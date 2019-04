Ministerija jau ruošiasi įkurtuvėms Kaune

Patalpas ministerijos atstovai tvarkyti ėmėsi vos šiandien, nes tik pirmadienį jos perėjo ŽŪM žinion. Suskubta tvirtinti ministerijos iškabą, pasirūpinta, kad prie pastato plevėsuotų reikiamos vėliavos.

Statybų aikštelę primenančioje foje į vidų įėjusius žurnalistus šiandien pasitiko galingi istoriniai laiptai, kuriais palypėję iki trečiojo aukšto radome ir ŽŪM akcentų – atidarymo ceremonijai jau buvo paruošta fotografijos sienelė.

Prie jos sutikta ministerijos atstovė buvo nekalbi. ŽŪM atstovai žiniasklaidai taip pat nebuvo nusiteikę atvirauti. "Viską sužinosite rytoj", – šiandien kelis kartus kartojo specialistė, patvirtinusi, kad ministerijos persikėlimas į Kauną vyksta pagal planą.

Veidrodine vadinamos ministerijos, kokia įsikuria Kaune, o tiksliau – ministerijos padalinio atidarymo ceremonijoje dalyvaus žemės ūkio ministras Giedrius Surplys bei kiti ministerijos atstovai.

Veidrodinė, nes ji vykdys visas funkcijas, kurias vykdo ministerija Vilniuje. Kaune kol kas turėtų dirbti 20 darbuotojų. Kaip buvo skelbta, prie jų ilgainiui prisijungs dar apie 260 darbuotojų iš ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Nacionalinės žemės tarnybos. Ministras anksčiau buvo minėjęs, kad Kaune iš pradžių dirbs "strateginio planavimo žmonės, tie, kurie dirba su ES tiesioginėmis išmokomis".

Pasak G.Surplio, nemaža dalis darbuotojų Kaune bus kauniečiai dabar dirbantys ministerijoje Vilniuje.

Šiame pastate I.Kanto gatvėje anksčiau buvo įsikūrusi įmonė "Kauno regiono keliai".

ŽŪM teigia, kad ministerijos perkėlimas sudarys galimybių peržiūrėti nusistovėjusias valdymo tvarkas ir procedūras, o procesų efektyvinimas turėtų sutaupyti apie 500 tūkst. eurų valstybės lėšų per metus. ŽŪM apskaičiavimais, ministerijos perkėlimas į Kauną atsieis per 1 mln. eurų, o atsipirkti turėtų per 5–6 metus.

"Šiuo metu ŽŪM veikia 2,5 karto didesnėse patalpose, nei jai priklausytų pagal darbuotojų skaičių. Persikėlę taupysime iš to, kad ministerija bus lankstesnė, mobilesnė", – yra teigęs ministras. Anksčiau skelbta, kad Vilniuje ŽŪM naudoja 9,1 tūkst. kv. m patalpas, o Kaune jai iš viso bus reikalinga 3,9 tūkst. kv. m ploto patalpos.

Planuojama, kad visa ministerija į Kauną bus perkelta kitąmet. Tiesa, perkėlimą kritikuoja kai kurie ekonomistai, ūkininkai ir ŽŪM pavaldžių įmonių darbuotojai.