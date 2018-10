„Sodros“ skolos išieškojimas – be jokių perspėjimų: kaunietis liko be cento

Moka antstoliams

"Tegu žino žmonės, ko tikėtis, nes gali būti visko. Dabar bijau laikyti pinigus sąskaitoje, nes nežinau, ar ir kitą mėnesį neužblokuos. Jokio paaiškinimo iš "Sodros" taip ir negavau", – stebėjosi kaunietis.

Viskas prasidėjo rugpjūčio 23 d., kai vyras sužinojo apie užblokuotą sąskaitą. Pradėjęs aiškintis, po savaitės į asmeninę "Sodros" paskyrą internete kaunietis gavo pranešimą apie beveik 5 tūkst. eurų skolą vaikų išlaikymo išmokų. Nors laiške duodama 10 dienų skolai padengti, jau kitą dieną nuo kauniečio sąskaitos buvo nurašytos visos sąskaitoje buvusios lėšos – daugiau nei 500 eurų.

Sąskaita buvo užblokuota 18 dienų. Kaip per tiek laiko žmogui išgyventi?

Vyras pripažįsta – jis yra skolingas, tačiau skolą kartu su alimentais jam kas mėnesį nuo algos nuskaičiuoja antstoliai: "Nuvykau į "Sodros" poskyrį Kaune. Paklausiau, ar jie mato mano mokamas sumas antstoliams. Jie atsakė, kad nemato, todėl pateikiau tai įrodančius dokumentus."

Nenori slapstytis

Po 18 dienų sąskaita buvo atblokuota ir grąžinti pinigai. Tačiau ne visi. Pasak kauniečio, sąskaitoje buvo 548 eurai, o "Sodra" jam grąžino 363 eurų. Dėl to jis negavo jokio paaiškinimo nei asmeninėje "Sodros" paskyroje internete, nei laišku, nei Kauno poskyryje. Anot specialistų Kaune, vaikų išlaikymo išmokas kuruoja kolegos Mažeikiuose, tačiau niekas neturi jų kontaktų.

"Niekas nieko nežino. Užblokavo be perspėjimo, grąžino, kiek norėjo. Ir jokio paaiškinimo. Tik mokėjimo paskirtyje parašyta: "Klaidingai pateiktų lėšų grąžinimas". Tai kas jas klaidingai pateikė?" – ne vienus metus vyras buvo ramus, nes skolą mokėjo antstoliams pagal teismo vykdomąjį raštą, todėl netikėtai atsiradusi "Sodros" skola buvo jam šokas.

"Sąskaita buvo užblokuota 18 dienų. Kaip per tiek laiko žmogui išgyventi? Gauni algą – ir tiesiai prie bankomato. Absurdas, nes mokesčius aš moku per elektroninę bankininkystę, į paštą neinu mokėti. Mokesčiai nuskaitomi kiekvieno mėnesio 25 dieną, o 23 dieną sąskaitoje – nulis. Ir ką daryti? Pradėti slapstyti sąskaitas? Ar man to reikia? Esu normalus pilietis, moku mokesčius. Kodėl mane dėl to skriaudžia valstybė?", – nesuprato vyras.

Komentaras

Irena Džiužaitė

Vyriausioji specialistė

Komunikacijos skyrius

"Sodra" nuo šių metų pradžios perėmė Vaikų išlaikymo fondo administravimo funkcijas ir rūpinasi, kad vaikai, kurių tėvai nemoka priteistų alimentų, gautų vaiko išlaikymo išmoką iš valstybės. Taip pat, įstatymo nustatyta tvarka "Sodra" privalo išieškoti valstybės išmokėtas vaiko išlaikymo išmokas iš alimentų nemokančių ar tik iš dalies juos mokančių tėvų.

Pateikto atvejo komentuoti neturime galimybės, nes nežinome konkrečios situacijos bei visų aplinkybių, o situacijų būna įvairių. Gerai, kad šis žmogus kreipėsi į "Sodrą", pateikė dokumentus, ir dėl to galėjo būti nustatyta mažesnė mėnesinė įmoka.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu teisės aktai nesuteikia teisės "Sodrai" įvertinti antstolių vykdomosiose bylose išieškomų lėšų ("nurašomų pinigų"). Skolininkas, kuris moka alimentus per antstolių kontorą, turi pateikti informaciją iš antstolių kontoros. "Sodra" neturi duomenų apie antstolių užvestas vykdomąsias bylas ir išieškomus alimentus, tačiau tarpusavio institucijų bendradarbiavimas vyksta.

Pabrėžiame, kad išieškotų pinigų grąžinimas vyksta išanalizavus bendrą skolininko finansinę padėtį, vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais.

Labai svarbu, kad žmogus nedelstų – pats kreiptųsi į "Sodrą" (visais klausimais skolininkai gali kreiptis į bet kurį "Sodros" teritorinį skyrių) ir išsiaiškintų, kokios galimybės yra skolos išieškojimą laikinai sustabdyti, grąžinti dalį nurašytų lėšų ir pan. (jei tam yra priežasčių). Tai galima padaryti tik tada, jei besikreipiantis asmuo pateikia atitinkamus dokumentus.

Pavyzdžiui, jei žmogus turi finansinių sunkumų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus (pažymas apie pajamų kilmę, banko išrašus ir pan.), juos įvertinusi "Sodra" turi galimybę sustabdyti išieškojimą iš skolininko banko sąskaitos, grąžinti nurašytas lėšas ar jų dalį.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad prašymus nagrinėjame per teisės aktų nustatytą terminą, t.y., per 20 darbo dienų.

Tais atvejais, kai vaiką globojančiam vienam iš tėvų (ar globėjui) vaiko išlaikymo išmokos iš fondo buvo mokamos (ir skola kaupėsi) nepagrįstai, nes tuo pat metu buvo mokami ir alimentai, ir tai įrodo jo pateikti dokumentai, skolininkui lėšos grąžinamos. Bet tuo pačiu metu formuojama ir permoka pareiškėjai (-ui), ir skolininku tampa pareiškėjas (-a).