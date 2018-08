Šventė Narsiečiuose: ištesėti prieš dešimtmetį duoti pažadai

Džiaugiasi darbais

Narsiečiai priklauso miestui, tačiau atrodo, kad ši gyvenvietė buvo užmiršta. Gyventojai ilgą laiką į namus vyko gatvėmis, primenančiomis gilius kraterius, o palijus viskas pažliugdavo, tačiau dabar situacija keičiasi. "Kauno diena" sulaukė džiaugsmingo Narsiečių gyventojų laiško, kad ledai pajudėjo, pradėti tiesti lietaus nuotekų tinklai, dalyje gatvių jau paklota ir asfalto danga.

"Kaunas Narsiečių gyventojams savo pažadą ištesėjo, kad ir po 10 metų. Netveriame džiaugsmu, nes mūsų rajone prasidėjo lietaus nuotekų sistemos įrengimo darbai, o tai reiškia, kad netrukus prasidės ir gatvių asfaltavimo darbai. Kantriai laukėme, rašėme, prašėme ir štai sulaukėme tos dienos. Kiek žinome, darbai iš ES lėšų. Ir kitiems kauniečiams nereikia prarasti vilties, jeigu Kaunas pasakė, kad bus, vadinasi, bus, tik reikia kantriai laukti ir tikėti", – laiške dėstė Narsiečių bendruomenės atstovai.

Prasideda rekonstrukcija

Bendrovės "Kauno vandenys" technikos direktorius Dainius Gudavičius informavo, kad šiuo metu vykdomi lietaus nuotekų tinklo projektavimo darbai, dalis realių darbų Narsiečiuose bus pradėti rudenį. Rangovas darbus įsipareigojęs užbaigti per vienus metus.

Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis taip pat Narsiečių gyventojams turėjo gerų žinių. Specialistas patikino, kad gyvenvietėje vyks net kelių gatvių rekonstrukcija.

"Artimiausiomis dienomis darbai prasidės Vyčio Kryžiaus gatvėje, vėliau seks K. Sprangausko, J. Petruičio, Kalvarijos gatvių rekonstrukcija. Narsiečių gatvėse bus vykdomas ne paprastas remontas, o rekonstrukcija, todėl darbai truks kiek ilgiau. Tačiau planuojame visus darbus atlikti per šiuos ir kitus metus. Dabar su rangovais pasirašomos sutartys", – komentavo A.Pakalniškis.

Plečiamas nuotekų tinklas

D.Gudavičius informavo, kad naujų paviršinių nuotekų tinklų Kauno mieste bus nutiesta apie 25 km, minėtai plėtrai bus išleista apie 10 mln. eurų – 85 proc. lėšų skirta iš ES fondų, 15 proc. lėšų bendrovė "Kauno vandenys" investuos pati. Sprendžiant paviršinio vandens problemą, planuojama lietaus vandenį surinkti nuo 549 ha Kauno miesto teritorijos. Paviršinių nuotekų tinklų statybų sulauks labiausiai nuo lietaus kenčiantys Žaliakalnio ir Aleksoto mikrorajonai.

Geriamojo vandens bei nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektuose numatyta plėsti net 18,27 km vandentiekio ir 34,79 km nuotekų tinklų, o rekonstrukcijos sulauks 17,61 km vandentiekio ir beveik 9 km nuotekų tinklų. Minėti darbai bus vykdomi Palemone, Petrašiūnuose, Aleksote, Žaliakalnyje, Vilijampolėje, Panemunėje ir Šančiuose. Be to, įmonė prisidės ir prie Laisvės alėjos rekonstrukcijos, čia bus tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai. Šiems projektams įgyvendinti bus išleista per 20 mln. eurų.