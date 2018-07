Vairuotojų kančios: uždaryta Maironio gatvė, K. Donelaičio gatvėje – slalomas

Uždaryta gatvė

Laisvės alėjos rekonstrukcija išsiplėtė ir į Maironio gatvę. Šioje atkarpoje keičiama šilumos trasa, todėl eismas Maironio gatve draudžiamas. Dauguma vairuotojų nežino, kad kirsti Laisvės alėją Maironio gatve dabar neįmanoma, todėl jiems tenka apsisukinėti. Taip bandoma vairuotojų kantrybė bei kauniečiai priversti gaišti laiką, sukti ratus kitomis centrinėmis Kauno gatvėmis.

Kauno miesto savivaldybės atstovai „Kauno dienai“ sakė, jog leidimai uždaryti Maironio gatvę išduoti iki rugpjūčio 14 dienos, tačiau tikimasi, kad šilumos tiekimo vamzdynus pavyks pakeisti anksčiau.

Sudėtingas važiavimas

Tačiau uždarius šią centrinės dalies arteriją, vairuotojams dar sumažėjo alternatyvų, kaip pasiekti darbo vietas. Nuo balandžio mėnesio K.Donelaičio gatvė primena slalomą – vairuotojams tenka laviruoti tarp išraustų vietų, sustatytų kelio ženklų bei burzgiančios sunkiosios technikos. Didelis automobilių srautas juda itin lėtai, nes gatvėje dar nepaklota nauja asfalto danga. Prieš pradedant gatvės tvarkymo darbus planuota, jog važiuojamosios šių gatvių dalies asfaltavimas numatytas liepos-rugpjūčio mėnesiais, kuomet automobilių srautas mieste būna stipriai sumažėjęs. Tad nauju asfaltu šioje vietoje turėtų pakvipti artimiausiu metu.

Anksčiau skelbta, jog K. Donelaičio gatvės remontas bus atliekamas keliais etapais. Pirmiausia bus atnaujintas Kauno valstybinės filharmonijos pusėje einantis šaligatvis iki Maironio gatvės. Vėliau kelininkai persikels į kitą gatvės pusę. Darbus pradėjome nuo E.Ožeškienės gatvės, kur kelininkai šiuo metu ardo susidėvėjusius gatvės bortus, išklypusias šaligatvio plyteles.

Lygiagrečiai darbai vyksta ir Maironio gatvės atkarpoje tarp K. Donelaičio iki V. Putvinskio gatvių bei Gedimino gatvėje.

Darbai pačiame įkarštyje

Ne ką lengviau kauniečiams atvykti iki centro. Savanorių prospektas dėl vykstančios rekonstrukcijos yra sunkiai pravažiuojamas. Atkarpoje nuo sankryžos su K.Petraukso gatve iki sankirtos su Žemaičių gatve jau galima važiuoti naujuoju asfaltu, nors dar ne visur subraižytos eismo juostos, taip pat dar ne visos eismo juostos atidarytos pilnam automobilių srautui, todėl formuojasi spūstys. Važiavimą apsunkina ir Savanorių pr. atkarpa nuo Žemaičių gatvės link centro. Čia išgremžtas senasis asfaltas, pravažiuoti trukdo ir kelio ženklai.

„Šįryt važiuodamas į darbą pasirinkau labai prastą maršrutą. Savanorių prospektu tikrai sudėtinga važiuoti, jau geriau sukti į K.Petrausko gatvę ir po to leistis Parodos kalnu nei važiuoti tiesiai Savanorių prospektu. Artėjant link centro, didėjo automobilių eilės, sudėtinga važiuoti per tas asfalto nuograužas. Be to, E.Ožeškienės gatvėje vėl pasitiko spūstis, nes darbininkai savo technika užtvėrė dalį pravažiavimo K.Donelaičio gatvėje“, – rytinius eismo įspūdžius pasakojo kaunietis Algirdas.