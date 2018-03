Parko plėšikų byla: liudininkų stoka – taip pat lengvinanti aplinkybė

Vienintelė liudytoja – liūtis

Kaip jau rašyta, po minėto išpuolio neišgyvenusi 87-erių metų P.Z. tą lemtingą 2016-ųjų rugpjūčio 22-ąją pateko į plėšikų spąstus, grįždama iš šeimos gydytojo. Lemtinga akistata su teisiamaisiais, tinkančiais jai į proanūkius, įvyko vos už kelių šimtų metrų nuo P.Z. namų liūties merkiamame parke.

T.Skuderis ir N.Narusevičius kaltinami, kad iš anksto susitarę dėl savanaudiškų paskatų užpuolė P.Z. iš nugaros ir sudavė jai rankomis bei kojomis mažiausiai devynis smūgius, penki iš kurių buvo į galvą. Iš užpultosios jie kaltinami pagrobę rankinę, kurioje be 10 eurų ir mobiliojo ryšio telefono dar buvo akiniai, Kompensuojamų vaistų knygelė, porą tablečių ir du glaistyti varškės sūreliai. Be to, jie kaltinami pasisavinę ir dar 30 eurų, kuriuos P.Z. buvo paslėpusi kartu su raktais prie juosmens pritvirtintame maišelyje, kai šį nuplėšė.

Pagreitino mirtį

Apie prie Rusų cerkvės gulinčią moterį praskelta galva Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta apie pusę trijų dienos. Greitosios pagalbos medikai rado nelaimėlę sąmoningą, tačiau ištiktą šoko. Jos veidas buvo kruvinas bei sutinęs. Kraujavo ir dešinė plaštaka, kurioje medikai konstatavo pjautinę žaizdą.

Nuvežus nukentėjusiąją į Kauno klinikas, jai diagnozuoti skruostikaulio, nosies, delnakaulio bei šonkaulio lūžiai ir galvos smegenų sukrėtimas. Po šios politraumos ji beveik nesikėlė iš patalo. Galiausiai, nepraėjus nė penkiems mėnesiams po įvykio, mirė.

Teisiamiesiems pareikštame kaltinime teigiama, kad jie dėl savanaudiškų paskatų sunkiai sužalojo žmogų, dėl ko nukentėjusioji susirgo ilgai trunkančia liga, realiai gresiančia gyvybei, dėl ko mirtis dėl turėtų lėtinių širdies-kraujagyslių ligų ją ištiko anksčiau.

Suimtas tik vienas

T.Skuderis ir N.Narusevičius buvo sulaikyti po savaitės.

Priremti įkalčių, jie nurodė, kur išmetė aukos rankinę. Ši buvo rasta netoli parko esančio negyvenamo namo kieme, tačiau be pinigų ir telefono. Pastarasis buvo aptiktas viešbutyje, kuriame N.Narusevičius, kuriam tada dar buvo septyniolika metų, nakvojo po šio įvykio.

Nepaisant to, kad tik pernai vasarą tapo pilnamečiu ir tai – pirmoji jo akistata su Temide, N.Narusevičius nuosprendžio laukia suimtas. T.Skuderis – laisvėje. Nors iš pradžių abu buvo suimti.

Tačiau teisėsaugininkams skelbiant jų nuotraukas, daugiau jų aukų neatsiliepė. Esant tokioms aplinkybėms, dėl suėmimo pratęsimo jau nebuvo kreiptasi. Tačiau vėliau N.Narusevičius vėl buvo suimtas – už tai, kad ne kartą pažeidė kartu su atidavimu mamos priežiūrai jam skirtą švelnesnę kardomąją priemonę – periodinę registraciją policijoje.

Kitos aukos – nepilnamečiai

T.Skuderis tebėra laisvėje, nepaisant jau keturių jo teistumų dėl vagysčių, viešosios tvarkos pažeidimų ir plėšikavimo, naudojant peilį.

Už pastarąjį nusikaltimą jis Kauno apylinkės teismo nuosprendį išgirdo prieš Naujuosius Metus – Kauno apygardos teismui jau atvertus išpuolio Ramybės parke bylą.

Už tai, kad, likus mėnesiui iki išpuolio parke, jis dar su trimis bendrais apie 20.30 val. viešojo transporto stotelėse prie Stoties turgavietės ir Tunelio gatvėje apiplėšė keturis nepilnamečius, iš trijų pagrobiant po keturis eurus, iš vieno – apie 200 eurų vertės telefoną, T.Skuderiui buvo skirta pusantrų metų lygtinė laisvės atėmimo bausmė, įpareigojant jį pradėti mokytis ar dirbti, dalyvauti elgesį keičiančiose programose ir neišvykti iš gyvenamosios vietos be leidimo. Šio nuosprendžio jis neskundė.

