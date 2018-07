Išpuolio poliklinikoje atomazga: nesusivaldžiusiai pacientei atsakyti nereikės

Kruvinas incidentas

Pirminis policijos išlaptintas pranešimas apie išpuolį skambėjo grėsmingai: "Sausio 29-ąją, apie 14 val., Kauno Centro poliklinikos šeimos gydytojos kabinete 33 metų moteris pagrasino įdurti švirkštu 27 ir 43 metų slaugytojoms bei 65 metų pacientei. O 57 metų šeimos gydytojai sudavė per veidą, tuo sukeldama jai fizinį skausmą."

Pasak ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo atlikusių teisėsaugininkų, išpuolio metu šeimos gydytojai buvo pataikyta į nosį, todėl ši apsipylė kraujais.

Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibiša "Kauno dienai" tada pasakojo, kad incidentą sukėlusi moteris jų Centro filiale lankosi dažnai. Tąkart ji atsinešė skysčio talpyklą, ant kurio buvo parašyta, kad tai fiziologinis tirpalas, naudojamas skiesti vaistams, ir švirkštų. Ir paprašė slaugytojos suleisti jai vaistus.

Pasak P.Kibišos, fiziologinio tirpalo talpykla jau buvo atidaryta, todėl slaugytoja nerizikavo naudoti jo ir atsisakė įvykdyti tokį pacientės prašymą dėl jos pačios saugumo.

Grandininė reakcija

Pasipriešinus pacientės norui, ši išsipakavo atsineštus švirkštus, nuo vieno nuėmė adatos antgalį ir ėmė grasinti aplinkiniams, o gydytojai trenkė per veidą.

Po išpuolio jo autorei buvo iškviesta apsauga, apie incidentą pranešta policijai.

Įtariamoji viešosios tvarkos pažeidimu dėl galimo sveikatos sutrikimo greitosios pagalbos automobiliu buvo nuvežta į Kauno klinikas, iš kurių tą pačią dieną po apžiūros išleista į namus.

"Natūralu, kad į polikliniką ateinantys sergantys, blogai besijaučiantys žmonės yra jautresni. Pasitaiko visokių atvejų. Tiesa, tokių dramatiškų, mano žiniomis, dar nėra buvę. Paprastai medikams patiems pavykdavo išspręsti konfliktines situacijas įsiklausant, įsigilinant į paciento poreikius", – tuomet reziumavo P.Kibiša.

Prireikė psichiatrų

Teisėsaugininkai konstatavo, kad dėl sukelto incidento kalta pati pacientė. Ji prisipažino neišgėrusi tądien vartojamų raminamųjų vaistų, todėl ir nesusitvardžiusi, kai šeimos gydytoja atsisakė vykdyti jos užgaidą, primenančią savigydą.

Medikei paprieštaravus pacientės norui, kad jos atsineštas skystis gali sukelti liūdnų padarinių, viešnia nesusivaldė: trenkė gydytojai į veidą ir, laikydama rankoje švirkštą, kitų kabinete buvusių moterų akivaizdoje ėmė svaidytis tokiais grasinimais, kaip pasmaugsiu arba pamatysite, kas jums bus!

Po šio incidento įtariamajai viešosios tvarkos pažeidimu buvo skirta ambulatorinė psichiatrinė ekspertizė. Šią atlikę specialistai konstatavo, kad ji supranta savo veiksmus ir gali už juos atsakyti.

Daugiau paslysti negalės

Po tokio psichiatrų verdikto gelbėjimo šiaudu įtariamajai tapo tai, kad lig šiol ji niekuo panašiu nebuvo įtarta. O asmenis, kurie nusikalto pirmą kartą, galima atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Juolab kad įtariamoji visiškai pripažino savo kaltę, o jos smurtą patyrusi šeimos gydytoja nepareiškė šiai savo pacientei jokio ieškinio. Ji net atsisakė vykti pas teismo medicinos ekspertus, kad šie įvertintų patirtą sužalojimą.

Laiduotoju už įtariamąją tapo kartu su ja gyvenantis nepriekaištingos reputacijos brolis. Be to, jam leista laiduoti už nusikaltimu įtariamą seserį be jokio užstato.

Jeigu pastaroji per metus vėl padarytų tyčinį nusikaltimą, jau būtų teisiama ir už naują, ir už ankstesnį. Jeigu tai būtų neatsargus nusikaltimas – pavyzdžiui, eismo įvykis, ar atnaujinti ir pagal brolio laidavimą nutrauktą ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo Kauno poliklinikos Centro filiale jau spręstų teismas.