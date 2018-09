Kelių erelį sutrikdė prokuroro pasiūlyta bausmė

Prieš Kauno apylinkės teismą šiandien stojo nemažą atgarsį sukėlusio incidento, per kurį nukentėjo su dviračiais iškylavę trys vienos šeimos nariai, kaltininkas Igoris Varaksinas. Kelių chuliganas teisiamas ne tik dėl šio įvykio, bet ir dėl to, kad taip pat neblaivus vairavo transporto priemonę ir prieš nepilnas dvi savaites iki jo.

Per plauką nuo tragedijos

Kaip jau rašyta, pavojingas incidentas, per kurį krosinio motociklo KTM nesuvaldęs I.Varaksinas kliudė juo ant šaligatvio ties šviesoforo reguliuojama pėsčiųjų perėja su dviračiais stovėjusius tris asmenis, įvyko balandžio 8-ąją, apie 14.30 val., Raudondvario plento pabaigoje.

Minėti vienos šeimos nariai pateko į šį dar palyginti laimingai pasibaigusį eismo įvykį ne per toliausiai savo namų Romainiuose.

Visi šio susidūrimo dalyviai buvo pristatyti į Kauno klinikas. Tarp jų – ir 31-erių metų I.Varaksinas, pripūtęs tą popietę į alkoholio matuoklį net 3,16 promiles alkoholio.

Klinikų medikai tada konstatavo, kad nei septynmetė dviratininkų dukra, nei jos 35-erių tėtis rimtų traumų nepatyrė. Sunkiausiai sužalota jų 30-metė mama bei žmona. Tačiau vėliau teismo medicinos ekspertai jai, kaip ir kitiems šeimos nariams, konstatavo tik nežymų sveikatos sutrikdymą, už ką baudžiamoji atsakomybė nenumatyta. O, gavus I.Varaksino kraujo tyrimo išvadą, patikslinta, kad jis buvo šiek tiek „blaivesnis“ – 2,8 prom. alkoholio.

Ožiavosi kaip mažas vaikas

Stojęs prieš teismą kartą – už neteisėtą disponavimą narkotikais jau teistas I.Varaksinas, teisėjai Živilei Bliūdžiuvienei pasiteiravus, ar jis sugebės gintis pats – be advokato, atsakė: „Pabandysiu“.

Tačiau pilnai pripažinęs savo kaltę tiek dėl minėto eismo įvykio, per kurį sužalojo dviratininkus, tiek dėl to, kad prieš nepilnas dvi savaites iki jo, būdamas girtesnis, negu 1,5 promilės alkoholio, vairavo ir automobilį „VW Golf“, pradėjo ožiuotis, kad parodymų dėl to neduos, nes esą neturi, ką pasakyti.

Tik teisėjai paaiškinus, kad tokiu atveju nėra galimybės taikyti sutrumpinto įrodymų tyrimo, kuris leidžia ir vienu trečdaliu mažinti paskirtą bausmę, I.Varaksinas persigalvojo.

Igoris Varaksinas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Įžūlėjo akyse

O, kai teisiamasis prabilo, paaiškėjo dar daugiau šokiruojančių dalykų, negu buvo žinoma.

Kai išgeriu, traukia važiuoti...

Pavyzdžiui, tai, kad jis niekada nėra turėjęs teisės vairuoti kokią nors transporto priemonę. Ir net nežino, koks greitis leistinas Kauno gatvėse. Nors, šiemet, kovo 27-osios pavakarę, buvo sulaikytas V.Krėvės prospekte prie jau minėto draugui priklausančio „VW Golf“ vairo, kaip nustatė ekspertai, su 1,65 promilėmis alkoholio kraujyje. Tarp tebegaliojančių nuobaudų, skirtų jam už administracinius nusižengimus, taip pat yra už vairavimą išgėrus, tačiau tada jis nepripūtė 1,5 promilių, bei neteisėtą disponavimą narkotikais – esą tik pabandymui. O tą lemtingą balandžio 8-osios popietę I.Varaksinas buvo ne tik dar girtesnis, negu prieš nepilnas dvi savaites, kai vairavo „VW Golf“, bet jau ir sužalojo net tris žmones.

Paklaustas teisėjos, kodėl po ankstesnio atvejo nepadarė jokių išvadų, kelių chuliganas bandė teisintis: „Kai išgeriu, traukia važiuoti...“ Tačiau tikino, kad po incidento su dviratininkais esą jau penkis mėnesius nebevartoja alkoholio.

