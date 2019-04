Akistata su Temide atskleidė tikruosius įtariamo žudiko ir jo draugų veidus

Viską lėmė vienas smūgis

Kaip jau rašyta, pernykštę rugsėjo 1-ąją vos prieš kelis mėnesius pilnamečiu tapęs I.Mauza turėjo tęsti mokslus Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos dvyliktoje klasėje. Tačiau vietoj to atsidūrė už grotų dėl nužudymo iš chuliganiškų paskatų, kur praleido daugiau kaip pusmetį. Ir buvo išleistas į laisvę, tik perdavus jo bylą teismui.

Motyvuojant tuo, kad yra jaunas, dar neteistas ir charakterizuojamas teigiamai, jam skirta švelnesnė už suėmimą kardomoji priemonė – intensyvus stebėjimas pasitelkiant apykoję.

I.Mauza, kuriam gresia laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20 metų arba iki gyvos galvos, kaltinamas pernykštės rugpjūčio 11-osios popietę viešoje vietoje dėl menkavertės dingsties tyčia sudavęs vieną smūgį ranka iki tol nepažinotam septyniolikmečiui į žandikaulį. Šis dėl patirto sunkaus galvos smegenų sukrėtimo mirė įvykio vietoje.

Anot I.Mauzos pedagogų, kurių nuomone, tada sudužo ne vienas, o du gyvenimai, jų auklėtinis lankė Rytų kovos menų treniruotes. Vos kelis mėnesius.

Pasak ekspertų, mirtinos traumos esmė – kad smūgis buvo labai staigus ir netikėtas.

Ta menkavertė priežastis, dėl kurios I.Mauza galimai puikavosi savo sugebėjimais, buvo tai, kad prasilenkiant su būsimąja auka, jie vienas kitą kliudė pečiu. I.Mauza buvo su dar septynių jaunuolių kompanija, kurioje buvo vyriausias.

Dvigubi standartai

Šiandien planuota apklausti teisiamojo draugą ir jaunesnįjį brolį, kuriems iš pradžių taip pat buvo pareikšti įtarimai.

Kadangi abu – dar nepilnamečiai, tai buvo daroma ne teismo posėdžių salėje, o kitoje patalpoje.

Ir šiems liudytojams adresuotus klausimus dar akivaizdžiai švelnino juos apklaususi psichologė. Teismo proceso dalyviai stebėjo jų bendravimą tik ekrane.

Be to, į teismo posėdį buvo iškviesta vaiko teisių apsaugos atstovė – kad nebūtų pažeistos šių nepilnamečių teisės. Nors nepilnamečiu savo žūties valandą dar buvo ir I.Mauzos auka. Galbūt dėl to pastarojo močiutė, po kurio laiko paskelbus penkių minučių pertrauką, ir pratrūko. Po jos karčių, tačiau teisingų žodžių, teisiamasis, ir lig tol bijojęs pakelti galvą, iš viso susigūžė.

I.Mauzos brolis, kuriam, kaip ir įvykio metu, tebėra šešiolika, ir kuris, anot liudytojų, taip pat bandė suduoti nužudytajam, pasinaudojo įstatymų suteikta teise neduoti parodymų prieš brolį. Net atsakyti į teismo proceso dalyvių klausimus.

Kitas buvęs įtariamasis, kuriam šiandien tiek pat, kiek buvo nužudytajam – septyniolika, kaip įmanydamas, suko uodegą, vis kartodamas, kad po I.Mauzos smūgio užpultasis nukrito esą paslydęs. Tądien buvo slidu, nes lijo. Negalėjo jis prisiminti ir, kas I.Mauzai neprasilenkus su būsima auka, suorganizavo visus grįžti atgal ir šį pamokyti. Beje, tam kvietęs necenzūrinis žodis taip pat šio septyniolikmečio parodymuose skambėjo ne kartą.

Tiesos nuslėpti nepavyko

Tačiau, šis septyniolikmetis liudytojas prisipažino, kad būtent jis sustabdė benueinančią būsimą I.Mauzos auką bei pastarojo draugą. Tai padarė paprašęs cigaretės. O po atsakymo, kad cigarečių jie neturi, jau buvo netikėtas I.Mauzos smūgis.

