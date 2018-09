Kauno rajono investicijos į švietimą – dešimtys milijonų eurų

Gimnazija atgimė

Didžiausią pokytį pajuto Čekiškės P.Dovydaičio gimnazija. Anot jos direktoriaus Ričardo Saltono, mokykla taip pasikeitė, lyg būtų pastatyta nauja. "Didelės investicijos – dideli darbai. Labai daug kas buvo pakeista: pradedant šiltinimu, grindimis, sienomis ir baigiant šildymo sistema, elektros instaliacija, interneto įvedimu. Lengviau būtų atsakyti, kas nebuvo pakeista", – juokėsi direktorius.

Prie mokyklos buvo prijungtas naujai pastatytas priestatas, suremontuota sporto salė, atnaujinta biblioteka, mokyklos teritorijoje pradėta kartodromo rekonstrukcija. "Kartodromas seniai pradėtas statyti, bet taip ir nepabaigtas. Mūsų vaikai labai įsitraukę į šį sportą, dalyvauja tarptautinėse varžybose", – pasakojo R.Saltonas.

Pasak jo, nors moksleivių skaičius gimnazijoje neišaugo, bet išliko stabilus, vadinasi, mokiniai nepabėgo į kitas mokyklas. "Nenoriu sakyti, kad viliojame vaikus iš kitų mokyklų, bet būna, kad ateina vienas, o jis dar ir draugų pasikviečia. Nuo mūsų priklauso, kaip mes tuos vaikus skatiname. Sienos ugdymui reikšmės neturi, bet pritraukti ir sudominti mokinius gali", – anot direktoriaus, nors P.Dovydaičio gimnazija yra mažo kaimo mokykla, bet pernai ją baigė net trys šimtukininkai.

Kadangi Čekiškė yra viena labiausiai nutolusių Kauno rajono seniūnijų, į gimnaziją mokytis važiuoja vaikai iš Raseinių, Kėdainių, Jurbarko rajonų. Per antrąjį etapą planuojama statyti laisvalaikio salę, kuria galės naudotis mokyklos ir vietos bendruomenė. Bendra projekto vertė – 2,16 mln. eurų.

Čekiškės P.Dovydaičio gimnazijos direktorius R.Saltonas džiaugiasi, kad jo vadovaujama mokykla atgimė. (Aliaus Koroliovo nuotr.)

Išaugo mokinių skaičius

5,2 mln. eurų kainavusi Domeikavos gimnazijos rekonstrukcija įrodė, kad atnaujinta, modernesnė aplinka tikrai turi įtakos mokyklos įvaizdžiui. Prieš metus modernizuota gimnazija šį rugsėjį priims 107 moksleiviais daugiau nei pernai.

"Nežinau, kas bus toliau. Jeigu ir kitąmet tiek padaugės mokinių, tikrai neturėsime vietos", – augančiu moksleivių skaičiumi kartu ir džiaugėsi, ir dėl to nerimavo Domeikavos gimnazijos direktorius Dalius Vibrantis.

Per rekonstrukciją buvo apšiltintas gimnazijos pastatas, pakeista šildymo sistema, elektros instaliacija, ant stogo įrengti saulės kolektoriai, sutvarkyta aplinka, atnaujintas lauko sporto aikštynas, suremontuotos ir modernizuotos vidaus erdvės. Šalia gimnazijos pastatytas priestatas, kuriame įrengta 250 žmonių talpinanti Domeikavos laisvalaikio salė.

Patinka tėvams

"Labiausiai džiaugėsi visa Domeikavos bendruomenė, nes iki šiol nebuvo kultūros renginiams tinkamos salės. Ir vaikams smagu: ėjo, stebėjosi, kaip čia viskas gražu, erdvu. Buvo naujai įrengtas stadionas, kuriame dabar gali sportuoti visi, kas tik nori", – pasakojo D.Vibrantis.

Pasak jo, mokyklos aplinka labai svarbi ir mokinių tėvams, kurie yra reiklūs: "Domisi, atvažiuoja, apžiūri erdves, susipažįsta su mokytojais ir tik tada sprendžia, ar leis vaiką, ar ne." Pastebima tendencija, kad netoli miesto ribos besikuriančios šeimos vis daugiau vaikų veda į Domeikavos gimnaziją, o ne į miesto mokyklas.

