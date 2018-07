Kaune gyvenęs turkas trečią kartą nuteistas už sukčiavimą

Du šuniukus norėjusi įsigyti amerikietė sumokėjo F. P. 4 986 Eur, tačiau šuniukų, kaip buvo žadėta, į tarptautinį Dž. Kenedžio oro uostą jis nenuskraidino ir pinigų nukentėjusiajai negrąžino.

Teismas subendrino šiuo nuosprendžiu F. P. paskirtą bausmę su 2013 m. Kauno apylinkės teismo paskirta ir neatlikta 1 m. 3 mėn. 7 d. laisvės atėmimo bausme ir paskyrė galutinę dvejų metų laisvės atėmimo bausmę, kurią jis turės atlikti pataisos namuose.

„Kaltinamasis F. P. 2014 m. gruodžio 12 d. paleistas iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, o 2015 m. rugpjūtį vėl internete paskelbė apie tariamai parduodamus šuniukus. Už analogiškus nusikaltimus jis teisiamas trečią kartą, vadinasi, išvadų dėl savo elgesio nedaro, todėl manytina, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti tik paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę“, - pažymėjo bylą išnagrinėjusi teisėja Tatjana Butkienė.

Byloje buvo nustayta, kad 54 m. F. P. 2015 m. rugsėjo pabaigoje socialiniame tinkle „Facebook“ pasivadino save vartotoju „Tom Palivan“ ir grupėje „Chinese Sharpei Puppies for sale“ paskelbė melagingą informaciją apie parduodamus retos šarpėjų veislės šuniukus. Du šuniukus iš jo norėjusi įsigyti JAV pilietė į F. P. „Šiaulių banko“ sąskaitą per du kartus po 2 850 JAV dolerių pervedė jam sutartą pinigų sumą – 4 986 Eur. Buvo sutarta, kad per mėnesį F. P. pasirūpins šuniukų nugabenimu į Niujorko Dž. Kenedžio oro uostą. Tačiau jis to nepadarė: moteris negavo nei šuniukų, nei pinigų. Po kelių mėnesių ji kreipėsi į JAV ambasadą Lietuvoje dėl jos atžvilgiu įvykdyto nusikaltimo.

Ši byla buvo išnagrinėta nedalyvaujant kaltinamajam F. P., kadangi jis, nors ir buvo pasirašęs pasižadėjimą neišvykti iš Lietuvos, pažeidė jam skirtą kardomąją priemonę ir išvyko gyventi į Turkijos Respubliką. Apie teisiamojo posėdžio datą, laiką ir vietą F. P. buvo informuotas elektroniniu paštu, tačiau jis į posėdį neatvyko ir neatvykimo priežasčių nepranešė.

Teismui perduotoje bylos medžiagoje F. P. išdėstė, kad Lietuvoje interneto skelbimuose jis ieškodavo šuniukų, o po to juos bandydavo perparduoti užsieniečiams. Jo aiškinimu, šuniukų JAV pilietei nepavyko nugabenti dėl to, jog moteris sužinojo, kad jis kalėjo už šuniukų pardavinėjimą. Todėl jis ir nusprendė viską nutraukti, o pinigus moteriai grąžino dalimis ir tik tada, kai jį išsikvietė policija.

Teismas kaltinamjo F. P. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažino tai, kad jis savo noru atlygino padarytą žalą.

Nuosprendžiui įsiteisėjus F. P. bus suimtas, nes bylos nagrinėjimo metu jam buvo paskirta švelnesnė kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

F. P. nukentėjusiajai turės atlyginti jai teisme atstovavusio advokato išlaidas - 802 Eur.

Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.