Teisiamas šiuo metu Kauno apylinkės teisme dėl dar vieno išpuolio ir N.Narusevičius. Šioje taip pat jau baigiamoje nagrinėti byloje jis kaltinamas, praėjus pusei metų po nusikaltimo Ramybės parke, jau su kitu bendrininku Prancūzų gatvėje vandališkai suniokojęs kelis automobilius.

Užpuolikai buvo trys?

Iš pradžių teigęs, kad apiplėšti senolę jam pasiūlęs T.Skuderis, teisme N.Narusevičius jau prisipažino, kad tai buvo jo sumanymas. Tačiau jis neigė, kad nusikaltimo metu turėjo peilį, kaip ir tai, kad mušė senolę. Esą šią tik stumtelėjęs.

T.Skuderis teigė, kad didžiausia jo kaltė, jog nesutrukdė N.Narusevičiui įgyvendinti šio nusikalstamo sumanymo, pagal kurį jis tik turėjo staigiu judesiu stverti už senolės rankinės.

Tačiau P.Z., kurią dar spėta apklausti, pasakojo, kad ją užpuolę vyrai nieko nereikalavo, tačiau vienas jų dūrė porą kartu į akį, o po to pasipylė smūgiai. Be to, senolė buvo įsitikinusi, kad užpuolikų buvo trys. Neatmetama, kad vieno iš jų taip ir nepavyko nustatyti.

Daugiausiai ginčų – dėl peilio

Nukentėjusiuoju pripažintas P.Z. sūnus prašo iš teisiamųjų 5 tūkst. eurų moralinio atlygio – už motinos, savo ir visų artimųjų kančias.

Prokurorė, atsižvelgdama į tai, kad T.Skuderis – jau keturis kartus teistas ir septynis kartus baustas administracine tvarka, o N.Naruševičius - nors iki šiol neteistas, tačiau taip pat baustas administracine tvarka jau keturis kartus, ir į tai, kad išpuolio metu pastarasis dar buvo nepilnametis, prašė teismo izoliuoti T.Skuderį nuo visuomenės devyneriems metams, o N.Narusevičių – ketveriems. Anot prokurorės, būtent pastarasis galėjo turėti peilį. Pavyko rasti liudytoją, kuriam šio išpuolio išvakarėse N.Narusevičius demonstravo peilį su iššokančia geležte.

Tačiau T.Skuderio ir N.Naruševičiaus advokatai įsitikinę, kad jų ginamieji negali būti teisiami dėl apiplėšimo panaudojant peilį. Remiamasi teismo medicinos eksperto išvada, kad P.Z. plaštaka galėjo būti sužalota, užlipus ant jos batu ir šį pasukant. Nors teisme, išgirdęs greitosios pagalbos gydytojos parodymus, kad ši žaizda pagal savo gylį ir formą buvo padaryta peiliu, jis pripažino, jog taip galėjo būti, tik jis neįskaitęs tai užfiksavusios medikės rašto.

Kaltas ir amžius, ir asfaltas

T.Skuderio advokatas buvo linkęs dalį kaltės, dėl to, kas įvyko, versti ir sutrūkinėjusiam bei medžių šaknų iškilnotam Ramybės parko asfaltui, esą už kurio užsikabinusi senolė galėjo nukristi ir pati. Juk įvykio liudytojų nėra.

Be to, jis tikino, kad tokio garbaus amžiaus ir susijaudinusio bei skausmą patyrusio asmens parodymus reikėtų vertinti labai atsargiai. O visos abejonės turi būti sprendžiamos teisiamųjų naudai. Todėl jo ginamajam esą turi būti skiriama kuo mažesnė bausmė, perkvalifikuojant pareikštus kaltinimus į švelnesnius.

N.Narusevičiaus advokatė taip pat teigė netikinti, kad du jauni vyrai galėjo užpulti ramentu pasiramsčiavusią tokio garbaus amžiaus senolę ir ją suspardyti, pripažindama, kad tai būtų labai žiauru.

Teisiamieji šių prokurorės ir jų advokatų ginčų klausė, nutaisę dievo avinėlių veidus. Šiandien teisė į paskutinį žodį jiems dar nebuvo suteikta. Tokią galimybę dėl didelio teisėjų darbo krūvio jie turės tik po mėnesio, kada bus sprendžiama ir, ar pratęsti N.Narusevičiaus suėmimą