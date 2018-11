Advokatės veidmainystę demaskavęs pareigūnų skriaudikas švenčia pergalę

Kauno apylinkės teismas paskelbė nuosprendį neeilinio incidento Panemunės policijos komisariato kieme, per kurį buvo sužaloti du pareigūnai, byloje. Jį gynusios buvusios nukentėjusiųjų kolegės veidmainystę demaskavęs kaltinamasis paliktas laisvėje.

Šokiruojantis siurprizas

Kaip jau rašyta, smurtu prieš sutuoktinę bei ją apginti bandžiusius policijos pareigūnus kaltintas Tadas Karanauskas atsisakė savo ankstesnės gynėjos Daivos Galdikaitės, anksčiau atstovavusios advokato Kęstučio Dobilo kontorą, o prieš pustrečio mėnesio perėjusią į advokato Lino Šarkio kontorą, kuri esą įtakojo jį duoti melagingus parodymus, prieš pat baigiamąsias šios nemažą atgarsį sukėlusios bylos kalbas. Ir ne tik pilnai pripažino savo kaltę, bet dar iki nuosprendžio atlygino ir Policijos departamentui už sugadintas pareigūnų uniformas, ir Valstybinei ligonių kasai už jų gydymą.

Šis jau penktą kartą į teisiamųjų suolą jį pasodinęs incidentas įvyko pernykštę rugsėjo 25-ąją. Ir tai buvo išvakarėse prasidėjusių T.Karanausko ir jo sutuoktinės, su kuria tuo metu skyrėsi, santykių aiškinimosi kulminacija.

Išvakarėse jiedu viešai konfliktavo viename Pramonės prospekto daugiabučių kieme, į kurį, T.Karanausko pageidavimu, sutuoktinė jam buvo atvežusi mažametę dukrą. Tada T.Karanauskas leido sau ne tik trenkti žmonai per veidą, bet ir prieš šios valią įsibrauti į jos automobilį. Nuo T.Karanausko savivalės tada jo auką apgynė pilietiški kaimynai.

Sužalojo kas antrą

T.Karanauskas tada nenurimo visą naktį ir toliau po visą miestą ieškojo pareiškimą skyryboms padavusios sutuoktinės, grasindamas ją nužudyti. Kol galiausiai kitą rytą aptikęs šios „VW Passat“ vieno Petrašiūnų daugiabučio, kuriame ji tuo metu buvo apsistojusi, kieme, vėl savavališkai įsibrovė į šio automobilio bagažinę. Tačiau buvo pastebėtas sutuoktinės kaimynės, kuri ir patarė jai vežti persekiotoją į Panemunės policijos komisariatą.

Grasino T.Karanauskas žmonai ir pareigūnų akivaizdoje. Iššokęs iš pastarųjų atidarytos „VW Passat“ bagažinės, kurioje vėliau buvo aptikta ir virvė, ir lipni juosta, jis puolė prie sutuoktinės, šaukdamas: "Aš tave užmušiu!".

Apie tai, kad grasintojas ginkluotas savadarbiu peiliu, sužinota tik po sulaikymo, per kurį teko panaudoti ir elektrošoką, nes T.Karanauskas, kurį vos suraitė keturi policininkai, kaip įmanydamas priešinosi. Po šio išpuolio jam buvo nustatytas 1,2 prom. girtumas. T.Karanauskas prisipažino kartu su psichotropinėmis medžiagomis gėręs tada alų.

Dviem jo sulaikyme dalyvavusiems policininkams prireikė greitosios medikų pagalbos. Vienam iš jų peiliu buvo sužalotos abi rankos, pilvas bei krūtinė. Kraujavo ir kito pareigūno, kuriam galiausiai pavyko išmušti peilį iš T.Karanausko rankų, dilbis. Vienas iš jų, iki šiol nepilnavertiškai valdantis sužalotą nykštį, kas labai trukdo tarnyboje, prašė priteisti iš T.Karanausko 10 tūkst. eurų moralinį atlygį. Jo kolega prašė 3 tūkst. eurų.

Pavertė teismą cirku

Kauno apylinkės teismas tada patenkino T.Karanausko žmonos prašymą skirtis tą pačią dieną, kai jis surengė išpuolį Panemunės policijos komisariato kieme. Tačiau po penkių mėnesių, jam tebesant Tardymo izoliatoriuje, iš kurio netrukus buvo paleistas, jiedu vėl susituokė.

Į T.Karanausko bylos nagrinėjimą Kauno apylinkės teisme jie jau ateidavo drauge ir, nepaisant to, kad vienas iš jų turėjo šioje byloje kaltinamojo statusą, o kita – nukentėjusiosios nuo jo, abu slėpėsi nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų po ta pačia striuke. Ši tragikomiška kompozicija kėlė Kauno apylinkės teismo lankytojams bei darbuotojams nevalingas šypsenas ne vieną mėnesį.

Savo pasisakymą per baigiamąsias kalbas T.Karanausko sutuoktinė pradėjo nuo viešo atsiprašymo. „Norėčiau visų atsiprašyti, kad nesugebėjome su vyru tarpusavyje išspręsti savo problemų, įtraukėme į jas pašalinius asmenis, o po to dar, suklaidinti buvusios jo advokatės, trukdėme teismo procesui“, – teigė ji, tikindama, kad po šio įvykio teisiamasis labai pasikeitė. Ir nuo to laiko nebuvo nė vieno panašaus atvejo.

Daugiausia ginčytasi dėl pinigų

Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė Kristina Mockienė, siūlydama 32-ejų T.Karanauskui pusantrų metų laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą dvejiems metams ir įpareigojant dalyvauti smurtinį elgesį

keičiančiose programose, siūlė teismui atsižvelgti ne tik į ankstesnius jo teistumus, bet ir į prisipažinimą bei gailėjimąsi.

Su prokurorės pasiūlyta bausme sutiko ir naujasis T.Karanausko advokatas Kęstutis Pužaitis, ir nuo jo ginamojo nukentėję policininkai. Tačiau pastarieji norėjo, kad nebūtų mažinami jų ieškiniai. Nors ir prokurorė siūlė priteisti abiem tik po 3 tūkst. eurų.

Bylą nagrinėjęs teisėjas Aurelijus Rauckis skyrė T.Karanauskui dvejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimą, atidedant šios bausmės vykdymą maksimaliam laikotarpiui – trejiems metams, įpareigojant neišvykti iš gyvenamosios vietos be Probacijos pareigūnų žinios ir per pusmetį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

Į nuosprendį atvyko tik nukentėjusieji

Labiau sužalotam policininkui iš T.Karanausko priteisti tik 3 tūkst. eurų, o mažiau nukentėjusiam jo kolegai – 2200. Bet dar daugiau kaip 2340 eurų T.Karanauskas turės sumokėti nukentėjusiųjų darbdaviui – Kauno apskrities vyriausiajam komisariatui, nes šis apdraustiems savo pareigūnams jau sumokėjo tokią kompensaciją.

Ar skųs tokį nuosprendį, nukentėjusieji dar negalėjo atsakyti – esą reikia išanalizuoti visus teisėjo motyvus.

Pats T.Karanauskas su savo sutuoktine apie šį nuosprendį greičiausiai sužinos tik iš šios publikacijos, nes užsižaidę slėpynes į jo paskelbimą, kaip ir naujasis jų advokatas, neatvyko.