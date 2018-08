„Laisvės piknikas“: aukcione V. Landsbergio kaklajuostė parduota už 450 eurų

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai surengė aukcioną, pavadinimu „Geriausi tėvynės hitai vol. 1“.

Pasak organizatorių, aukcione parduodami įspūdingi daiktai, patirtys ir istorijos. Pradinė kaina – 1 Eur. Aukcioną laimėję žmonės galėjo patys nuspręsti, kur bus išleisti jų pinigai – pasirinkti vieną iš aukok.lt platformos projektų.

Svarbiausias aukciono trofėjus – profesoriaus Vytauto Landsbergio tautinė juostelė ant kaklo iškeliavo į Vilnių. Vilnietis Vilius Rinkevičius ją įsigijo už 450 Eur. Paklaustas, kodėl sumokėjo tokią didelę sumą, vyras sakė, kad čia dar ne daug.

"Manau, kad po 40-50 metų V. Landsbergis bus traktuojamas kaip Jonas Basanavičius, todėl puiku turėti kažkokį asmeninį jo daiktą", – sakė V. Rinkevičius, vykdamas iš Vilniaus jau žinojęs, kad dalyvaus aukcione. Visus pinigus vyras paaukojo projektui "Padėkime gabiems ir talentingiems Lietuvos vaikams".

Kiti aukcione parduoti daiktai ir patirtys:

Vakarienė su Gabrielium Landsbergiu restorane „Katlerio kebabai“ – kaunietis ją nusipirko už 106 Eur.

Dainiaus Kreivio asmeninė „Kindle“ skaityklė su dviem jo skaitomiausiomis knygomis („No room for small dreams“ ir „One Man's View of the World“) nupirkta už 70 Eur.

Bokalas (ar keli) su Ingrida Šimonyte bare „Kablys“ – Tomas iš Marijampolės vakarienę su politike nusipirko už 102 Eur.

Vyčio vėliava su tikru laisvės kovotojo Juozio Jakavonio-Tigro parašu – ją vyriškis įsigijo už 123 Eur.

Elektroninės muzikos kompozitoriaus Teisučio Makačino plokštelę „Disko muzika“ su autoriaus parašu už 35 Eur. įsigijo vilnietė mergina, kuriai patinka T. Makačino muzika.

Liudo Mažylio atrasto Nepriklausomybės akto kopija su atradėjo parašu nupirkta už 150 Eur.

Laimėtojai pinigus aukojo projektams "Misija Sibiras", "Sidabrinė Linija" ir "Padėkime gabiems ir talentingiems Lietuvos vaikams".