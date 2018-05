Kita Senamiesčio pusė: sklinda kalbos ir apie narkotikų „tašką“

Provokuojantis elgesys

Jau keletą metų lyg naujai atradę Senamiestį kauniečiai ir miesto svečiai vargiai ar beprisimena laikus, kai ši miesto dalis buvo apmirusi. Miesto valdžia suko galvas, kaip pritraukti verslininkus į Senamiestį, kaip atgaivinti šią istorinę miesto dalį. Šiandien tokių rūpesčių jau nėra. Senamiestyje pulsuoja gyvenimas ir dažnas nė nesvarstydamas laisvalaikiui ir pramogai renkasi kelionę į jį.

Mėgstama sakyti, kad miesto veidas priklauso nuo jame gyvenančių ir veikiančių žmonių. Taip ir Senamiestyje. Visiems žinomas ir posakis, kad gyvenimas nestovi vietoje. Vienos Senamiesčio gyventojos pastebėjimai byloja apie pastarųjų dienų pokyčius.

"Vakarais dažnai išeinu pasivaikščioti ar pasėdėti kurioje nors kavinėje. Neįmanoma nepastebėti, kad čia itin padaugėjo romų tautybės asmenų. Ne kartą yra tekę matyti, kaip būtent jie be skrupulų pasiima nuo lauko staliukų pakilusių žmonių paliktus arbatpinigius. Bandyti kažką daryti tokiais atvejais tiesiog nesinori. Tikiu, kad konfliktas būtų paprasčiausiai neišvengiamas", – pasakoja Neringa.

Senamiesčio gyventojos žiniomis, kai kurių kavinių darbuotojai ir savininkai yra pastebėję tokį vaikštinėjančių romų elgesį, tačiau nesiima jokių veiksmų. Esą nenori užsitraukti jų nemalonės, nes tuomet gali sulaukti ir didesnių išsišokimų.

Pasak Neringos, teko stebėti, kaip būrelis romų tautybės jaunuolių ėjo Vilniaus gatve įžūliai elgdamiesi, rėkaudami ir rodydami nepagarbą aplinkiniams. Nuo tokio elgesio suglumę aplinkiniai esą traukėsi iš kelio, o lauko kavinių lankytojai gūžėsi.

Karštas taškas?

Labiausiai Senamiesčio gyventojai nerimą kelia tai, kad pasklido kalbos apie Vilniaus gatvėje esantį narkotikų tašką. "Į vieno namo Vilniaus gatvėje butą visai neseniai atsikraustė romų šeima. Kadangi pažįstu ten gyvenančius žmones, man yra tekę girdėti, kad būtent čia atsidarė vadinamasis narkotikų taškas", – dėstė Neringa.

"Žinau, kad viena neiškentusi gyventoja kreipėsi pagalbos į policiją. Pastebiu, kad ne tik vakarais, bet ir dienos metu čia vaikšto įtartini asmenys, kurie man asmeniškai kelia nerimą. Neretai jie šaukia, naudoja necenzūrinę leksiką. Ne vienas gyventojas baiminasi dėl savo, o ypač – dėl savo vaikų saugumo", – nerimavo pašnekovė.

Neringa priminė įvykį, kai prieš keletą savaičių Karaliaus Mindaugo prospekte, ne per toliausiai nuo Vytauto tilto, buvo teikiama pagalba nuo galbūt neaiškių medžiagų apsinuodijusiam jaunuoliui. Moteris negarantuoja, esą galėjo būti ir sutapimas, tačiau vietiniai tą pačią dieną minėjo neva kažkoks narkomanas per daug pavartojo ir jam pasidarė bloga.

Neringa ne kartą pastebėjo, kaip netoli įtarimus sukėlusio namo būriuojasi grupė jaunuolių, prie jų prieina romų tautybės jaunuolis, visi persimeta keliais žodžiais. Kokius veiksmus atlieka jų rankos per susibūrimą nesimato, tačiau ilgai neužsibuvę visi išsiskiria ir nueina savais keliais.

Tokių besibūriuojančių ir kažko laukiančių asmenų, pasak Neringos, galima stebėti kasdien ir po kelis kartus. "Anksčiau to tikrai nebuvo, būčiau pastebėjusi. Jie labai krenta į akis", – tvirtino Neringa.

Moteris sakė kelis kartus pastebėjusi ir besimėtančias pakuotes nuo vienkartinių švirkštų. Vėlgi, nepagautas – ne vagis, tvirtinti, kad tai susiję su minėto namo gyventojais romais ar su jų svečiais, draugais, giminėmis, ar tai dar kažkieno sau nuodyti naudotas įrankis, jokiu būdu negalima, tačiau bendra atmosfera perša įvairių minčių.

Senamiestyje šiuo metu gyvena gana nedaug romų. Prieš gerą dešimtmetį jų buvo gerokai daugiau.

Ragina pranešti

Kauno vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos viršininkas Artūras Jusas patvirtino, kad užregistruotas pilietiškos gyventojos pranešimas apie tai, kad Vilniaus gatvės viename iš butų galbūt vyksta narkotikų prekyba. Policijos pareigūnams nedelsiant sureagavus į gautą pranešimą ir nuvykus minėtu adresu, teisės pažeidimų nustatyta nebuvo.

