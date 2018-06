Kaunietį šiurpina palaido kovinio šuns šeimininkas: aš tave „uždaušiu“ kurią dieną

Su šuniu pasivaikščioti po senamiesčio gatves nusprendęs kaunietis vietoje teigiamų emocijų gavo pliūpsnį keiksmų ir grasinimų susidoroti. „Durniau, tu py****. Aš tave uždaušiu kurią dieną, sū**“, – atsiųstame vaizdo įraše girdėti iš vyresnio amžiaus vyro lūpų skriejantys užgaulūs žodžiai. Jų lavina, anot skaitytojo, pasipylė tuomet, kai šis paprašė dviračiu važiuojantį vyrą patraukti savo be pavadėlio ir antsnukio lakstantį kovinės veislės šunį.

„Stafordšyro terjero šeimininkas užsipuolė ne tik mane, bet ir mano kaimynę. Šį neadekvatų vyrą su jo augintiniu žino visi centro gyventojai. Jis šiurpina, o šis šuo yra užpuolęs ir iš užsienio atvykusius studentus“, – pasakoja jaunas kaunietis Domantas (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi.)

Toks atvejis – ne pirmas?

Portalui pradėjus domėtis susiklosčiusia nemalonia situacija, paaiškėjo, kad be antsnukio ir pavadėlio lakstantis šuo galimai yra užpuolęs ir kitų žmonių augintinius. „Šį vyrą matau nebe pirmą kartą ir aš jo bijau. Jis – mažų mažiausiai yra neadekvatus ir jam į galvą gali šauti bet kas, – kodėl nenori atskleisti savo tapatybės paaiškino kitas portalo pašnekovas, matęs šį vaizdo įrašą. – Šis kovinis šuo nuolat laksto be antsnukio ir pavadėlio, tad maždaug prieš mėnesį jis užpuolė mano augintinį – įkando dviejose vietose. Iškviečiau policiją, o šunį vežiau pas veterinarijos gydytoją. Augintiniui teko siūti nedideles žaizdas, buvo skirti vaistai. Parašiusi pareiškimą, iš policijos nesulaukiau jokios informacijos – nebuvo kompensuota patirta žala. Šis žmogus su savo šuniu nevengia lankytis ir parduotuvėje.“ Pašnekovas, pamatęs vyresnio amžiaus vyrą su palaidu šunimi, po nemalonaus incidento nebesileidžia į kalbas, o tiesiog pereina į kitą gatvės pusę.

Durniau, tu py****. Aš tave uždaušiu kurią dieną.

Centro policijos komisariato viršininkas Raimondas Abugelis tokiais atvejais visuomet ragina pranešti policijai, skambinti numeriu 112. „Pareiškime policijai reikia pagrįsti šiuos teiginius, – aiškina viršininkas. – Šuns vedžiojimas be pavadėlio yra viešosios tvarkos pažeidimas.“

Vadovaujantis Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, viešose vietose galima vedžioti tik sveikus gyvūnus. Juos rekomenduojama vedžioti gyvūnams vedžioti skirtose aikštelėse, jei jų nėra – laukymėse, parkų pakraščiuose, kitose retai žmonių lankomose vietose. Vietos, kuriose draudžiama vedžioti šunis, turi būti pažymėtos ženklu „Vedžioti šunis draudžiama“.

Pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu. Kiti šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami (vedami) laikant už pavadėlio ir su antsnukiu ar be jo. Šunys, kuriems dėl jų veislės antsnukiai nepritaikyti ar jų negamina, gali būti vedžiojami (vedami) be jų, bet su pavadėliu. Jei šalia yra pašalinių žmonių, pavadėlis turi būti sutrumpintas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Šuns savininkas arba atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad šuo viešoje vietoje nebūtų paliktas be priežiūros.

Gresia bauda

Šis kovinis šuo nuolat laksto be antsnukio ir pavadėlio, tad maždaug prieš mėnesį jis užpuolė mano augintinį – įkando dviejose vietose.

Teisės aktai nurodo, kad pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo 50 iki 120 eurų.

Pavojingų šunų įvežimo į Lietuvos Respubliką, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų perdavimo reikalavimų pažeidimas, sukėlęs grėsmę asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, užtraukia baudą nuo 120 iki 180 eurų. Šie administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą nuo 180 iki 300 eurų.

Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.