Medikų tikslas – saugus natūralumas

Neprognozuojamas procesas

Rudenį į pasaulį pasibeldžia mažiau mažylių, tačiau, pavyzdžiui, trečiąją lapkričio savaitę Respublikinės Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikoje Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose (KGN) gimtadienių nestokota.

Statistiškai šiuose gimdymo namuose per dvi dienas gimsta apie penkis naujagimius, vadinasi, per savaitę – iki 20. O per savaitę, apie kurią kalbame, čia gimė 21 mažylis: trylika mergaičių ir aštuoni berniukai.

Klinikos Akušerijos skyriaus vedėja Rasa Babiliūtė skaičiavo, kad devynios moterys gimdė pirmą kartą, devynioms tai buvo antras, vienai – trečias ir dviem – net ketvirtas kūdikis. "Buvo gera savaitė", – džiaugėsi R.Babiliūtė ir visa gimdymo namų komanda. Kalbant apie rekordus, R.Babiliūtė prisiminė, kad prieš keliolika metų ji su kolegomis priėmė šešioliktą puikios šeimos vaikelį.

"Dabar turime kartą, kuri gimdymą bando atrasti iš naujo su visais jo iššūkiais. Mes visi suvokiame, kad gimdymo eiga bus tokia, kokia bus, nepriklausomai nuo gimdyvės turimų žinių apie šį procesą, bet šis tas priklauso ir nuo jos. Tad ne viena teiraujasi, ką ji gali padaryti, kad gimdymas nebūtų ta diena, kurios nesinorėtų prisiminti, ištrinti iš gyvenimo, kaip kad yra nutikę nemažai moterų, gimdžiusių sovietmečiu", – kalbėjo klinikos psichologė Sigita Valevičienė, konsultuojanti pacientes ir kartu su jomis siekianti suteikti kuo daugiau galimybių susitvarkyti su pojūčiais, suteikti galimybę, kad gimdymas būtų gražus.

"Kiekvienas gimdymas – unikalus. Labai sunku prognozuoti, kada jis prasidės ir kokia bus jo eiga, kaip moteris reaguos į sąrėmius, kokie jie bus. Mūsų nebestebina, kad nėščiosios mintyse ar raštu susidaro būsimo gimdymo gaires. Vis dėlto jos turėtų suprasti, kad gimdant daug dalykų prognozuoti negalime, reikia būti lankstiems ir neužsispyrusiems, nepamiršti saugumo", – kalbėjo klinikos KGN vadovas Virgilijus Rudzinskas.

Reikalauja atsidavimo

Anot pašnekovų, paprastai vaistus nuo skausmo gimdydamos renkasi kas trečia ketvirta gimdyvė. Panašiai nutiko ir mūsų pasirinktą savaitę – tuomet tokią pagalbą rinkosi šešios moterys iš 21.

"Gimdymas yra procesas, reikalaujantis labai daug nuolankumo", – apibūdino psichologė. A.Babiliūtė pridūrė, kad reikia tiesiog leisti kūnui gimdyti, nesistengti kontroliuoti proceso, tad labai svarbu stengtis įveikti baimes.

"Gimdymas nėra vien tik gimdos veiklos klausimas. Tai ir mūsų emocijos, santykis su artimaisiais ir gimdymo eiga. Pavyzdžiui, kai kurių cezario operacijų būtų galima išvengti, tačiau kai kada baimė žmogų paralyžiuoja, stoja gimdymo veikla ir reikia medikų įsikišimo", – vardijo V.Rudzinskas.

S.Valevičienė aiškino, kad daug kas priklauso nuo išankstinio nusiteikimo, susidaryto įvaizdžio, kaip vyks gimdymas, pavyzdžiui, gąsdinantys mamos, draugių pasakojimai, filmų istorijos. Ir tada mūsų smegenys, tai, kas vyksta su kūnu, visus pojūčius daug greičiau interpretuoja kaip skausmą", – teigė psichologė.

