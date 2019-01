Sniegas Kaune pridarė problemų: kelininkai aplenkė net pagrindines gatves?

Slidūs keliai

Ketvirtadienį vairuotojams teko apsišarvuoti kantrybe ir neskubant važiuoti į darbus. Dar trečiadienio vakarą prasidėjęs snygis paralyžiavo dalį gatvių ir įkalnių. Kelininkai nespėjo suktis, tad ir ketvirtadienį dar ne visos gatvės buvo saugios. Kauniečiai piktinosi, kad šį kartą kelininkų dėmesio nesulaukė net pagrindinės miesto gatvės.

„Apie 9.30 val. važiavau Savanorių prospektu, tad net ir čia nebuvo normaliai nuvalyta, net sniego provėžų buvo. O čia juk pagrindinė Kauno gatvė, kur važiuoja didelis srautas automobilių bei viešojo transporto. Važiuodamas į darbą nemačiau nei vieno kelininko, tai neaišku, kur jie ratus suko“, – rytinės kelionės į darbą įspūdžiais pasidalijo kaunietė Evelina.

Kiti vairuotojai taip pat stebėjosi, jog Kauno arterijomis laikomas gatves kelininkai aplenkė dideliu lanku. Štai kaunietis Romas stebėjosi, kad ryte buvo nuvalyta Tunelio gatvė, tačiau Karaliaus Mindaugo prospektas atrodė tragiškai.

Nuo pat ketvirtadienio ryto socialiniuose tinkluose vairuotojai pradėjo dalytis informacija, kur sunkiau pravažiuoti. Feisbuke Tadas R. informavo, kad važiuojant nuo Panemunės link Karkazų, ties pervaža pilna sniego ir sudėtinga nepaslydus pravažiuoti. Kiti vairuotojai slidinėjo Šilainiuose, dar kiti – kelyje į Karmėlavą.

Paprastai kelininkai aiškina, kad snygio metu pirmiausia valomos įkalnės ir tiltai, tačiau šį kartą kauniečiai stebėjosi, kad ir šiose vietose nevalyta ir nebarstyta. Štai Edgaras M. „Kauno dienai“ apie 10 val. pranešė, kad Milikonių kalnas padengtas sniegu, todėl važiuoti galima ne greičiau nei 30 km/val.

Dėl slidaus kelio Kaune pasipylė avarijų. Ryte fiksuotas eismo įvykis Šilainių gatvėje. Taip pat automobiliai susidūrė Baltų prospekte. Sniego iššūkio vairuotojai neatlaikė ir Taikos bei Savanorių prospektų sankryžoje.

Kauno policija informavo, kad iki 10.30 val. Kauno apskrityje įvyko šeši eismo įvykiai, dviejuose jų nukentėjo žmonės.

Vėjo gūsiai

Tiek naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, tiek jau išaušus Kaune pūtė smarkus vėjas. Retsykiais užpūtė ir stiprūs gūsiai, kurie iš rikiuotės išvertė ir medžius, ir tvoras.

Sinoptikai pranešė, kad Kaune vyravo šiaurės vėjas, kurio greitis siekia 7-12 m/s. Vietomis gūsiai skriejo ir 15-18 m/s greičiu, tad tai pridarė problemų.

Laisvės alėjos rekonstruojamoje dalyje stipraus vėjo neatlaikė statybvietę juosiančios tvoros. Nors jos buvo paremtos sunkiomis atramomis, tačiau to nepakako. Pro šalį ėję kauniečiai džiaugėsi, kad tvoros virto ne ant žmonių.

Kauno Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos paros ataskaitoje taip pat galima rasti stipraus vėjo pridarytų problemų. Gelbėtojams teko nuo nuvirtusių medžių vaduoti kelius. Daugiausia medžių virto Kauno mieste, Kėdainių ir Kauno rajonuose. Pranešama, kad nuvirtęs medis Pramonės prospekte apgadino automobilį „Volvo“, o V.Krėvės prospekte medis užvirto net ant dviejų automobilių.

Liko be elektros

Prastas oras dalį gyventojų paliko be elektros. Elektros tiekimo sutrikimai įvyko dėl vėjo nulaužtų šakų ar gausaus sniego nutrauktų laidų. Elektros skirstymo operatorius (ESO) informavo, kad ketvirtadienio rytą elektros neturėjo apie 2 tūkst. vartotojų.

„Elektros tiekimas vidutiniškai atstatomas per pusvalandį – dvi valandas. Pagrindinės problemos – dėl vėjo ant elektros tinklų virstančių šakų. Daugiausia trumpalaikių ir truputėlį ilgesnių atsijungimų buvo Kauno, Jonavos, Šiaulių ir Panevėžio regionuose“, – BNS sakė ESO atstovas Tomas Kavaliauskas.

Apie elektros gedimus patvirtino ir „Kauno dienos“ skaitytojai. Jie stebėjosi, kad ESO gedimų nespėjo pašalinti per pusę paros.

„Pusė Raudondvario nuo vakar maždaug 21 val. yra be elektros. Ji turėjo atsirasti 1 val., po to 3 val., po to „tikrai tikrai 8 val.“, dabar jau žadama, kad gal bus 11 val. Kažkaip nesitiki, kad XXI amžiuje negalima sutaisyti elementaraus gedimo per 12 val.“, – laiške rašė skaitytojas.