"Iš Užliedžių ir Giraitės anksčiau vaikus veždavo į Kauną, o dabar apie 30 vaikų iš ten lanko Domeikavos gimnaziją", – anot direktoriaus, mokyklos klasės visiškai užpildytos, todėl vienintelė galimybė prasiplėsti – perkelti priešmokyklinę grupę į Domeikavoje planuojamą statyti naują darželį.

Vyksta intensyvūs darbai

Mokinių skaičius šįmet taip pat labai padidėjo Garliavos J.Lukšos gimnazijoje – 67 moksleiviais ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje – 64 moksleiviais. Kadangi pastarojoje sparčiai daugėja vaikų, o erdvės jiems mokyti mažėja, suplanuota naujos pradinės mokyklos Akademijoje statyba. Mokykla bus įrengta buvusiame Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) bendrabutyje.

Rekonstrukcijos vyksta ne vienoje rajono mokykloje. Už beveik 2 mln. eurų modernizuota Piliuonos gimnazija: apšiltinamas pastatas, naujinama šildymo sistema, keičiama elektros instaliacija, rekonstruojama sporto salė.

Didelė pertvarka vyksta Raudondvaryje. Buvusiame Žemės ūkio inžinerijos instituto pastate, jį rekonstravus, bus įkurdinta pradinė mokykla ir Garliavos meno mokyklos filialas. Šio projekto vertė apie 2 mln. eurų. Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla-darželis taip pat bus rekonstruotas.

Šlienavos pagrindinėje mokykloje atliekami modernizavimo darbai daugiau nei už 650 tūkst. eurų. Dalį lėšų šiai mokyklai skyrė savivaldybė, kitą dalį – Švietimo ir mokslo ministerija.

Visiškai rekonstruotas Eigirgalos lopšelis-darželis jau nuo rugsėjo 3 d. priėmė darželinukus.

Vykdoma Garliavos Jonučių progimnazijos, Garliavos A.Mitkaus pagrindinės mokyklos, Ežerėlio pagrindinės mokyklos, Vilkijos gimnazijos, Linksmakalnio sporto aikštynų renovacija. Vilkijos stadionas bus didžiausias ir moderniausias stadionas visame Kauno rajone.

Kauno rajono savivaldybė parengė daugiau kaip 10 mln. eurų vertės investicinį projektą, kuris ateityje leis pertvarkyti ir atnaujinti Kačerginės, Zapyškio ir Mastaičių ugdymo įstaigas.

Darbai: meras V.Makūnas teigė, kad visų Kauno rajono ugdymo įstaigų atnaujinimas yra strateginis savivaldybės uždavinys.

Tikslas – gera mokykla

Praėjusią savaitę Domeikavos gimnazijoje vykusioje Kauno rajono švietimo įstaigų vadovų konferencijoje meras Valerijus Makūnas pristatė rajono mokyklose vykstančius ir dar planuojamus modernizacijos projektus.

Svarbiausia – emocinis klimatas

"Mūsų tikslas – gera mokykla, kurioje yra saugi aplinka, geras emocinis klimatas, kūrybingi mokytojai, todėl užsibrėžėme atnaujinti visas ugdymo įstaigas", – anot V.Makūno, savivaldybės vaidmuo švietime yra kompleksiškas, nes procese dalyvauja ne tik politikai ir administracija, bet ir mokyklų vadovai, mokytojai bei mokiniai.

Pasak mero, smarkiai augantis mokinių skaičius rajone džiugina, bet kartu tai yra ir iššūkis, nes tiek valstybės, tiek savivaldybės pareiga yra užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą.

"Aplinka ne visuomet lemia geros mokyklos vardą, nes reikia ir kitų sudedamųjų dalių. Tai, kad jos vaidina svarbų vaidmenį, mes galime įsitikinti pažiūrėję į Domeikavos gimnaziją. Kažkada čia mokėsi 500 vaikų, o šįmet turime 800", – sakė V.Makūnas.

Anot jo, labai svarbu suprasti, kad geroje mokykloje pirmiausia turi vyrauti teigiama psichologinė atmosfera, o tik po to – gera aplinka. "Nieko neišeis, jei bus tik gražios sienos be turinio. Tėvai labai vertina aplinką, bet reikia ir kitų ugdymo komponentų", – pasak V.Makūno, vienas svarbiausių savivaldybės tikslų, kad mokyklose neliktų smurto ir patyčių.