O kartais pasiruošimo nepakanka, ir prireikia vaistų nuo skausmo. "Ir ačiū Dievui, kad jų turime. Gimdymas yra procesas, reikalaujantis pasitikėjimo savo kūnu, atsidavimo. Gimdymas yra kūniškas patyrimas, kurio tik dalis eigos priklauso nuo mūsų pastangų ir nusiteikimo", – dėstė S.Valevičienė.

Vaistų nuo skausmo poveikis

Ne viena nėščioji pasvajoja, kad gimdymas būtų neskausmingas. "Sąrėmiai ne tik užtikrina vaiko slinkimą gimdymo takais, bet jų metu į gimdyvės smegenis plūsteli daug įvairių medžiagų, aktyvinama hormonų, skatinančių prisirišimą, gamyba. Kai gimdyvei prileista vaistų nuo skausmo, pastarųjų gamyba sulėtėja. Tai turi įtakos užsimezgančiam mamos ir vaiko ryšiui po gimimo – jis vyksta lėčiau. Ir tai ne dėl to, kad moteris yra bloga mama, bet dėl hormoninės reakcijos. Tiesiog prireiks daugiau laiko prisirišti prie vaiko", – aiškino psichologė.

Anot jos, kiekvienas sąrėmis veikia moters smegenis.

"Jokiu kitu metu, kaip per nėštumą ir gimdymą, taip staigiai nesikeičia mąstymas. Jis koncentruojasi į vieną tikslą", – aiškina S.Valevičienė.

Nors gimdymas be skausmo skamba labai viliojančiai, vis dėlto, medikų teigimu, gali prireikti vaistų nuo skausmo. Pavyzdžiui, gimdyvei gali sumažėti kraujospūdis, susilpnėti gimdymo veikla, prasidėti karščiavimas, atsiranda tikimybė, kad vaiko galvutė į mamos dubenį statysis netaisyklingai.

Vaistų nuo skausmo skirti negalima, jeigu sumažėjęs gimdyvės trombocitų kiekis kraujyje, jeigu anksčiau ji yra patyrusi centrinės nervų sistemos traumą, yra sirgusi meningitu ir kt.

Cezario pjūvis

Niekam nekyla abejonių, kad naujagimiui palankiausia gimti natūraliais gimdymo takais, nes taip jo kūnelis būna padengiamas geraisiais, vaiko imunitetui reikalingais mikroorganizmais. Gimę po cezario pjūvio operacijos, kuris kartais yra neišvengiamas, jei moteris negali pagimdyti natūraliai, vaikai dažniau serga kvėpavimo sistemos ligomis, manoma, kad diabetas, alergijos irgi su tuo susiję.

"Šeimoms gal kartais atrodo, kad medikai jiems primeta savo žaidimo taisykles, tačiau, esant kritinėms situacijoms, medikai pasikliauja mokslu patvirtintomis gydymo metodikomis", – aiškino klinikos vadovas.

Lietuvoje kas penktas naujagimis gimsta po cezario pjūvio operacijos. KGN šių operacijų atliekama rečiau – kas septintai gimdyvei. "Gimdymo namuose visuomet yra budinti anesteziologų ir operacinės tarnyba, jeigu prireiktų cezario pjūvio, budi naujagimių ligų specialistai. Esame kantrūs ir dėkingi nėščiosioms, kad suteikia mums progą bendradarbiauti su šeima, ieškoti bendrų sprendimų. Sau ir šeimoms keliame tikslą saugiai ir gražiai pagimdyti, o ne pagimdyti kuo greičiau", – kalbėjo V.Rudzinskas ir pridūrė, kad apie Lietuvą dėl visos šalies gimdymo skyrių aprūpinimo technologinėmis, instrumentinėmis priemonėmis ir teikiamų paslaugų tikrai galima šnekėti su pasididžiavimu.

Gimdymo namai – svarbi vieta šeimoms ir čia dirbantiems medikams. "Džiaugiamės, kad pavadinime išlaikėme žodį "namai". Užtenka apsilankyti mūsų šeimų kambariuose (mes jų nevadiname palatomis), pamatyti, kiek daug gražių ir darnių šeimų susilaukia atžalų. Jie tikrai laimingi. Šis džiaugsmas šildo ir čia dirbančių medikų širdis", – savo ir bendradarbių vardu kalbėjo V.Rudzinskas.