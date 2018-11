Troleibuso kliudytas studentas sužalojo jo keleivę?

Kuriamas precedentas?

Kaltinimą šioje byloje palaikančio Kauno apylinkės prokuratūros prokuroro Mindaugo Šukio teigimu, tai pirmas atvejis per jo darbo praktiką, kai toks kaltinimas pareikštas pėsčiajam, dalyvavusiam eismo įvykyje, užregistruotame pėsčiųjų perėjoje.

"Reikėjo matyti, kaip tas jaunuolis, užsimaukšlinęs gobtuvą, į ją įbėgo!" – motyvavo teisiamajam pareikštą kaltinimą prokuroras, turėdamas galvoje ties įvykio vieta esančių vaizdo kamerų įrašą, kuris, "Kauno dienos" žiniomis, mįslingai dingo. Tai nutiko, kai bylą nagrinėjantis Kauno apylinkės teismo teisėjas Aurelijus Rauckis prieš pusmetį priėmė nutartį, skirti šio eismo įvykio ekspertizę, kylant abejonių dėl jo aplinkybių ir siekiant panaikinti visus neaiškumus ir prieštaravimus.

Prieš mėnesį skirta pakartotinė ekspertizė, nes suabejota ir iš Lietuvos teismo ekspertizės centro Techninių ekspertizių skyriaus Vilniaus ekspertų gautu atsakymu – ar jame kalbama apie tą patį įvykį, nes neatsakyta į pateiktus klausimus. Taip paaiškėjo, kad dingo minėtas vaizdo įrašas.

Prokuroro iniciatyva, pakartotinei ekspertizei jis perfilmuotas iš ekrano, dėl ko nukentėjo kokybė – ekspertas skundėsi nebegalėjęs išdidinti svarbių kadrų.

Kai nesiseka, tai nesiseka

Šis įvykis, į kurį pernai rugsėjį netoli savo bendrabučio V.Krėvės prospekte papuolė Kauno technologijos universiteto pirmakursis Deividas B. iš Vilkaviškio rajono, atrodo eilinis tik iš pirmo žvilgsnio.

Šiam devyniolikmečiui pareikštas kaltinimas, staiga išbėgus į pėsčiųjų perėją prieš pat troleibusą ir taip pažeidus Kelių eismo taisykles, todėl troleibuso vairuotojui staigiai stabdant, jo salone parkrito ir susižalojo aštuntą dešimtį bebaigianti keleivė.

Pastaroji tą rugsėjo 20-osios vidurdienį įlipo į šį troleibusą Draugystės gatvės stotelėje priešais "Senukus" ir, pravažiavus "Pasimatymą", rengėsi išlipti. Ji teigia, kad laikėsi už turėklų abiem rankomis. Ir dešine, kuri buvo sugipsuota. Tačiau, vairuotojui staigiai stabdant, neišsilaikiusi ir patyrusi dubens kaulų lūžį.

Vairuotojo versija

Troleibuso vairuotojas iškvietė greitąją nukentėjusiajai, tik spaudžiamas jos bendrakeleivių, padėjusių parkritusiajai atsistoti. Tik taip buvo sustabdytas iš įvykio vietos benuvažiuojantis troleibusas.

Jo vairuotojas vėliau pareigūnams teisinosi nežinojęs, kad būtina tokiu atveju kviesti policiją, nes jaunuolis, dėl kurio jis buvo priverstas staigiai sukti vairą kairėn, atsisakė jo pasiūlymo iškviesti greitąją, nors ką tik buvo kliudytas sunkiasvorio troleibuso, o šis nebuvo apgadintas.

Anot troleibuso vairuotojo, šis jaunuolis išbėgo į gatvę, jam artėjant prie šviesoforo nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, kai iki šios buvo likę vos 2–3 m. Ir nors jis buvo sulėtinęs iki tol apie 30 km/val. greičiu važiavusio troleibuso greitį, šio, pilno keleivių, kaip sustabdyti nebebuvo galimybės.

Be to, troleibuso vairuotojas teigė, kad jaunuolis, išniręs iš daugiabučių kiemų, matė jį atvažiuojant. Ir jis manė, kad vaikinas nerizikuos. Tačiau šis įbėgo į pėsčiųjų perėją, dėl to kilo abejonių, ar jis matė troleibusą, į kurį netrukus atsitrenkė, per stovėjusius automobilius, galėjusius užstoti vaizdą.

Studento tiesa

Susitikti su draugu tądien skubėjęs Deividas B. taip pat teigė manęs, kad troleibusas prie pėsčiųjų perėjos sustos. Todėl, žvilgtelėjęs kiton pusėn ir pamatęs, kad priešpriešinė eismo juosta – tuščia, jis žengė greitu žingsniu į gatvę ir pradėjo bėgti kiton pusėn.

