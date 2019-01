Kauno rajone – norinčiųjų gauti paramą būstui bumas

Labiausiai vilioja pakaunė

Įstatymas, pagal kurį jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą regionuose garantuojama valstybės parama, įsigaliojo rugsėjo 1 d. Nuo to laiko savivaldybė sulaukė 329 jaunų šeimų prašymų skirti valstybės paramą būstui pakaunėje įsigyti. "Kauno rajonas – populiariausias: palyginus su kitomis savivaldybėmis, kuriose įsigyjant pirmąjį būstą jaunos šeimos gali tikėtis valstybės paramos, mes sulaukėme daugiausiai prašymų šia parama pasinaudoti, – sakė Kauno rajono savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Giedrė Ivonytė.

Prašymus gauti finansinę paramą įsigyjant pirmąjį būstą pakaunėje teikia šeimos iš įvairių savivaldybių: Alytaus, Druskininkų, Marijampolės, Klaipėdos, Raseinių r., Visagino, Kaišiadorių, Prienų r., Tauragės, Šiaulių, Jurbarko, Akmenės, Lazdijų r., Utenos, Jonavos, Švenčionių. Vis dėlto daugiausia norinčiųjų pasinaudoti šia parama Kauno rajone yra kauniečiai arba pakaunės gyventojai. G.Ivonytės žodžiais, jei šia subsidija pasinaudojęs asmuo nepraėjus dešimčiai metų būstą parduoda, subsidiją turi grąžinti.

Iš 329 savivaldybę pasiekusių prašymų 168 atmesti, 101 šeima įrašyta į eilę subsidijai gauti. "Prašymai atmesti, nes jie buvo neteisingai užpildyti, nepateikti reikiami dokumentai (dažniausiai šeimos teikia prašymus nedeklaravusios turto), taip pat šeima turi arba turėjo būstą ar jo dalį", – pagrindines priežastis, dėl ko prašymai atmetami, įvardijo G.Ivonytė.

Šeimos, gavusios pažymą, patvirtinančią teisę į finansinę paramą įsigyjant pirmąjį būstą, per penkiolika kalendorinių dienų turi kreiptis į kredito įstaigą dėl pažymos aktyvavimo, lėšų rezervavimo ir kredito sutarties sudarymo. Pažyma, kad šeima turi teisę gauti paramą įsigyjant būstą, dar negarantuoja, kad tokia parama iš tiesų bus skirta. Pagrindinės to priežastys: bankai atsisako sudaryti kredito sutartis su šeimomis dėl per mažų pajamų arba prašymuose nurodyti būstai, iki šeimai išduodama pažyma, jau būna parduoti.

Nubrėžė amžiaus ribą

Pretenduoti į finansinę paramą, perkant pirmąjį būstą, gali jaunos šeimos, kuriose abu sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama ne vyresni nei 35 m. Jei šeima susilaukia trečio ir daugiau vaikų – tuomet tėvai negali būti vyresni nei 40 metų. Jaunos šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą. Jauna šeima prašymą gali pateikti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt, registruotu laišku siųsti savivaldybei, kurioje norima įsigyti būstą, arba pateikti tiesiogiai savivaldybės administracijai.

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui pirkti ar statyti. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų. Sklypo įsigijimui, kuriame jauna šeima planuoja statyti būstą, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos. Jaunoms šeimoms teikiamos tokios subsidijos: neauginančioms vaikų – 15 proc.; auginančioms 1 vaiką – 20 proc.; auginančioms 2 vaikus – 25 proc.; auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc. perkamo būsto vertės (jei ji neviršija 87 tūkst. eurų). Gimus daugiau vaikų galima kreiptis dėl papildomos subsidijos.

Tiek jaunų šeimų prašymų skirti valstybės paramą būstui pakaunėje įsigyti Kauno rajono savivaldybė sulaukė per keturis praėjusių metų mėnesius.

Toliau dalys kraitelius

Kauno rajono mero Valerijaus Makūno teigimu, jaunas šeimos kurtis pakaunėje vilioja ne tik galimybė gauti subsidiją įsigyjant pirmąjį būstą. "Jos kuriasi Kauno rajone, nes čia sukurta arba kuriama infrastruktūra, statomi darželiai, renovuojamos mokyklos, atnaujinami sporto aikštynai, kuriamos poilsio erdvės", – pasak mero, jaunas šeimas deklaruoti gyvenamąją vietą pakaunėje motyvuoja ir kūdikio kraitelis. Šios dovanos iš savivaldybės sulaukė kiekvienas 2018 m. Kauno rajone gimęs kūdikis. Kraitelyje – būtiniausių kūdikio reikmenų rinkinys, tarp jų – orui pralaidi daiktadėžė, kuri gali būti naudojama kaip lovytė. Ši akcija pasiteisino – panašias dovanas naujagimiams planuoja teikti ir kai kurios kitos savivaldybės, didesnę paramą šeimai gimus vaikui svarsto teikti ir Vyriausybė.

