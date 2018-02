Situacija Raudondvaryje: gyvena beveik Kaune, tačiau jį pasiekti – sudėtinga

„Neseniai su šeima persikėlėme gyventi iš Kauno į Raudondvarį. Tai beveik prie Kauno prilipęs miestelis, tačiau susisiekti su miestu autobusais – labai sudėtinga. 48 maršruto autobusas važiuoja, bet labai retai: kas 40 min, kartais – tik kartą į valandą, ir joks mikriukas nebevažiuoja. Sovietmečiu autobusai į Raudondvarį dažniau važiuodavo. Dabar jeigu vaikas nespėja į vieną autobusą, turiu sukti galvą, kas galėtų jį nuvežti, kad nepavėluotų į mokyklą Kaune. Vaikai grįžta iš mokyklos ir sėdi namuose, nes grįžti į renginius mieste yra per daug sudėtinga. Jei koks langas po pamokų iki būrelio, namo iki tol sugrįžti nėra jokių šansų, – laiške redakcijai rašė trijų vaikų mama iš Raudondvario (pavardė redakcijai žinoma). – Be to, kas važiuoja, važiuoja tik iki Kauno pilies. Atrodo, tai yra vienintelis taškas, į kurį Raudondvario gyventojams reikia patekti. Galėtų būti maršrutai į LSMU Kauno klinikas, Šilainius, Žaliakalnį. Esu mėgėja vaikščioti pėsčiomis. Tačiau pareiti iš miesto pėsti ( 35–40 min nuo stotelės Kaniūkuose, važiuojant 44 maršruto autobusu) ar parvažiuoti dviračiu yra pavojinga, nes tam tikroje atkarpoje nėra normalaus kelkraščio. Be to, važiuojant nuo miesto pravažiavus K.Veverskio tiltą yra didelė duobė, o ten kaip tik prasideda status šlaitas žemyn link Nevėžio. Vaikai kažkada važiavo dviračiais – vos nenugarmėjo žemyn. Tas kelias neapšviestas, dviračiais važiuoti ten – prapultis. Kada susisiekti su miestu raudondvariečiams bus saugiau ir patogiau?“

Į raudondvarietės klausimą atsako Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjas Tautvydas Tamošiūnas:

„Anksčiau važiavo mikroautobusas į Raudondvarį, tačiau šį maršrutą panaikino Kauno miesto savivaldybė. Į Raudondvarį veža 48 maršruto Kauno miesto autobusas. Jo grafiką prieš porą metų tankinom. Be to, čia sustodami per Raudondvarį važiuoja mūsų priemiestiniai autobusai, važiuojantys į Čekiškę, Vilkiją, jau nekalbant apie tarpmiestinius. Per dieną per Raudondvarį pravažiuoja per 60 viešojo transporto priemonių. Tokiam miesteliui kaip Raudondvaris to turėtų užtekti.

Kalbant apie tai, kad žmonės iš Raudondvario patektų į Klinikas ir kitus, galiu pasakyti, kad derantis su Kauno miesto savivaldybe dėl maršrutų, mūsų tikslas yra, kad žmonės pasiektų senamiestį arba miesto centrą. Nes mūsų priemiestiniams autobusams miestas iš viso niekur neleidžia važiuoti, išskyrus iki pilies arba pro pilį iki stoties. O prie tokių autobusų maršrutų išlaikymo, kaip Raudondvario, Garliavos, Karmėlavos, Domeikavos, Ringaudų kryptys, Kauno rajono savivaldybė neprisideda – šiuos maršrutus visiškai finansuoja miestas. Tačiau dabar padaryta įvairių variantų – iš autobuso galima nemokamai persėsti į mikriuką ir panašiai, kad žmonėms būtų pigiau keliauti.

Kalbant apie šaligatvių nebuvimą ir nesaugumą važiuoti dviračiais, reikia pasakyti, kad kelias nuo miesto ribos (sankryžos prieš K.Veverskio tiltą) iki Raudondvario priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD). Pėsčiųjų ir dviračių tako projektas, pagal kurį turi būti įrengtas ir šaligatvis, ten yra parengtas. Šaligatvis eis iki Nevėžio gatvės, tuo pačiu bus sukurta rajono ir miesto dviračių tako jungtis. Šioje atkarpoje bus sudaryta galimybė saugiai pereiti į kitą gatvės pusę ir Pakalnės gatve pasiekti dviračių taką, kuriuo nuo Šilelio kaimo galima pasiekti Kulautuvą. Kada šis projektas bus įgyvendintas, negaliu pasakyti. LAKD jau seniai žadėjo tai padaryti, bet ar įgyvendins šiemet, mes nežinome.“