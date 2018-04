Už Lietuvos ir Japonijos kultūrinių ryšių puoselėjimą apdovanotas R. Garbaravičius

Japonijos vyriausybė paskelbė, kad Ramūnui Garbaravičiui, „Sugiharos fondo – diplomatai už gyvybę“ valdybos pirmininkui, bus įteiktas „Tekančios saulės ordinas su aukso spinduliais ir rozete” (angl. The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette) už nuopelnus puoselėjant Chiune Sugiharos atminimą skatinti supratimą apie Japoniją ir prisidedant prie kultūrinių mainų tarp Japonijos ir Lietuvos.