"Dėl romų tautybės yra vienas pranešimas per šiuos metus. Tame name nuomojasi butą jauna šeima", – patvirtino A.Jusas. Remdamasi tuo, kad policijos priimamojo neužplūdo masė nusiskundimų dėl romų tautybės asmenų keliamų nepatogumų Senamiestyje, viršininkas nebuvo linkęs dėl galimų pažeidimų kaltinti žmonių pagal tautybę.

"Senamiestyje šiuo metu gyvena nedaug romų. Prieš dešimtmetį jų buvo gerokai daugiau", – pastebėjo viršininkas. Tuo laiku Senamiestyje buvo ir ne vienas policijai gerai žinomas butas, už kurio durų vyko nusikalstama prekyba kvaišalais.

Anuomet pareigūnai vykdė ne vieną operaciją, kurių metu iš vieno buto pažirdavo didelis skaičius romų, pro langus krisdavo įkalčiai – nedideliuose polietileniniuose maišeliuose supakuoti neaiškios kilmės milteliai, dar nespėtus supakuoti įkalčius šturmuojamo buto gyventojai naikindavo klozetuose.

Vėliau paaiškėdavo, kad ne vienas operacijos metu sulaikytas asmuo jau buvo ne kartą baustas už narkotinių medžiagų platinimą. Taip pamažu karšti taškai atvėso. Bet, kaip minėta, gyvenimas nestovi vietoje.

"Galima daryti parodomąsias operacijas, tačiau tai neduoda naudos. Tikslinės policijos priemonės, kurias vykdome, anksčiau ar vėliau suveikia", – viršininkas užsiminė, kad geriausių rezultatų pasiekiama tuomet, kai visuomenė nustoja būti tolerantiška pastebimiems nusižengimams.

Vogė iš automobilių

Tai, kad kiekvieni metai gali turėti savą nusikalstamų veikų veidą, patvirtina ir ankstesnių metų įvykiai Senamiestyje. 2016 m. pradžia Senamiestyje buvo pažymėta vagystėmis iš automobilių. Vos per keturias valandas sausio 13 d. Kauno Senamiestyje išdaužti ne mažiau kaip šešių automobilių langai, iš jų dingo daiktai.

Vagystės iš automobilių skirtingais intervalais tęsėsi kelis mėnesius. Senamiesčio gyventojai ne juokais sunerimo – iki šiol buvęs gana ramus rajonas tapo nusikaltėlių centru. Po kelių nesėkmingų operacijų pareigūnams pasisekė sulaikyti kelis kartus teistą 32 metų kaunietį.

Jo taktika buvo labai paprasta − išdaužus automobilio langą iš salono pagrobti paliktus bent kiek vertingesnius daiktus. Dažniausiai ilgapirštį sugundydavo portfeliai, kompiuterių krepšiai ir rankinės. Policija ragino žmones nepalikti jokių daiktų automobiliuose – tai vienintelis būdas apsisaugoti.

"Taip, sulaikėme ir baigėsi šios rūšies nusikaltimai", – patvirtino Centro policijos viršininkas A.Jusas ir šypsodamasis priminė, kad nors tas asmuo atliks bausmę ir grįš. Kiek jis bus drąsus imtis senosios veiklos, parodys tik laikas.

Statistika ramina

Remdamasis statistika, Centro policijos viršininkas A.Jusas ramino, kad palyginti su kitais Kauno mikrorajonais, Senamiestyje nusikalstamumas gerokai mažesnis. Nusikaltimų dėl narkotikų statistika taip pat mažėjanti.

Į vieno namo Vilniaus gatvėje butą visai neseniai atsikraustė romų šeima. Kadangi pažįstu ten gyvenančius žmones, man yra tekę girdėti, kad būtent čia atsidarė vadinamasis narkotikų taškas.

Šiais metais iki balandžio pabaigos Kauno miesto Centro policijos komisariato teritorijoje pradėta 16 ikiteisminių tyrimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Per tą patį laikotarpį praėjusiais metais buvo pradėti 23 ikiteisminiai tyrimai dėl šių nusikalstamų veikų.

Pastebimas ir administracinių nusižengimų skaičiaus mažėjimas. Šiemet per pirmuosius keturis mėnesius už narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo buvo nustatyta 20 administracinių nusižengimų, o pernai per tą patį laikotarpį – 27.

"Didžiausios problemos dėl vietinių barų, restoranų, kavinių. Daugiausia pretenzijų gyventojai jiems turi dėl triukšmo. Žiemos periodu, kol nėra lauko kavinių, viskas gerai, o vasarą – viskas kitaip. Pats restoranas gal nelabai ką pažeidžia, nes muzika groja viduje. Tačiau klientai šurmuliuoja lauke", – pagrindines vasaros bėdas Vilniaus gatvėje išskyrė viršininkas.

Pareigūnai pastebi, kad neretai linksmų lašų pasmaguriavę kavinių lankytojai tampa nusikaltimų aukomis. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai garsiai rėkiantieji buvę apvogti, dėl alkoholio poveikio patys pamiršta savo daiktus, striukes, telefonus.