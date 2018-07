Pergėrę „džentelmenai“ palaidojo auką šiukšlių konteineryje

Sutiko atlyginti ir našlei, ir vaikams

46-erių metų A.J., gyvenusio Žaliakalnyje, lavonas buvo aptiktas pernykštės kovo 28-osios pavakarę, kai į vietinę parduotuvę atbėgęs buvęs velionio kaimynas pranešė pastebėjęs iš konteinerio, įkišto į Liškiavos gatvės krūmus, kyšančias žmogaus kojas.

Velionio sugyventinė ir dviejų jo mažamečių vaikų motina šiandien teisme pareiškė nemenką ieškinį kaltinamiesiems A.J. nužudymu. Vienas iš jų – 31-erių Tomas Dzindziliauskas – tos pačios Liškiavos gatvės gyventojas, kuriam ši akistata su Temide – jau ketvirtoji. Kitas – jau tris kartus teistas 42-ejų metų Dainius Nevulis, tuo metu gyvenęs Kalniečiuose, Riešutų gatvėje ir patekęs į šią tragiškai pasibaigusią užstalę savo kaimynės Jolantos, kuri, anot jo, ir tapo tarp pergėrusių vyrų kilusio konflikto priežastimi, dėka.

A.J. sugyventinė prašo priteisti iš abiejų teisiamųjų jai ir abiem velionio vaikams po 20 tūkst. eurų moralinį atlygį. Abu kaltinamieji su šiais ieškiniais sutiko, nors apie tragiškos A.J. žūties aplinkybes teisme pasakojo skirtingai. Kiekvienas, dėdamasis mažiau atsakingu už tai, kas įvyko, ir versdamas kaltę kitam.

Priekaištų sulaukė ir velionis

Bendra abiejų teisiamųjų parodymuose tik tai, kad su A.J. jie girtavo viename Obuolių gatvės daugiabutyje. Ir šios tragiškai pasibaigusios užstalės šeimininkas kulminacijos metu jau buvo „smigęs“.

D.Nevulis teigė matęs tą vakarą A.J. pirmą kartą. Į minėtą butą jį atsivedė kaimynė Jolanta, kurios sugyventinį tądien dėl smurto prieš ją sulaikė policija.

T.Dzindziliauskas teigė užsukęs ten po žvejybos.

Tomas Dzindziliauskas/ Eitvydo Kinaičio nuotr.

Anot abiejų, A.J. prisijungė prie jų kompanijos paskutinis, kai jie jau buvo gerokai įkaušę. Esą neblaivus buvo ir šis svečias, netrukus, anot D.Nevulio ėmęs priekaištauti kartu su juo atėjusiai vienintelei kompanijos damai, kad ji negražiai elgėsi su savo velioniu vyru, prastai šį prižiūrėdama. Nors nukentėjusiąja šioje byloje pripažinta ir jau suaugusi A.J. dukra teisme teigė, kad tėvas nesirūpino ir ja, nemokėdamas alimentų. Dėl to ji ir nepareiškė kaltinamiesiems tėvo nužudymu jokio ieškinio.

Kuris meluoja?

Anot D.Nevulio, kuriam teisme sunkiai sekėsi prisiminti to vakaro įvykius, dėl ko šio advokatė net paklausė, ar jos ginamasis nėra turėjęs galvos traumos, jis tik prisijungė prie šios egzekucijos iniciatoriaus T.Dzindziliausko veiksmų, kai A.J. jau gulėjo ant grindų.

Esą šis buvo užpultas, T.Dzinziliauskui pasisiūlius jį palydėti. Po to, pasak D.Nevulio, esą jau be gyvybės ženklų gulintį A.J., kuris galėjo patirti lemtingą traumą, kai krisdamas atsitrenkė galva į spintelės kampą, ėmė spardyti ir jis. Tačiau, nė karto nespyrė į galvą, nors teismo medicinos ekspertai konstatavo, kad A.J. mirties priežastis – patirtas galvos sužalojimas.

Be to, velioniui konstatuoti šonkaulių bei nosies lūžiai, buvo išmuštas ir dantis. Kaltinamajame akte teigiama, kad A.J. buvo suduoti ne mažiau 25 smūgiai kumščiais bei kojomis į galvą ir ne mažiau šešiolika – į kitas kūno vietas.

T.Dzindziliauskas prisipažino pirmasis sudavęs A.J. kelis smūgius į galvą. Po to – dar iki 20-ies krūtinę, bet po šių esą A.J. dar stovėjęs, nors ir svirduliavęs. T.Dzindziliauskas tikino, išeidamas į namus, palikęs jį dar gyvą. O, kai po pusantros valandos, per kurias namuose užkando ir žiūrėjo filmą, vėl grįžo atgal, A.J. jau buvo be gyvybės ženklų. Tai konstatavęs, jis, ištiktas šoko, išėjo į lauką parūkyti, kur netrukus D.Nevulis ištempė ir A.J. lavoną. Vienas, nes Jolanta, kaip ir buto šeimininkas jau buvo „smigusi“.

Nuosprendžio laukia laisvėje

Kuris pasiūlė paslėpti A.J. kūną, teisiamieji linkę ginčytis. Tačiau, remiantis kaltinamuoju aktu, abiem šiuo tikslu tiko daugiabučio kieme stovėjęs šiukšlių konteineris. Į jį A.J. buvo įgrūstas žemyn galva, tačiau jo kojos trukdė sandariai uždaryti dangtį.

Nepaisant to, karstu tapęs konteineris abiejų teisiamųjų pastangomis, prisidengus tamsa, buvo nustumtas nuo Liškiavos gatvės kalno. Ir, perkėlus per maždaug vieno metro aukščio gatvės atitvarą, paguldytas krūmuose, kuriuose buvo aptiktas tik po beveik po kelių parų.

Ikiteisminio tyrimo metu vienintelė šios tragiškai pasibaigusios užstalės dama tikino viską pramiegojusi. Teisme šią liudytojos statusą turinčią Riešutų gatvės gyventoją planuojama apklausti tik kitą posėdį.

A.J. sugyventinė, iki šiol, prisiminusi to lemtingo jam kovo įvykius, braukianti ašaras, teigė netikinti, kad jis pats galėjo išprovokuoti tokią tragišką baigtį. Esą išgėręs jis būdavo labai ramus.

Pagal individualios veiklos pažymėjimą statybininku dirbančiam T.Dzindziliauskui ir šiuo metu pas gimines Pasvalio rajone besiglaudžiančiam D.Nevuliui, kurie nuosprendžio laukia laisvėje, nes abu pilnai pripažįsta savo kaltę, gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.