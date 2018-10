Skandalingasis ligonis užsidirbo dar vieną teistumą

Kaip jau rašyta, dar vieną baudžiamąją bylą 42-ejų M.Mažeika, tebelaukiantis nuosprendžio dėl kito nusikalstamų gaujų nario, sieto su Agurkiniais, nužudymo, užsidirbo liepos 3-iosios pavakarę, kuomet buvo sulaikytas pačiame Kauno centre vairuojantis „Mercedes-Benz“, neturėdamas tokios teisės. Be to, lengvai apsvaigęs (0,33 prom.). O šiame „Mercedes-Benz“ dar rasta ir vadinamosios „žolės“ (kanapių antžeminių dalių) bei kokaino.

Tačiau po ekspertų išvadų konstatuota, kad pastarųjų kiekis – per mažas, kad įkliuvusiajam su įkalčiais būtų galima inkriminuoti dar vieną nusikaltimą – neteisėtą disponavimą narkotikais be tikslo platinti. M.Mažeika patrauktas baudžiamojon atsakomybėn tik už baudžiamąjį nusižengimą. Nepaisant to, kad tą patį vakarą atlikus kratą tuo metu jo nuomotame bute prestižiniame I.Kanto gatvės biurų-apartamentų pastate „Bokštas“, virtuvės spintelėje buvo aptikta dar 1,92 gramai „žolės“.

Tačiau po šio M.Mažeikos sulaikymo, kaip suskaičiuota, vairuojant automobilį, neturint tokios teisės, jau aštuntą kartą po to, kai jis 2016-ųjų lapkritį minėtoje nužudymo byloje už 20 tūkst. eurų užstatą buvo paleistas į laisvę, ir trečią kartą, kai vairavo neblaivus, buvo nuspręsta prašyti jį suimti. Nors šis prokuroro prašymas buvo patenkintas, šiuo metu M.Mažeika – vėl laisvėje, nes Apeliacinis teismas, atsižvelgęs į jam diagnozuotą onkologinę ligą, jau trečią kartą paleido jį į laisvę. M.Mažeikai skirta švelnesnė kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra, t. y. stebėjimas elektroniniu prietaisu (apykoje). Be to, jis įpareigotas neišeiti iš gyvenamosios vietos nuo 18 iki 7 val.

Pasiūlė prokuroras Marius Venskūnas skirti M.Mažeikai panašų laisvės apribojimą, tik jau ilgiausiai numatytam terminui – dvejiems metams, ir dėl minėto neteisėto disponavimo narkotikais, paaiškėjusio per paskutinį jo sulaikymą. Tik šį kartą prašyta Kauno apylinkės teismo įpareigoti M.Mažeiką būti namuose nuo 22 iki 6 val.

Pats teisiamasis, šį kartą pilnai pripažinęs savo kaltę – kad vartoja kanapes, nes šios jam padeda kovoti su liga, prašė bylą nagrinėjusį teisėją Aurelijų Rauckį atsižvelgti, kad esą bausmę už tai jis jau atlikęs, turėdamas galvoje jau minėtą jo suėmimą po sulaikymo, iš kurio buvo paleistas po mėnesio.

Teisėjas A.Rauckis skyrė M. Mažeikai prokuroro siūlytą laisvės apribojimą, tačiau tik 1 metams ir 4 mėnesiams.