Tačiau netrukus pajuto stiprų smūgį į kairę kūno pusę ir buvo nublokštas keletą metrų į priekį. Bet sugebėjo pats atsistoti ir atsisakė troleibuso vairuotojo pasiūlymo iškviesti jam greitąją. Nesikreipė jis į medikus ir vėliau, nors ir juto skausmą.

O tada grįžęs į namus, po kurio laiko vėl išsirengė į universitetą. Ir išėjęs į kiemą, pamatė policijos pareigūnus, prie kurių priėjo pats.

Stojęs prieš teismą, iki šiol net už administracinius teisės pažeidimus nebaustas Deividas B. teigė pripažinęs savo kaltę, nes esą taip jam liepė policijos pareigūnai, su kuriais nepasiginčysi.

Nukentės ir globotinis?

Be to, teisiamasis tikino, kad gailisi dėl to, kas įvyko, – tikrai to nenorėjo ir nesitikėjo.

Ir norėtų susitaikyti su nukentėjusiąja, prisipažinusia, kad nematė įvykio aplinkybių, bet pareiškusia jam daugiau kaip 11 tūkst. eurų ieškinį.

Tačiau neturi pinigų. Jis studentas, gyvena bendrabutyje ir turi ne tik mokėti mokesčius, bet ir prižiūrėti šešiolikmetį brolį – yra jo globėjas. Jų mama – mirusi. O tėvas išvykęs į užsienį ir tik kartais atsiunčia pinigų mokesčiams susimokėti.

Dar beveik 2 tūkst. eurų ieškinį šiam studentui už nukentėjusiosios gydymą yra pareiškusi Kauno teritorinė ligonių kasa.

Už nesunkų troleibuso keleivės sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo, kuo yra kaltinamas Deividas B., Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki vienų metų.

Pasiūlė švelniausią bausmę

Gautą pakartotinės teismo ekspertizės aktą prokuroras ir Deividui B. valstybės skirtas advokatas Ramūnas Putinas vertino skirtingai.

Anot prokuroro, ekspertas, remdamasis jam iš naujo pateiktu vaizdo įrašu, kuris – esą vienas iš pagrindinių Deivido B. kaltės įrodymų, konstatavo, kad šis išbėgo prieš troleibusą, kai jis buvo nuo pėsčiųjų perėjos tokiu atstumu, kad jau fiziškai nebegalėjo sustoti. Bet vis tiek, vengdamas sužaloti rizikavusį jaunuolį, stabdė, dėl to ir nukentėjo keleivė. Todėl, kaip pripažino ir pats M.Šukys, šia netipine byla siekiama priminti, kad pėstieji taip pat turi pareigas kelyje.

Tačiau, atsižvelgdamas į teisiamojo prisipažinimą, mažas jo pajamas ir į tai, kad jis dar neteistas, prokuroras siūlė skirti Deividui B. švelniausią už jam inkriminuojamą nusikaltimą numatytą bausmę – šešis mėnesius viešųjų darbų, per mėnesį dirbant 20 val. O nukentėjusiosios ieškinį tenkinti tik iš dalies.

Advokato kontrargumentai

Teisiamojo advokatas pakartotinės teismo ekspertizės aktą vadino niekiniu, nes ekspertas, konstatavęs, kad negali nustatyti troleibuso greičio įvykio metu, savo išvadoje rėmėsi troleibuso vairuotojo teigimu, esą jis galėjo važiuoti 30–40 km/val. greičiu.

Be to, anot R.Putino, eksperto išvada tik patvirtino, kad dėl pėsčiojo partrenkimo kaltas jis pats, o dėl nukentėjusiosios sužalojimo – troleibuso vairuotojas. "Nepripažinta, kad mano ginamasis kaltas dėl troleibuso keleivės sužalojimo. Ir jis, išeidamas į pėsčiųjų perėją, galėjo numatyti padarinius tik sau, bet ne šiai keleivei", – teigė Deivido B. advokatas, prašydamas teisiamąjį išteisinti ir dėl to, kad jeigu jis bus pripažintas kaltu, neteks jaunesniojo brolio, kuris – dar nepilnametis, globėjo teisių.

Pats Deividas B., suteikus jam teisę į paskutinį žodį, pareiškė: "Nežinau, esu kaltas ar nekaltas. Bet troleibusą mačiau ir galvojau, kad jis sustos."

Sprendimą šioje neeilinėje byloje teismas planuoja skelbti gruodžio pradžioje.