Sustabdė budri policininkė

Teisme paaiškėjo ir, kad tą kovo 27-osios pavakarę, kai I.Varaksinas nutvertas neblaivus prie „VW Golf“ vairo, apie įtartiną jo vairavimą kolegoms pranešė policijos pareigūnė.

I.Varaksinas prisipažino išgėręs tą pavakarę penkias-šešias 0,5 talpos skardines alaus. O sėdęs prie draugo „VW Golf“ vairo, nes šis prašęs atvaryti jį į garažų masyvą, kuriame tuo metu buvo. Nuvyko šio golfo pas draugo mamą su šios žentu. Šis buvo blaivus, todėl uošvė jam automobilį davė. Tačiau vos pasiekę kebabinę, jiedu susikeitė vietomis – „VW Golf“ į minėtą V.Krėvės prospekto garažų masyvą jau atvairavo neblaivus I.Varaksinas, paskui kurį atsekė ir policija.

Kiek alaus išgėrė prieš incidentą, per kurį nukentėjo dviratininkai, teisiamasis jau negalėjo pasakyti.

Gelbėjo savo kailį

I.Varaksinas teigė tenorėjęs tą balandžio 8-osios popietę išbandyti prieš mėnesį įsigytą motociklą, kurį tądien dar remontavęs.

Išbandymui ketino pasirinkti Lampėdžio ežero pakrantes. Tačiau pakeliui į ten nepastebėjo, kaip užsidegė vieno Raudondvario plento šviesoforo raudona „akis“, prie kurio ir ten buvusios pėsčiųjų perėjos sustojo priekyje važiavusio „Audi“ vairuotojas. Ir, bandydamas šį apvažiuoti, kliudė jo dešinį šoną, vertėsi ir trenkėsi į ant šaligatvio stovėjusių žmonių dviračių priekinius ratus. I.Varaksinas prisipažino lėkęs tada 80-90 km/val. greičiu, nes nežino, koks greitis leistinas mieste.

Prokuroras Osvaldas Stadalius, atkreipęs dėmesį į cinišką bei piktybinį I.Varaksino elgesį, pasiūlė nubausti jį už tai, kad vairavo neblaivus „VW Golf“, – 2500 eurų bauda, o už eismo įvykį, per kurį nukentėjo dviratininkai, skirti jam dar ir 40 parų areštą. (Už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, kai nustatytas didesnis, negu 1,5 promilių girtumas, gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. – aut. past.)

Gresia piniginis nukraujavimas

Be to, prokuroras paprašė išieškoti iš teisiamojo 730 eurų (ekspertų įvertinimu - „VW Golf“, kuris grąžintas savininkui, rinkos kainą) bei konfiskuoti motociklą, kurį I.Varaksinas teigė įsigijęs be jokių dokumentų už 400 eurų. Ir patenkinti Kauno teritorinės ligonių kasos bei „Sodros“ civilinius ieškinius už jo sužalotų dviratininkų gydymą bei nedarbingumą. Pirmoji pateikė beveik 116 eurų ieškinį, antroji – beveik 505 eurų.

Ir nepaisant, kad I.Varaksinas neturi teisės vairuoti, uždrausti jam tokią teisę trejiems metams. O iki bausmės įsiteisėjimo palikti galioti teismo nutartį dėl jam skirtos intensyvios priežiūros – elektroninės apykojės dėvėjimo bei draudimo išeiti iš namų, jeigu tai nesusiję su darbu. Kaip jau rašyta, nuo prokuroro prašymo laikyti jį iki teismo suimtą I.Varaksiną išgelbėjo tėvo, su kuriuo šis viengungis gyvena ir jį prižiūri, neįgalumas.

Nuosprendis – po poros savaičių

Raudondvario plento bendrovėje, gaminančioje polietileninius maišelius, tam naudojamos įrangos meistru dirbantis I.Varaksinas su minėtais ieškiniais sutiko, nors ir teigė teuždirbantis minimumą. Ir yra gavęs iš draudimo bendrovės, kuriame buvo apsidraudę jo sužaloti dviratininkai, pranešimą, kad ši nukentėjusiesiems padarytą žalą atlygino ir dabar turės draudikų nuostolius padengti jis.

Po prokuroro kalbos suteikus žodį pačiam I.Varaksinui, šis buvo toks sutrikęs, kad teigė neturintis, ką pasakyti – vėliau prisipažino pamiršęs net tradiciškai paprašyti, kaip galima švelnesnės bausmės.

Nuosprendį planuojama skelbti po poros savaičių.