V.Makūnas užsiminė, kad kūdikio kraitelis bus dovanojamas ir šiemet gimsiantiems mažyliams, tik jo teikimo tvarka greičiausiai šiek tiek keisis: "Mes stengsimės išlaikyti pernykštę 300 eurų kartelę kūdikio kraiteliui. Jei Vyriausybė nuspręs, pavyzdžiui, 100 eurų tam skirti iš valstybės biudžeto, tai mes prisidėsime 200 eurų. Bet kokiu atveju, kraitelį sudarys tie patys kokybiški gaminiai." Mero žodžiais, Kauno rajono taryba greičiausiai svarstys, kaip sugriežtinti kraitelio keitimo tvarką, nes pernai kai kurios šeimos gudravo. Vienam iš tėvų deklaravus gyvenamąją vietą pakaunėje, čia būdavo deklaruojamas ir mažylis, tačiau iš tiesų šeima nebūtinai gyvendavo Kauno rajone arba kūdikio gyvenamąją vietą netrukus deklaruodavo kitur.

Jaunos šeimos Kauno rajone gali tikėtis ir kitokios paramos. "Siekiame užtikrinti, kad jauni tėvai išeidami į darbą turėtų kur saugiai palikti savo mažylius. Savivaldybė plečia jau veikiančius darželius ir steigia naujus. Vienoje sparčiausiai augančių seniūnijų – Užliedžiuose – prieš porą metų atidarėme naują darželį, Domeikavoje iškilo modulinis vaikų darželio priestatas, Garliavoje atidarytas Jonučių darželis, Noreikiškių lopšelio-darželio "Ąžuolėlis" naujas filialas įsikūrė bendrabutyje Akademijoje", – vardijo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė. Šeimoms, nepatenkančioms į savivaldybės vaikų darželius ir dėl to leidžiančioms atžalas į privačius darželius, savivaldybė kompensuoja dalį mėnesinės įmokos – 73 eurus. Šia kompensacija šeimos gali naudotis tol, kol vaikas sulaukia eilės į savivaldybės vaikų darželį.

Remia pradedančiuosius verslą

Jauni, pradedantys verslą pakaunės gyventojai gali pretenduoti į Kauno rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo (SVVSF) paramą. Pernai fonde buvę 45 tūkst. eurų paskirstyti aštuoniolikai smulkių ir vidutinių verslininkų. Fondo parama gali būti teikiama informacinės sistemos apie verslą kūrimui (pavyzdžiui, interneto svetainei); verslumo mokymams (seminarams); naujų darbo vietų įrengimui (materialinės bazės sukūrimui); reklamos priemonėms; dalyvavimui parodose, mugėse; paraiškų ir reikiamos dokumentacijos iš ES fondų rengimo kompensavimui; jaunimo verslo pradžiai. Per daugiau kaip dešimt metų fondo paramą gavo keli šimtai fizinių ir juridinių asmenų.

Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre (TVIC) jaunimas konsultuojamas verslo pradžios klausimais. Moterų verslumas skatinamas organizuojant susitikimus-pokalbius su versliomis moterimis.

Parama jauniems pakaunės kūrėjams – galimybė išsinuomoti rezidenciją Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje lengvatinėmis sąlygomis. Tiesa, šiuo metu laisvų rezidencijų nebelikę. "Menų inkubatoriuje savo rezidencijas yra įkūrę keturiolika menininkų. Jie išsinuomojo patalpas ženkliai žemesne nei rinkos kaina. Gauname daug norinčiųjų čia kurtis paraiškų, tačiau mus riboja plotas – daugiau rezidentų nelabai galėtume priimti", – pasak Raudondvario dvaro direktorės Snieguolės Navickienės, visi rezidentai pasirašė sutartis maksimaliam penkerių metų laikotarpiui. Pirmosios sutartys baigsis tik po dvejų metų – tuomet į Raudondvario dvarą atsivers kelias ir kitiems rezidentams.

Studentams iš pakaunės ir ne tik, studijuojantiems viešąjį administravimą, sudaromos sąlygos Kauno rajono savivaldybėje atlikti praktiką. "Esame viešojo administravimo įstaiga – kurgi kitur, jei ne tokiose įstaigose viešojo administravimo studentai atliks praktiką? Paprastai priimame visus norinčiuosius, išskyrus tuos, kurie nori tik formaliai susitvarkyti praktikos dokumentus, bet pas mus nepasirodyti, arba ateina labai daug studentų. Tai priklauso nuo mokymo programų. Būna, iš karto apie 40–50 studentų nori atlikti praktiką, o būna metų, kai studentų beveik visai nepasirodo", – pastebėjo savivaldybės Personalo skyriaus vedėja Dalė Verbickienė. Pasak jos, esant poreikiui, savivaldybėje sudaromos sąlygos atlikti praktiką ne tik viešojo administravimo, bet ir kitų studijų programų studentams.