Pavėluota gimtadienio dovana studentui: prokuroro kurtas precedentas baigėsi šnipštu

Suabejojo jau po įvykio

Kaip jau rašyta, iš Vilkaviškio rajono kilęs Deividas B. pateko į teisiamųjų suolą dėl pirmosiomis jo studijų Kauno technologijos universitete savaitėmis – pernykštį rugsėjį vienoje V.Krėvės prospekto pėsčiųjų perėjoje nutikusio įvykio. Jis kaltintas staiga išbėgęs į šią perėją prieš pat troleibusą ir taip pažeidęs Kelių eismo taisykles, dėl ko troleibuso vairuotojui staigiai stabdant jo salone nukrito ir susižalojo aštuntą dešimtį bebaigianti keleivė.

Pastaroji rengėsi išlipti ir teigė laikiusis už turėklų ties vidurinėmis troleibuso durimis abejomis rankomis. Ir dešine, kuri buvo sugipsuota. Tačiau, vairuotojui staigiai stabdant, neišsilaikiusi ir patyrusi dubens kaulų lūžį.

Troleibuso vairuotojas iškvietė jai greitąją, tik spaudžiamas kitų keleivių, padėjusių nukentėjusiajai atsistoti. Jis jau buvo benuvažiuojantis iš įvykio vietos. Ir vėliau teisinosi nežinojęs, kad būtina tokiu atveju kviesti policiją, nes jaunuolis, išbėgęs į gatvę likus iki nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos vos dviem-trims metrams, dėl ko jis buvo priverstas staigiai sukti vairą kairėn, atsisakė jo pasiūlymo iškviesti greitąją. Nors ką tik buvo kliudytas sunkiasvorio troleibuso, kuris taip pat nebuvo apgadintas.

Troleibuso vairuotojas teigė manęs, kad šis jaunuolis, staiga išniręs iš daugiabučių kiemų, tikrai jį matė ir nerizikuos. Nors po to, kai jis pasielgė priešingai, ir suabejojo, ar rizikavusiajam neužstojo vaizdo prie gatvės sustatyti automobiliai?

Pasidavė policijos spaudimui?

Deividas B. taip pat teigė manęs, kad link pėsčiųjų perėjos artėjantis troleibusas prie jos sustos. Todėl žvilgtelėjęs kiton pusėn ir pamatęs, kad priešpriešinė eismo juosta – tuščia, žengė greitu žingsniu į gatvę ir pradėjo bėgti kiton pusėn.

Tačiau netrukus pajuto stiprų smūgį į kairę kūno pusę, kurio buvo nublokštas keletą metrų į priekį. Bet sugebėjo pats atsistoti ir, atsisakęs troleibuso vairuotojo pasiūlymo iškviesti jam greitąją, patraukė į netoliese esantį bendrabutį, kuriame gyvena. Tačiau po kurio laiko vėl prireikė į universitetą. Ir išėjęs į kiemą, jis pamatė policijos pareigūnus, prie kurių priėjo pats.

Stojęs prieš teismą, iki šiol net už administracinius teisės pažeidimus nebaustas Deividas B. teigė pripažinęs savo kaltę tik todėl, kad jam taip liepė policininkai. O su jais nepasiginčysi.

Suteikus teisę į paskutinį žodį teisiamasis jau sakė, kad nežino, ar yra kaltas.

Be to, Deividas B. tikino, kad gailisi dėl to, kas įvyko, – tikrai to nenorėjo ir nesitikėjo. Ir norėtų susitaikyti su nukentėjusiąja, pareiškusia jam daugiau kaip 11 tūkst. eurų ieškinį. Tačiau neturi pinigų. Yra studentas, prižiūrintis dar ir šešiolikmetį brolį – yra jo globėjas. Judviejų mama – mirusi. O tėvas – išvykęs į užsienį ir tik kartais atsiunčia pinigų.

Dar beveik 2 tūkst. eurų ieškinį už nukentėjusiosios gydymą teisiamajam pareiškė ir Kauno teritorinė ligonių kasa.

Ginčijosi iš peties

Baudžiamasis kodeksas už nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.

Prokuroras Mindaugas Šukys, neslėpdamas, kad šia netipine byla siekiama priminti, kad pėstieji taip pat turi pareigas, pasiūlė Deividui B. švelniausią bausmę – šešis mėnesius viešųjų darbų, per mėnesį dirbant 20 valandų. O nukentėjusiosios ieškinį tenkinti tik iš dalies.

Pagrindiniu, anot prokuroro, Deivido B. kaltės įrodymu yra vaizdo įrašas iš įvykio vietos – jo ekspertizę atlikę specialistai konstatavo, kad teisiamasis išbėgo prieš troleibusą, kai šis buvo nuo pėsčiųjų perėjos tokiu atstumu, jog jau fiziškai nebegalėjo sustoti.

Valstybės Deividui B. skirtas advokatas Ramūnas Putinas vadino šį teismo ekspertizės aktą niekiniu, nes jį pasirašęs specialistas, konstatavęs, kad negali nustatyti troleibuso greičio įvykio metu, savo išvadoje rėmėsi jo vairuotojo teigimu esą šis galėjo važiuoti 30-40 km/val. greičiu. Be to, ši išvada tik patvirtino, kad dėl pėsčiojo partrenkimo kaltas jis pats, o dėl nukentėjusiosios sužalojimo – troleibuso vairuotojas.

Deivido B. advokatas prašė išteisinti jo ginamąjį ir dėl to, kad jeigu šis bus pripažintas kaltu, neteks jaunesniojo brolio, kuris – dar nepilnametis, globėjo teisių.

Dvikovą laimėjo advokatas

Deivido B. bylą nagrinėjęs teisėjas Aurelijus Rauckis šiandien jį išteisino. Skelbdamas nuosprendį Lietuvos Respublikos vardu, jis konstatavo, kad kaltinamasis nepadarė jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, dėl ko jam pareikšti ieškiniai palikti nenagrinėti.

Po tokio jo nuosprendžio taip pat galima konstatuoti, kad labiausiai dėl šioje byloje vykusių teisinių žaidimų nukentėjo, troleibuso vairuotojui staigiai stabdant, susižalojusi pensininkė.

Tiesa, šį nuosprendį per 20 dienų dar galima apskųsti.

„Prokuroras turbūt skųs“, – tai buvo pirmieji žodžiai, kuriuos portalui kauno.diena.lt po nuosprendžio pasakė akivaizdžiai prieš jį jaudinęsis Deividas B.

Po kurio laiko – dar šiek tiek atsigavęs jis pridūrė, kad jau buvo susitaikęs ir su galimu kitokiu teismo sprendimu. Nors nuslėpė šį teismo procesą ne tik nuo artimųjų, bet ir nuo bendramokslių bei dėstytojų.

Prokuroras M.Šukys, sužinojęs apie nuosprendį iš portalo, teigė, kad tikrai jį skųs.