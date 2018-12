Kauno viešojo transporto programėlė viršijo lūkesčius, teigia savivaldybė

Per pirmąją savaitę, startavus bilietų žymėjimo Kauno autobusuose ir troleibusuose programėlei, „Žiogą“ atsisiuntė per 6 tūkst. keleivių, jie su programėle pažymėjo per 20 tūkst. bilietų, skelbia Kauno savivaldybė.