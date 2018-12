Tokios progos negalima praleisti: į Kauną atvyksta scenos diva S. Brightman

Atsakydama į klausimą, ko žiūrovai gali tikėtis iš koncerto šį kartą, S. Brightman taria: „Tikėkitės neįtikėtino!”.

„Hymn: Sarah Brightman In Concert“ gastrolių metu dainininkę lydės itin didelė techninio ir aptarnaujančio personalo komanda, kuri rūpinsis scenografija, garso bei apšvietimo įranga, gabenama vilkikais viso turnė metu. Kiekvienas S. Brightman koncertas yra labai teatralizuotas ir ištobulintas iki pačių smulkiausių detalių, tad ir šį sykį mūsų laukia naujas, nepakartojamas ir magiškas reginys.

Naujausias albumas – „Hymn“

Vienuoliktasis studijoje įrašytas dainininkės albumas „Hymn“ buvo išleistas šių metų lapkričio 9 d. ir akimirksniu užėmė 1-ąją vietą abiejose „Billboard“ topų lentelėse – klasikinės muzikos ir crossover kategorijose.

„Aš esu tokia laiminga, galėdama pasidalinti šiuo albumu su visais žmonėmis. „Hymn“ yra įtraukiančiai eklektiškas, jame susipina daugybė įvairių muzikos žanrų, ir aš nekantraudama laukiu tos akimirkos, kai galėsiu atlikti savo naujausias dainas pasaulinio turnė metu. Kiekvienas projektas, kuriame aš dalyvaudavau, visada prasidėdavo nuo emocijos, o šį kartą aš norėjau sukurti tai, kas skamba stebuklingai ir pakylėtai. Man himnas arba giesmė reiškia džiaugsmą – stiprų vilties ir šviesos pojūtį, kažką gerai pažįstamą bei labai saugų, ir aš tikiuosi, kad šis jausmas puikiai derės su muzika“, – sako S. Brightman.

Naujo albumo įrašai prasidėjo 2016 m., kai dainininkė nukeliavo į studiją kartu su savo ilgamečiu bendražygiu ir prodiuseriu Franku Petersonu. Būtent jis yra pagrindinė kūrybinė varomoji jėga, kuri slypi už aštuonių ankstesnių S. Brightman albumų, įskaitant „Dive” (1993), „Fly” (1995), „Timeless” (Time To Say Goodbye)” (1997), „Eden” (1998), „La Luna” (2000), „Harem” (2003), „Symphony” ir „Winter Symphony” (2008).

„Hymn“ – tai įkvepianti orkestrinių kūrinių, sukurtų choro pagrindu, kolekcija. Anot pačios S. Brightman, būtent šie kūriniai labiausiai ją ramino šiuo gyvenimo laikotarpiu. Albumo įrašai vyko pastaruosius dvejus metus Hamburge, Majamyje, Londone, Vankuveryje, Los Andžele, Niujorke ir Budapešte.

Mistiškai didingas „Hymn“ prasideda nuo jo pagrindinės dainos – britų progresyvaus roko grupės „Barclay James Harvest“ kompozicijos. Taip pat albume skamba ir šiuolaikinių kompozitorių kūryba – amerikiečio Erico Whitacre‘o „Fly To Paradise“, japonų muzikanto ir dainų autoriaus Yoshiki „Miracle“ ir vokiečių didžėjaus Paulo Kalkbrennerio „Sky and Sand“. Albumą vainikuoja nauja S. Brightman ir A. Bocelli superhito „Time To Say Goodbye“ versija, šį kartą skambanti tik anglų kalba su pačios artistės sukurtomis eilėmis.

Ši atlikėja pasaulyje žinoma kaip trijų oktavų vokalinio diapazono savininkė ir kaip novatoriško klasikinio crossover žanro kūrėja (klasikinės ir šiuolaikinės populiariosios muzikos sintezė). Per visą dainininkės karjerą pasaulyje parduota daugiau kaip 30 mln. jos įrašų kopijų. Ji – vienintelė artistė, kurios vardas vienu metu karaliavo 1-oje „Billboard“ grojaraščių vietoje kaip klasikinės, taip ir šokių muzikos topuose. S. Brightman pelnė daugiau kaip 180 auksinių ir platininių apdovanojimų daugiau kaip 40 šalių. Reikšmingiausias vaidmuo jos karjeroje – neabejotinai A. L. Webberio miuzikle „Operos fantomas“, kurio parduotų garso takelių kopijų skaičius viršija 40 mln. Jau minėtas duetas su Andrea Bocelli – „Time To Say Goodbye“ – tapo tarptautiniu triumfu, šio kūrinio įrašų taip pat parduota daugiau kaip 12 mln. kopijų. „Eden”, „La Luna”, „Harem” ir „Symphony” - visi šie albumai pataikė į pačią „Billboard” viršūnę, o kiekvieną albumą lydėjo didelės pasaulinės gastrolės.

Be to, S. Brightman yra prestižinių renginių viešnia – ji dalyvavo princesės Dianos atminimo koncerte (2007), Olimpinėse žaidynėse Barselonoje (1992) bei Pekine (2008) ir daugelyje kitų.

Bilietai prekyboje nuo gruodžio 12 d. 10 val. visose Bilietai.lt kasose bei internetu www.bilietai.lt.