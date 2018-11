Kalta dėl neeilinės aferos pripažinta ir Nigerijos piliečio sugyventinė lietuvė

Dangstėsi pavogta nuotrauka

Kaip jau rašyta, Kauno technologijos universiteto bakalauras iš Nigerijos, studijavęs ir Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūroje, Oluwaseunas Evansas Ayotunde kartu su savo drauge – taip pat aukštąjį išsilavinimą turinčia Lietuvos pilietė Vaida Karčinskaite kaltinti sukčiavimu įgyjant didelės vertės svetimą turtą.

Teisėsaugininkai sulaikė šią porą pernai, liepos 5-ąją, judviejų nuomojamajame bute Kaune, Sąjungos aikštėje. Nors nukentėjusiajam iš Naujosios Zelandijos, iš kurio šie sugyventiniai kaltinti per pusmetį apgaule išvilioję daugiau kaip 33 tūkst. eurų, jie buvo nurodę, kad gyvena Gričiupio gatvėje.

Pusamžis nukentėjusysis, kaip ir 31-erių O.E.Ayotunde, buvo susikūręs tarptautinėje pažinčių svetainėje savo anketą. Su lietuvaitės Vaidos vardu joje užsiregistravusiu O.E.Ayotunde Naujosios Zelandijos pilietį suvedė pati sistema – pagal pastarojo nurodytus pageidavimus ieškomai merginai.

O.E.Ayotunde maskavosi ne tik moterišku vardu, bet ir vietoj savo atvaizdo buvo įsidėjęs merginos iš Čekijos nuotraukas, rastas internete.

Oluwaseunas Evansas Ayotunde/Vilmanto Raupelio nuotr.

Spekuliavo nebūtomis nelaimėmis

Nusižiūrėtasis į aukas neatsilaikė prieš intensyvias „Vaidos“, išsiuntusios jam apie tris tūkstančius žinučių su meilės prisipažinimais, bučiniais bei širdutėmis, atakas.

O.E.Ayotunde ne tik sugebėjo įtikinti savo internetinį draugą dėl abipusio simpatijos jausmo, bet ir sugraudinti jį įvairiomis istorijomis. Esą labai prasta mamos, kuriai būtina skubi operacija, sveikata. Reikia pinigų ir odontologo

paslaugoms iš tikrųjų neegzistuojančiai dukrai. Esą jų Turkijoje uždirbo velionis tėvas, bet šio atlyginimas neva dėl kažkokio nesusipratimo užšaldytas. O samdyti advokatą, padėsiantį išspręsti šią problemą, taip pat nėra už ką.

Ir "lietuvaitę Vaidą", žiūrėdamas į patrauklios čekės nuotraukas, įsimylėjęs Naujosios Zelandijos pilietis siuntė jai pinigus. O galiausiai atsiuntė ir savo debeto kortelę, su kuria V.Karčinskaitė, kaip nustatė teisėsaugininkai, per mėnesį iš Kauno bankomatų paėmė daugiau kaip 28 tūkst. eurų.

Iškalbingi radiniai

Nusižiūrėtasis į aukas jau buvo apmokėjęs ir savo mylimosios, su kuria kelis kartus bendravo ir mobiliuoju telefonu, bei neegzistuojančios šios dukters atvykimo pas jį į Naująją Zelandiją bilietus.

Vienas visą kaltę – esą sugyventinė nieko apie jo aferą nežinojusi, prisiėmęs O.E.Ayotunde tikino, kad su apgautuoju, naudodamas balsą keičiančią įrangą, telefonu bendravo jis. Nors Naujosios Zelandijos pilietis teigė, kad jam skambinusi moteris kalbėjo su europietišku akcentu.

Be to per kratą sugyventinių namuose minėtos įrangos nerasta. Tačiau aptikta kitų įkalčių, kad Naujosios Zelandijos pilietis – greičiausiai buvo ne vienintelė jų auka.

Pavyzdžiui, 28-erių V.Karčinskaitės mobiliajame telefone rasta ir daugiau romantiškų pokalbių anglų kalba su užsieniečiais. Be to, aptikti dokumentai apie dar šešių užsienio valstybių piliečių pinigines perlaidas, kurių buvo net 91. Bendra jų suma – daugiau kaip 53 tūkst. eurų. Tačiau daugiau galimų sugyventinių aukų į Lietuvos teisėsaugą nesikreipė. O apie minėtą Naujosios Zelandijos pilietį sužinota, kai jis, sunerimęs, kur staiga dingo mylimoji, kuriai kartu su dukra buvo nupirkti lėktuvo bilietai, kreipėsi pagalbos į vieną Vilniaus advokatų kontorą.

