„Tiesą sakant, šimtmetį aš jau atšvenčiau žiemą ir jau spėjau pamiršti. Man sunku ką nors švęsti ištisus metus. Bet reikia pripažinti, kad Lietuva per pastaruosius tris dešimtmečius dar niekada nebuvo tokia šventiška, tokia pakiliai nusiteikusi ir džiugiai pasipuošusi. Aš pats per pažįstamus, vos ne per kyšius gavau trispalvę vėliavą, nes jos paprasčiausiai buvo išpirktos. Taip ir švenčiau nešiodamas kyšius (šypsosi – red. past.)“, – sako atlikėjas Marijonas Mikutavičius, paklaustas, ką jam pačiam reiškia valstybės šimtmetis ir kaip jį atšventė.