Žaliakalnio gatvėse – nauja eismo tvarka

Vairuotojai, norėdami patekti į Širvintų, Molėtų ir Leliūnų gatvių atkarpas, turės vykti Zanavykų ir Kapsų gatvėmis arba naudotis Kalniečių gatve įvažiuojant iš Utenos gatvės.

„Vienpusio eismo įvedimas reiškia, jog į Savanorių prospektą vedančiose gatvėse padaugės automobilių stovėjimo vietų. Be to, eismas vyks sklandžiau ir išvengsime nuolat kylančių avarinių situacijų, kuomet automobiliams dėl siaurų gatvių sunku prasilenkti ir dėl to gatvės užsikemša“, – aiškino Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras.

Analogiška tvarka taikoma ir priešingoje Savanorių prospekto pusėje esančiame Aušros ir P. Višinskio gatvių kvartale.