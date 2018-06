Atsargiai – nauji ilgapirščių spąstai!

Postas prie pašto

Pasak vienos šios nusikaltimo liudytojos, teisiamoji dažnai sukinėdavosi prie "Saulėtekio" pašto, kai šio mikrorajono gyventojams ten mokamos pensijos. Nepaisant akivaizdaus nėštumo ir palikusi socialiniame būste viename Jonavos rajono kaime tris nepilnamečius savo vaikus.

Jokio išsilavinimo neturinti 36-erių Zuchra A. prisipažino ją sulaikiusiems policijos pareigūnams, kad tą kovo rytą nesusitvardžiusi, kai pamatė viešojo transporto stotelėje vieną sėdinčią senyvo amžiaus moterį, kurios rankinė buvo prasegta.

Pasak nusižiūrėtosios į aukas, ji ką tik buvo išėjusi iš pašto, pasiėmusi savo 305 eurų pensiją, kurią įsidėjo ne į piniginę, o į vidinę rankinės kišenę. Belaukiant viešojo transporto stotelėje troleibuso, joje pasirodė ir nepažįstama tamsaus gymio moteris. Netrukus ant grindinio pabiro centai.

Provokacija pavyko

Pamaniusi, kad pabirusios monetos – iš jos rankinės, nusižiūrėtoji į aukas puolė jų rinkti.

Nepažįstamoji – jai padėti. Tačiau priartėjusi staiga pastūmė 78-erių metų auką ir, ištraukusi iš jos rankinės pinigus, puolė bėgti. Pasak vagystės liudytojomis tapusių netoliese prekiavusių moterų, – bažnyčios link. Pakeliui nusiimdama nuo galvos apdangalą ir pasileisdama plaukus.

Vagilė buvo atpažinta pagal policijos pareigūnų nukentėjusiajai ir vienai iš liudytojų parodytas šešias galimų įtariamųjų nuotraukas. Ji jau buvo pareigūnams žinoma, nes prieš devynis mėnesius nuteista už panašią vagystę bei bandymą apvogti, kurio metu greičiausiai ir įkliuvo. Tada šiai daugiavaikei motinai buvo skirtas vienų metų ir keturių mėnesių laisvės apribojimas.

Zuchra A. prisipažino specialiai pabėrusi nusižiūrėtajai į aukas po kojomis centų. Iš rankinės pavogtus 300 eurų ji išleidusi savo bei vaikų reikmėms. Vagiliauja todėl, kad iš socialinių išmokų už vaikus nepragyvena.

Kaune nebesirodys?

Ilgapirštė dievagojosi grąžinti į močiutes jai tinkančiai aukai pavogtą visą šios mėnesio pensiją per keturis mėnesius.

Atsižvelgiant į tai ir, kad prisipažino ir esą nuoširdžiai gailisi, Zuchrai A. vėl pasiūlytas laisvės apribojimas.

Be to, baudžiamajame įsakyme, perduotame teismui, prašoma atsižvelgti į jos kaltę lengvinančias aplinkybes ir sumažinti siūlomą devynių mėnesių laisvės apribojimą trečdaliu. Likusius šešis mėnesius subendrinti su pernai vasarą skirta bausme ir skirti galutinę vienų metų ir devynių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant be jos vykdymą prižiūrėsiančios institucijos leidimo nekeisti gyvenamosios vietos – tai galima traktuoti ir kaip įpareigojimą nebesilankyti tiek laiko Kaune.

Šį baudžiamąjį įsakymą dar turi patvirtinti Kauno apylinkės teismas, į kurį apsivogusioji nebus kviečiama.