Kviečiami investuotojai

"Esame kaimiškas rajonas, kuris auga ir jaunėja, todėl siekiame subalansuoto, plėtojamo, efektyviai patalpomis ir paslaugomis išnaudojamo mokyklų tinklo", – sakė meras. Tokiam tinklui sukurti savivaldybė naudoja ne tik savo lėšas, bet ir pritraukia valstybės, ES fondus, be to, skatina į rajono infrastruktūrą investuoti verslininkus.

"Labai džiugina pastarojo susitikimo su verslininkais mintys. Investuotojai jau supranta, kad kurdami verslą arba naujus kvartalus, jie turi atsigręžti į bendruomenę ir prisidėti prie jos gerovės. Ir jie žino, kad tai apsimoka. Juk pastačius vaikų darželį, įrengus parką, aikšteles, mikrorajonas ar gyvenamasis kvartalas atrodys patraukliau", – džiaugėsi meras.

V.Makūnas sakė, kad dar šįmet galėtų prasidėti Zapyškio pagrindinės mokyklos sporto salės ir technologijų ugdymo aplinkos kūrimo darbai, Kačerginės pradinės mokyklos rekonstrukcija, Mastaičių universalaus daugiafunkcio centro su pradine mokykla statyba. Parengtas ir Ramučio kultūros centro su pradine mokykla projektas.

Maža mokytojų kaita

Pasak mero, nors rajone plečiami esami ir statomi nauji darželiai, eilėse vis dar lieka nemažai vaikų: "Čia irgi turime idėjų. Skelbsime konkursą pastatams nuomoti Užliedžiuose, Akademijoje, Garliavoje, Domeikavoje, kur galėtų įsikurti ikimokyklinio ugdymo įstaigos."

Augant gimstamumui ir daugėjant mokinių skaičiui rajonas taip pat susiduria ir su ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų stygiumi. Rengiantis naujiems mokslo metams mokyklos vasarą organizavo atrankas į laisvas mokytojų darbo vietas. Tačiau šiuo metu vis dar trūksta devynių ikimokyklinio, keturių priešmokyklinio ugdymo ir dviejų pradinių klasių mokytojų.

Pasak V.Makūno, rajono savivaldybė, kaip ir Vyriausybė bei Švietimo ir mokslo ministerija, yra išsikėlusi sau tikslus didinti mokytojo prestižą: "Tai susideda iš daugelio dalykų: atlyginimo, darbo vietos, motyvacijos, pasirengimo. Norėtume, kad būtų daugiau mokytojų iki 30 metų amžiaus, nes kol kas šis rodiklis nekyla."

Užtikrina ugdymą ir saugumą

Kituose Lietuvos rajonuose dėl mokinių stygiaus mokyklos uždaromos, o Kauno rajono tikslas yra mokyklas išsaugoti: "Mums reikia išlaikyti labiau atitolusias vietoves: Čekiškę, Piliuoną, Vandžiogalą, Ežerėlį, kur mokyklos dar gyvybingos. Užsibrėžėme tas mokyklas modernizuoti, kad jos keltų mokytojų, tėvų ir mokinių pasitikėjimą. Tai nėra lengva, bet tam skiriame labai daug energijos ir lėšų."

V.Makūnas apgailestavo, kad daugelis darbų mokyklose atliekami vykstant mokymosi procesui, tačiau kitaip neįmanoma. "Kai kurie darbai yra tokie dideli, kad neįmanoma jų užbaigti per du tris mėnesius. Be to, koją kiša ir kitos kliūtys: viešųjų pirkimų procedūros, finansinių resursų paieškos", – aiškino meras.

"Tačiau neabejoju, kad einame teisingu – geros mokyklos – keliu ir visas kliūtis įveiksime", – tvirtino vienos labiausiai augančių Lietuvos savivaldybių vadovas.

"Visos dienos mokykla"

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos buvo pakviestos dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro projekto "Visos dienos mokykla" atrankoje ir nuo 2018–2019 m. savo mokyklose išbandyti visos dienos ugdymo organizavimo modelį. Visos dienos mokyklos (VDM) tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(-si) visą dieną saugioje aplinkoje. Visos dienos mokyklos modelį įgyvendins dvi Kauno rajono ugdymo įstaigos – Kačerginės pradinė mokykla ir Rokų mokykla-darželis. Visos dienos mokyklos modelis – vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų, kurio požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams), organizuojamas maitinimas dienos metu, į veiklas aktyviai įtraukiami verslo ir socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant į namus.