Kas buvo toliau – ar dar kas nors iš jų kompanijos smurtavo, šis liudytojas teigė nematęs, nes atsisuko į vyro, buvusio kaimyninio namo balkone šauksmą: „Ką ten darote?!“ Nors pastarasis teisme teigė, kaip buvo smurtaujama prieš nužudytąjį nematęs. Tik šį jau gulintį bei aplink tūpčiojantį jo išsigandusį draugą. Ir už kelių sekundžių iš už medžių, užstojusių dalį įvykio vietos, išlindusią besijuokiančių jaunuolių kompaniją.

Šiandien teisme apklausta vieno iš jos dalyvio, kuriam tada buvo vos dvylika, mama pasakojo iš sūnaus sužinojusi, kad grįžti visus atgal sukurstė I.Mauza, pats ir užkliudęs pečiu savo būsimą auką. O po jo smūgio, nuo kurio užpultasis nukrito, dar suduoti šiam bandė ir jaunesnysis I.Mauzos brolis.

Palikusi parkritusią I.Mauzos auką, kompanija susitarė apie tai, kas įvyko, niekam nepasakoti. Ir netrukus iš socialinio tinklo „Facebook“ sužinojo, kad užpultasis neišgyveno. O aplink pradėjus zuiti policijos automobiliams, kol viskas aprimo, dar slapstėsi tą vakarą laukuose.

Nukentėjusiosios nesutramdė ašarų

Kaip jau rašyta, greitosios medikai jau niekuo negalėjo I.Mauzos aukai padėti. Netrukus paaiškėjo, kad šis septyniolikmetis buvo atvykęs pas Marijampolėje gyvenančią močiutę iš Anglijos, kur gyveno su mama.

Pastaroji, tebegyvenanti Londone, prašo iš I.Mauzos 500 tūkst. eurų moralinio atlygio. 50 tūkst. eurų ieškinį jam pareiškė ir septyniolikmečio močiutė, pas kurią šis tada viešėjo.

Močiutė teisme pasakojo, kad anūkas buvo nužudytas išsirengęs su geriausiu draugu į Marijampolėje tądien vykusią baikerių šventę. „Armandas man buvo didelis ramstis gyvenime. Po ankstesnių mūsų šeimos nelaimių anūkas buvo likęs vienintelis joje vyras. Ir, būdamas penkerių, šluostydavo mano ašaras“, – ir vėl nesutramdydama jų buvo linkusi prisiminti septyniolikmečio močiutė.

Jo mama sūnaus žudiko teisme teigė: „ Atneškite man visus pasaulio pinigus ir deimantus – vis tiek man nepadėsite! Mano sūnus buvo labai geras vaikas, aš juo didžiavausi, jis darė garbę Lietuvai! Ne taip, kaip teisiamasis – prisiklausiau apie šį bei jo kompaniją iš žmonių visko!“ Esą šie pasakojo ir apie tai, kad jie rūko „žolę“, ir, kad geria viskį, o po to užkabinėja žmones, bet šie bijo skųstis.

Anot šiandien parodymus davusio septyniolikmečio liudytojo, ir prieš įvykį, atvedusį I.Mauzą į teisiamųjų suolą, jie netoliese esančiame vaikų darželyje rūkė. Tačiau ne „žolę“, o lietuviškas cigaretes.

Vėl prireikė policijos

Kaip jau rašyta, I.Mauzos advokatas yra pateikęs teismui pažymą, kad jo ginamajam konstatuotas ne tik mišrus nerimo ir depresijos sutrikimas, bet ir tikėtini asmenybės nebrandumo požymiai. „Nors teisiamasis ir sulaukęs aštuoniolikos, pagal savo socialinę brandą jis turėtų atsakyti už tai, ką padarė, kaip nepilnametis“, – akcentavo I.Mauzos advokatas.

Maksimali bausmė, kurią galima skirti nepilnamečiui yra perpus mažesnė, už gresiančią I.Mauzai, – laisvės atėmimas iki dešimties metų.

Stojęs prieš teismą, jis savo kaltę pripažino. Tačiau, teigė, kad duos parodymus paskutinis.

Šiandien teisme nepasirodęs dar vienas tragedijos liudytojas, buvęs tada su I.Mauza vienoje kompanijoje, į kitą posėdį, teismo nutartimi, bus atvesdintas prievarta – pasitelkiant policiją.

Kitų keturių, apklaustų po tragedijos ikiteisminio tyrimo teisėjo, parodymai bus tik pagarsinti. Kaip ir nužudytojo draugo, kurio kviesti į teismą taip pat neketinama.