Vaida Karčinskaite/Vilmanto Raupelio nuotr.

Dėjosi pastoriaus auka

Šios aferos iniciatoriumi, anot bylą teismui rengusių teisėsaugininkų, buvo O.E.Ayotunde, kuris jau seniai, apsimesdamas moterimi, ieškojo tarptautinėse pažinčių svetainėse turtingų aukų.

Prokurorė siūlė jį įkalinti pustrečių metų. V.Karčinskaitę, kuri daugybę kartų paėmė skirtingų asmenų atsiųstus pinigus, kiekvieną kartą pateikdama netikslius ar melagingus duomenis apie save, – porai metų.

Už sukčiavimą įgyjant didelės vertės svetimą turtą, kuo kaltinti sugyventiniai, Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.

V.Karčinskaitės advokatė, prašė jos ginamąją išteisinti. Esą ši pati tapo aplinkybių auka, nes manė, kad O.E.Ayotunde, prisistatęs jai pastoriumi, juo ir yra, – sugyventinis dažnai lankydavosi bažnyčiose bei sakydavo ten pamokslus.

Pati V.Karčinskaitė prisipažino tik kelis kartus, sugyventinio prašymu, paėmusi esą jam pažįstamo mokslams atsiųstus pinigus. Tačiau visus juos atidavusi O.E.Ayotunde.

Sugyventinė buvo išteisinta

Anot teisme Naujosios Zelandijos pilietį atstovavusio advokato, O.E.Ayotunde prisiėmė visą kaltę vienas, ne tik suprasdamas, kad įkalčiai – akivaizdūs, bet ir bandydamas sušvelninti gresiančią atsakomybę, nes nusikalstama veika bendrininkų grupėje laikoma sunkinančia aplinkybe.

Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas kaltu dėl šios neeilinės aferos pripažino tik O.E.Ayotunde, skirdamas jam prokurorės prašytą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę. V.Karčinskaitė išteisinta, nesant pakankamai duomenų, kad ji dalyvavo darant nusikaltimą.

„Nors kompiuteris priklausė V.Karčinskaitei, ši teigė, kad juo naudojosi sugyventinis. Ir, ką šis veikdavo, jai visą dieną būnant darbe, ji nežino. O O.E.Ayotunde dėl visko prisipažino, tikindamas, kad esą sugyventinė nieko nežinojo“, – taip savo nuosprendį žiniasklaidai komentavo R.Grigas.

V.Karčinskaitė išklausyti jo nuosprendžio tada net neatvyko. Kaip ir į prokurorės bei O.E.Ayotunde advokato skundų nagrinėjimą Kauno apygardos teisme. Prokurorė prašė pripažinti kalta ir V.Karčinskaitę. O.E.Ayotunde advokatas, kaip ir Kauno apylinkės teisme, – švelnesnės bausmės savo ginamajam.

Ankstesnis nuosprendis pakeistas

Skundus nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Rimo Švirino, Algirdo Jaliniausko ir Jurgio Kiškio kolegija su jais pasielgė skirtingai.

O.E.Ayotunde advokato skundas atmestas. Prokurorės – patenkintas iš dalies.

Šiandien šioje byloje paskelbtas naujas nuosprendis, kuris įsiteisėjo vos jį paskelbus. Juo O.E.Ayotunde palikta ta pati pustrečių metų laisvės atėmimo bausmė, į kurią įskaičiuoti ir jau beveik septyniolika mėnesių, kuriuos šis Nigerijos pilietis praleido už grotų, belaukdamas galutinio teismų sprendimo. Jis ten laikomas nuo pat sulaikymo dienos.

V.Karčinskaitė, pakeitus ankstesnį nuosprendį, taip pat pripažinta kalta dėl šios neeilinės aferos. Tačiau jai skirta pusantrų metų laisvės atėmimo bausmė atidėta dvejiems metams. Nesuimta – atsižvelgiant į tai, kad turi nuolatinę gyvenamąją vietą ir darbą, V.Karčinskaitė laukė ir Kauno apylinkės teismo nuosprendžio bei jį pakeitusio Kauno apygardos teismo teisėjų kolegijos sprendimo.