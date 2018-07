Raudondvaris ruošiasi dideliems pokyčiams: kas laukia?

Pirmadienį Kauno rajono savivaldybės vadovai susitiko su vietos gyventojais. „Instituto gatvę planavome rekonstruoti anksčiau, bet nenorėjome trikdyti Valstybės dienos šventės“, – aiškino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis.

Instituto gatvė veda į Raudondvario dvarą ir patenka į kultūros paveldo zoną, todėl daug klausimų teko derinti su Kultūros paveldo departamentu.

Nemažai diskusijų sukėlė seni medžiai, kurių šaknys iškilnojo šaligatvių plyteles ir jau daug metų verčia raudondvariškius ir miestelio svečius klupinėti, neįgaliesiems tai – neįveikiama kliūtis.

Darbus planuojantys rangovai siūlė nupjauti 47 medžius, motyvuodami, kad to nepadarius, bus neįmanoma nutiesti kokybiškų šaligatvių. Be to, rekonstruojant gatvę, teks pakeisti seną ir nesaugų elektros kabelį. Pasitarus su gyventojais, kirstinų medžių sąrašas bus gerokai sutrumpintas.

„Visi mes mylime gamtą, tačiau kartu norime, kad po rekonstrukcijos šaligatviais galėtų saugiai naudotis visi, ypač neįgalieji, senjorai, mamos su vežimėliais“, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

„Gyvenkime ne praeitimi, o ateitimi. Šiais šaligatviais vaikščiosime patys, jais į mokyklą eis vaikai, Raudondvario svečiai. O medelių pasodinsime kitose vietose“, – pritarė Raudondvaryje gyvenantis Kovo 11-osios akto signataras Leonas Milčius.

Planuojami gatvės rekonstrukcijos darbai užtruks iki rugsėjo pradžios, todėl A. Nesteckis atsiprašė gyventojų už laikinus nepatogumus ir kvietė iškilusias problemas spręsti kartu su rangovais bei seniūnija.

Rekonstruojamoje gatvėje numatyta įvairių eismo saugumo priemonių: pėsčiųjų perėjų, greitį lėtinančių kalnelių, kelio ženklų. Kai kurie gyventojai siūlė nustatyti vienos krypties eismą, tačiau kiti tam kategoriškai prieštaravo. Daug diskusijų kilo ir dėl lėtėjimo kalnelių, nes jie kelia triukšmą.

„Ar būtų ne patogiau apriboti greitį ir įrengti greičio matuoklių, pakabinti vaizdo stebėjimo kamerų?“, – siūlė išeitį meras V. Makūnas. Dėl šių saugumo priemonių Instituto gatvės gyventojai turės skubiai apsispręsti.

Raudondvaryje šurmulio kurį laiką bus dar daugiau: netrukus statybininkai pradės buvusio Žemės ūkio inžinerijos instituto pastato rekonstrukciją. Kauno rajono savivaldybė čia planuoja įkurdinti pradinę mokyklą, biblioteką, Garliavos meno mokyklos filialą. Kartu numatyta atnaujinti Anelės ir Augustino Kriauzų pradinę mokyklą-darželį.

Darbai vyksta ir Žemutiniame Raudondvaryje, dar vadinamame Šiaudine: čia rekonstruojama istorinė Nevėžio gatvė. Lietuvos automobilių kelių direkcija yra parengusi dviračių tako per Kazio Veverskio tiltą jungties projektą. Įgyvendinus jį, taps saugiau ir dviratininkams, ir pėstiesiems.