Kauno regione – patikros kovojant su šešėline ekonomika

Tikrinamos ne tik prekybos maisto produktais vietos, didmeniniai sandėliai, turgavietės, taip pat socialiniuose tinkluose besiskelbiantys pardavėjai. Patikrinimų metu jau uždrausta tiekti rinkai daugiau kaip 9 t nesaugių maisto produktų, skirtos 6 baudos.

Patikrų vienoje didmeninės prekybos įmonėje (sandėlyje) metu sulaikyta 100 kg dešrelių, 36 tūkst. pieno gėrimo pakuočių (iš viso 9 tūkst. l), daugiau kaip 3 tūkst. jogurto indelių, 186 kg sausainių su pasibaigusiais tinkamumo vartoti terminais. Visi produktai buvo nepaženklinti valstybine kalba. Nesaugius produktus nurodyta utilizuoti, iš viso 9 660 kg.

Inicijuojant internete siūlomų mėsos produktų pirkimus, buvo peržiūrėta per 30 skelbimų ir atlikti patikrinimai. Jų metu nustatyta net 10 atvejų, kuomet prekiautojai siūlė neaiškios kilmės, namų sąlygomis pagamintus maisto produktus, nepaženklintus pagal reikalavimus, be nurodytų tinkamumo vartoti terminų.

Užsakius internetu, pilietis pristatė rūkytus lašinius be jokios ženklinimo etiketės ir žaliavų įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Pardavėjo aiškinimu, lašinius jis įsigijo turgavietėje. Šiam piliečiui uždrausta prekiauti maisto produktais, skirta bauda. Kitu atveju patikrinus socialiniuose tinkluose siūlomų šaldytų koldūnų ir cepelinų gamybą, paaiškėjo, kad jie gaminami namų sąlygomis, neturint tokiai veiklai reikalingo leidimo ir tinkamų sąlygų. Internetu taip pat buvo siūlomi koldūnai su danielių mėsos įdaru. Patikrinus, paaiškėjo, kad veikla vykdyta nelegaliai. Koldūnai buvo perkami iš pažįstamo ūkininko, auginančio danielius Šakių rajone, taip pat neturinčio patvirtinimo tuo užsiimti. Neteisėtai vykdytos veiklos uždraustos.

Prekybos kioskuose taip pat neapsieita be pažeidimų. Viename, prekiaujančiame šviežiais mėsos gaminiais, rasta produktų be ženklinimo informacijos, be įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Autoparduotuvėje rasta neženklintos atvėsintos vištienos, kuri buvo tiekiama iš nepatvirtinto ūkio.

Kauno turgavietėse nuo šių metų spalio 31 d. iki lapkričio 16 d. atlikti 9 patikrinimai, kurių metu patikrinti 33 prekiautojai mėsa ir jos produktais. Tikrinimų metu nustatyti pagrindiniai pažeidimai: nebuvo įsigijimo dokumentų (12 atvejų), prekiauta neženklintais mėsos gaminiais (11 atvejų), kainų etiketėse pratęsiami tinkamumo vartoti terminai, maišomos gaunamos partijos (3 atvejai), nepildomi nustatytos formos žurnalai, nefiksuojami parduotų produktų kiekiai (9 atvejai).

Už nustatytus pažeidimus 15-ai asmenų skirti įspėjimai ir surašyti Administracinio nusižengimo protokolai, 3 asmenims skirtos baudos, 15 atvejų priimti sprendimai uždrausti tiekti rinkai daugiau kaip 430 kg mėsos ir jos gaminių.