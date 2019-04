Pasitelkę grandininius pjūklus, kūrė medžio skulptūras

Čempionatas, į kurį susirinko keliolika drožėjų iš viso pasaulio, vyko parodoje „Ką Pasėsi...“ Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Medžio meistrai čia demonstravo savo įgūdžius. Per tris dienas jie turėjo sukurti po medžio skulptūrą iki 3 m aukščio, o per greitojo pjovimo parodomuosius šou po nedidelį kūrinį turėjo išdrožti per valandą. Taip gimė Nukryžiuotasis, valtimi besiiriantis vikingas, susimąstęs graikų dievas panas su ožio ragais ir kanopomis, kitos mitologinės būtybės, gyvūnai ir paukščiai.

Renginio pabaigoje skulptūros pardavinėtos aukcione. Medžio skulptoriaus iš Australijos Brandono Kroono sukurtos pelėdos kaina aukcione pakilo nuo 60 iki 160 eurų. Didžiojoje skulptūroje jis pavaizdavo valtimi besiiriantį vikingą. „Mes abu su žmona ne tik į Lietuvą – apskritai į Rytų Europą atkeliavome pirmą kartą. Buvome ir Latvijoje, Estijoje. Lankėmės muziejuose, domėjomės šių kraštų istorija. Sužinojau istoriją apie vikingus. Sudomino, todėl nusprendžiau kurti ta tema“, – pasakojo australas. Jis sakėsi gyvenantis iš drožybos – kurdamas medžio skulptūras, keliauja ne tik po Žaliąjį žemyną – ir po užsienio šalis.

Japonų medžio skulptorius Takao Hayashi savo skulptūroje pavaizdavo besiruošiantį skristi gandrą su kūdikiu snape ir jį palydinčius kitus žvėris. „Girdėjau, kad vaikus Lietuvoje atneša gandras. Jį, besiruošiantį nešti kūdikį, ir pavaizdavau. O kad būtų įdomiau, pridėjau ir kitų jūsų kraštams būdingų gyvūnų“, – šypsojosi japonas.

Lenkas Mariusz Opoka didžiojoje skulptūroje pavaizdavo nukryžiuotą Kristų. „Dirbti buvo nelengva, ypač – Kristaus vainiko spyglius, Juos išdrožiau atskirai, paskui pritvirtinau“, – prisipažino lenkas. Jis vylėsi, kad ši skulptūra ras pirkėją. „Lietuva, kaip ir Lenkija – katalikiškas kraštas. Tikiuosi, kažkas nupirks. Tuo labiau, kad iš gero medžio – ąžuolo – išdrožta.

Galime drąsiai pripažinti – mes tapome pasaulinės klasės tarptautiniu medžio drožybos renginiu.

Iš viso čempionate gimė 22 medžio skulptūros. Renginyje sutiktas profesionalus skulptorius Marijus Petrauskas sakė užsukęs čia vedamas smalsumo. „Be to, šiame čempionate dalyvauja mano draugai iš Ukrainos – atėjau pasižiūrėti, kaip jiems sekasi. Reikia pripažinti, kad ne kiekvienas geras skulptorius sugebėtų taip greitai padaryti darbą“, – skulptoriaus žodžiais, čia jis išvydo įvairaus lygio darbų.

Renginio organizatoriai siekia tradicinėje medžio drožybos srityje pritaikyti šiuolaikines technologijas. Čempionato steigėjas ir organizatorius – drožėjų grandininiais pjūklais klubas „Steel Beavers“ (lietuviškai – „Plieno bebrai“) – įkurtas drožybos meistro Raimondo Uždravio iniciatyva. „Geriausi Lietuvos meistrai jau laiko prestižu ir tradicija varžytis mūsų čempionate, o meistrai iš Lenkijos ir Ukrainos tiesiog užverčia mus savo paraiškomis. Galime drąsiai pripažinti – mes tapome pasaulinės klasės tarptautiniu medžio drožybos renginiu“, – sakė R.Uždravis.