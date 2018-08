Asilas vėl veržiasi į laisvę

Advokato pasiaukojimas

Šiuo metu Kauno tardymo izoliatoriuje laikomas aštuonis kartus teistas 42-ejų M.Mažeika apskundė Kauno apygardos teismo teisėjo Gyčio Večersko nutartį, nelaukdamas paskutinės termino tai padaryti dienos. Nepaisant to, kad visose pastarojo meto baudžiamosiose ar administracinių nusižengimų bylose jį gynęs advokatas Ričardas Girdziušas atostogauja.

Pastarasis rado laiko eilinį kartą apskųsti savo ginamojo suėmimą ir per atostogas. Vakar "Kauno dienai" atsiliepęs telefonu, advokatas teigė, kad yra užsienyje. Jis neslėpė, kad skundas grindžiamas jau tradiciniu motyvu – sunkia M.Mažeikos liga. Tačiau šį kartą dar bandoma užginčyti ir tai, kad jo ginamasis, būdamas laisvėje, padarė naują nusikaltimą.

"Jis gi nieko blogo nepadarė. Na, rado jo automobilyje "žolytės", bet ji juk geriausias vaistas nuo jo ligos", – savo ginamojo žodžius, nagrinėjant prokuroro prašymą jį suimti, kartojo R.Girdziušas.

Trūko kantrybė

M.Mažeika yra teisiamas už Igorio Laškevičiaus, sieto su Agurkinių gauja nužudymą. Tačiau laisvę jis buvo išsaugojęs už 20 tūkst. eurų užstatą.

Kreiptis į teismą dėl griežtesnės kardomosios priemonės nuspręsta po to, kai M.Mažeika liepos 3-iąją vėl buvo sulaikytas vairuojantis automobilį neturėdamas tokios teisės. Be to, lengvai apsvaigęs (0,51 prom.), o jo automobilyje dar buvo rasta ir narkotinių medžiagų.

Teisėjo dėmesys atkreiptas į tai, kad M.Mažeika piktybiškai pažeidinėja paleidimo už užstatą sąlygas. Per pusantrų metų laisvėje jis net aštuonis kartus buvo sulaikytas vairuojantis automobilį neturėdamas tokios teisės ir kelis kartus neblaivus. Jau nekalbant apie tai, kad, būdamas apsvaigęs, sukėlė masinę avariją, per kurią buvo sudaužyti penki automobiliai.

"Jis tiesiog piktnaudžiauja savo padėtimi", – argumentavo savo prašymą izoliuoti M.Mažeiką nuo visuomenės prokuroras, akcentavęs ne tik sistemingai jo daromus įstatymų pažeidimus, bet ir tai, kad šis piktybinis pažeidėjas nėra sumokėjęs nė vienos jam skirtos baudos.

Prisimintas burtažodis

Paties M.Mažeikos argumentai, kodėl prokuroro prašymo jį suimti nereikėtų tenkinti, buvo tokie: jo vairuotame automobilyje aptikta "žolė" yra naujausias stebuklas nuo jam diagnozuotos ligos ir šią rūkytų ir pats prokuroras, jeigu jam būtų diagnozuota tokia pati liga. O kartu su "žole" rastas kokainas – esą greičiausiai buvusio šio automobilio savininko.

Skelbiant nutartį jį suimti M.Mažeika nepasirodė. Jo paieškos užtruko pusketvirtos paros. M.Mažeika buvo sulaikytas tik po to, kai buvo pastebėtas viename Šilainių bare, iš kurio išvažiavo moters vairuojamu automobiliu.

Anot jo suėmimą apskundusio R.Girdziušo, M.Mažeika Tardymo izoliatoriuje jaučiasi blogai. "Ten toks karštis, o jam – kraujo vėžio ketvirta stadija", – kartojo jau ne kartą suveikusį burtažodį M.Mažeikos advokatas.

Ričardas Girdziušas (kairėje) ir Mindaugas Mažeika/Vilmanto Raupelio nuotr.