos Parlamentą, kur susitikimai išties davė naudos dalyviams.

Neabejoju, kad Kauno finansininkų klubas yra prestižinis klubas. Profesionalumas, etika ir noras tobulėti leis šiam klubui augti toliau dar ne vienerius metus.