Neries biblioteka atidaryta naujose patalpose

Biblioteka iš senų, skaitytojų aptarnavimui nepritaikytų buto tipo patalpų perkelta į šviesias ir erdvias, įvairaus amžiaus lankytojų poreikiams pritaikytas patalpas.

Dabartinės Neries bibliotekos patalpos yra beveik tris kartus didesnės už senąsias, buvusias Varnių gatvėje. Čia įrengta daug didesnė periodinių leidinių skaitykla, kurią nesunkiai galima paversti erdve renginiams, mažųjų skaitytojų kampelis su vaikiška literatūra ir žaidimais, trys kompiuterinės darbo vietos. Tikimasi, kad perkėlus biblioteką į erdvesnes patalpas, ji galės pasiūlyti Vilijampolės mikrorajono bendruomenei daugiau renginių, edukacijų bei taps bendruomenių susibūrimo vieta.

Atnaujinta Neries biblioteka įsikūrusi Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos padalinio patalpose, tad joje lankytis labai patogu mokiniams. Per pertraukas ir po pamokų biblioteka prisipildo vaikų, kurie gali ne tik skaityti, tačiau ir naudotis kompiuteriu, žaisti stalo žaidimus ir dalyvauti kitose bibliotekininkų siūlomose edukacinėse veiklose. Tačiau naujose bibliotekos patalpose renkasi ne tik vaikai – čia nuo ankstaus ryto vyresnio amžiaus lankytojai ateina paskaityti spaudos arba pasiskolinti knygų, vaikų erdvę atranda tėvai su mažyliais.

Pasak Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorės Nomedos Domeikienės, bibliotekos infrastruktūros gerinimas yra vienas prioritetinių bibliotekos tikslų. Vien per praėjusius metus atnaujinti šeši bibliotekos padaliniai. Tai leidžia bibliotekos lankytojams teikti kokybiškas paslaugas, atnaujintos patalpos kauniečiams daug jaukesnės ir patogesnės, be to, didinamas bibliotekos paslaugų prieinamumas – visi atnaujinti bibliotekos padaliniai pritaikyti neįgaliesiems.