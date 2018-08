Prašo pagalbos: buvusią cirko artistę prislėgė skolos

"Jaučiuosi taip, lyg mane du laiko, vienas muša, o aš negaliu apsiginti", – moteris neįsivaizduoja, kaip grąžins tokią milžinišką sumą, kurią turi sumokėti už kiauro stogo remontą.

Remontas buvo būtinas

Viskas prasidėjo prieš dvejus metus, kai Kurpių gatvėje esančio namo antrame aukšte gyvenanti V.Zobova pastebėjo šlampančias buto lubas ir sienas. Kartą, po stipraus lietaus, vanduo pradėjo taip piltis, kad išsigandusi moteris, nežinodama, ko griebtis, paskambino bendruoju pagalbos telefonu 112.

"Man patarė iš ryto kreiptis į namo administratorių, todėl kitą dieną nuėjau į įmonę "Inservis" ir parašiau pareiškimą", – pasak V.Zobovos, tai buvo praėjusių metų kovas. Tada moteris prašė stogą laikinai uždengti kokia nors plėvele, kad nedrėgtų jos buto jau pradėjusios pelyti sienos. Tačiau vieną dieną su kranu atvažiavę kažkokie darbininkai nurinko sulūžusias ir pavojų praeiviams keliančias čerpes nuo stogo ir dingo.

Jaučiuosi taip, lyg mane du laiko, vienas muša, o aš negaliu apsiginti.

Laukdama pagalbos moteris rugsėjo mėnesį kreipėsi į seniūniją, į merą, kol galiausiai viename namo bendrijos susirinkime buvo nuspręsta keisti namo stogą. "Visi gyventojai dirbantys, visi pritarė", – V.Zobova norėjo namo renovacijos, nes tada jai, turinčiai II grupės neįgalumą, visos išlaidos būtų kompensuotos: be stogo būtų pakeisti ir seni radiatoriai, langai, atlikta daugybė kitų pagerinimų, kurių trūks plyš reikia senam V.Zobovos butui. Tačiau vieni kaimynai renovacijai nepritarė ir buvo nutarta keisti tik stogą.

Gyvena dėl sūnaus

Už šiek tiek daugiau nei 200 eurų pensijos gyvenanti moteris išlaiko ne tik save – slaugo neįgalų 31 metų sūnų. Po netikėtos komos atsigavusį sūnų V.Zobova praėjusią žiemą iš ligoninės parsivežė į namus Kurpių gatvėje. Neįgalumą taip pat turinti buvusi artistė negali leisti sau sirgti, nes turi tikslą ant kojų pirmiausia pastatyti sūnų.

Kadangi sūnaus vaistų ir masažų valstybė jau nebekompensuoja, anksčiau V.Zobova stengėsi, kiek dar leido jėgos, užsidirbti pati. Vaikų darželiuose vesdavo pramogines-pažintines pamokėlės "Tu atsakingas už tuos, kuriuos prisijaukinai", kuriose pasirodydavo iš prieglaudų ir gatvės išgelbėti gyvūnėliai. Tačiau pastaruosius metus moterį kankinantys didžiuliai skausmai, suvaržyta galimybė judėti ir amžius nebeleidžia dirbti. Buvusi cirko artistė ieškojo pagalbos įvairiose paramos organizacijose, bet teigiamo atsakymo nesulaukė.

Be to, dėl nuolatinės drėgmės butą apnikęs juodas pelėsis, ypač pavojingas sveikatai, net galintis sukelti vėžį, pablogino ir taip silpną V.Zobovos sūnaus sveikatą. Kol buvo išaiškinta pelėsio sukelta alergija, V.Zobova išbandė daugybę brangiai kainavusių vaistų. Nors vienas geranoriškas kaimynas šiek tiek pavalė apipelijusias sienas, prireiks dar daug išlaidų, kol pelėsis bus galutinai išnaikintas.

Valentina Zobova

Atmetė prašymą

Nežinodama, ko griebtis, liepos 27 d. moteris parašė prašymą įmonei "Inservis" dėl skolos grąžinimo dalimis. "Parašiau, kad neatsisakau mokėti, kad esu pareigingas žmogus. Paprašiau, kad leistų išsimokėti po 50 eurų kas mėnesį. Tai suma, kurią galiu labai susispaudus sau leisti, nes galimybė užsidirbti yra labai ribota ir menka", – parašiusi prašymą V.Zobova iš karto įmonei "Inservis" pervedė 50 eurų įmoką.

Tačiau po poros dienų atėjo laiškas, kuriame namą administruojanti įmonė nesutiko su V.Zobovos pagalbos prašymu, nes "toks prašomas atsiskaitymo terminas neatitinka teisingumo bei protingumo kriterijų ir iš esmės pažeistų teisėtus bendrovės interesus gauti atlygį už atliktus darbus". Sumokėti skolą prašoma per šešis arba dvylika mėnesių, be to, dar priskaičiuojamos ir palūkanos.

Visą gyvenimą moteris stengėsi padėti kitiems, gelbėjo beglobius gyvūnus, neatlygintinai dirbo su neįgaliais vaikais, rengė pasirodymus įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, net kareiviams. O dabar, kai ją pačią ištiko nelaimė, sako nerandanti pagalbos.

Prašo pagalbos

Galintys ir norintys Valentinai Zobovai sumažinti šią 4170,34 eurų naštą, prašomi pervesti paramą į asmeninę sąskaitą.

Valentina Zobova

Sąskaitos numeris: LT 567044000490623250

Bankas: SEB

Paskirtis: parama stogo remontui.