VDU ir KTU dėstytojai kaltinami neetiškai citavę doktoranto tekstą

Antradienį paskelbtoje išvadoje jis teigia, kad A. Krupavičius ir V. Simonaitytė pažeidė savo aukštųjų mokyklų etikos kodeksuose įtvirtintą pagarbos intelektinei nuosavybei normą, kad akademiniam sąžiningumui prieštarauja plagiavimas ir mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų įnašo neigimas arba nutylėjimas. Anot kontrolieriaus, taip pat pažeisti Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinti akademinės etikos ir intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principai.

A. Krupavičius BNS sakė, kad šiuo metu KTU dirbančio doktoranto Giedriaus Žvaliausko mesti kaltinimai yra nepagrįsti, kontrolieriaus išvadą jis žada skųsti.

V. Sadauskas nurodo pareiškėjo skundo sulaukęs praėjusių metų rugpjūtį. Jame teigiama, kad rengdami publikaciją „Politinių partijų organizacija: Lietuvos atvejis“ (angliškai, „Organization of political parties: the Case of Lithuania“) A. Krupavičius ir V. Simonaitytė naudojosi jo pateiktu tekstu.

Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo tekstas ir A. Krupavičiaus bei V. Simonaitytės publikacija parašyti skirtingomis kalbomis, kontrolierius kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą prašydamas nurodyti ekspertus, galinčius įvertinti anglų kalba parašyto teksto socialinių mokslų srityje sutaptis su tekstu lietuvių kalba. Remdamasis ekspertų išvadomis bei A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės pateiktais paaiškinimais kontrolierius paskelbė, kad tekstų sutaptis negali būti vertinama kaip atsitiktinė.

„Konstatuotina, kad 2016 metais išleista A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės publikacija anglų kalba parengta naudojantis pareiškėjo tekstu“, – teigia V. Sadauskas.

A. Krupavičius sako skųsiantis sprendimą, nes tyrimas „buvo tendencingas“, neįsiklausyta į jo argumentus, nesuteikta galimybė susipažinti su bylos medžiaga. VDU dėstytojas tikino informavęs kontrolierių, kad įvertinti kaltinimų negalės iki vasario vidurio dėl intensyvių komandiruočių, bet į tai neatsižvelgta.

„Istorija paprasta: buvo pakviestas darbuotojas rašyti knygos dalį, buvo sutarti terminai, iki kada jis turi pristatyti, ką turi parašyti. Mano paties jam visas turinys buvo duotas, nusakytas, per pusę metų jis nesugebėjo medžiagos parengti, jo buvo atsisakyta. Tuomet publikacijos dalis buvo parengta su kitais žmonėmis“, – BNS paaiškino A. Krupavičius.

„Manau, kad kontrolieriaus sprendimas yra šališkas, negirdint argumentų, kas sakoma. Nes jei kas nors nepadaro savo darbo, jis toliau negali būti elementariai autoriumi, ir viskas, tokia istorija. Šioje vietoje kontrolierius elgėsi nekorektiškai“, – teigė dėstytojas.

Pasak jo, būtent V. Simonaitytė buvo pakviesta parašyti vieną knygos skyrių vietoje G. Žvaliausko.

Jis teigia turintis „dokumentuotus įrodymus“, kur G. Žvaliauskas nurodė, jog nesupranta, kaip toliau tęsti darbą, taip pat susitarimus dėl darbų terminų.

„Jis siuntė iškarpas iš partijų statutų ir tiek – tai tėra techninis darbas“, – tikino A. Krupavičius.

VDU dėstytojas sako su G. Žvaliausku ir anksčiau rašęs bendrų publikacijų ir nepaisant kolegos menko indėlio jis buvo paliktas bendraautoriumi.

Knyga išleista Lenkijoje 2016-aisiais.

A. Krupavičius šiuo metu yra ir visuomeninis Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio konsultantas.

Parlamento vadovas vasario pradžioje paragino akademinės etikos kontrolierių V. Sadauską trauktis iš pareigų, kai paaiškėjo, kad jis yra pasiūlęs atlygį už mokslinį darbą apie XX a. žydų nusikaltimus.