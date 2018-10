Kauno rajonas įjungia šildymą visiems, miestas daugiabučių dar nešildys

Miesto ir pakaunės vaikų darželius, mokyklas ir ligonines šiluma turėtų pasiekti per artimiausias pora dienų. Kaune šildymas jose bus įjungtas nuo ketvirtadienio.

Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 °C, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 °C.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Nesteckio įsakymu, šildymo įjungimo darbai pradedami nuo ikimokyklinio ugdymo, mokymo ir gydymo įstaigų. Savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu, šildymas šiose įstaigose turėtų būti įjungtas per pora dienų.

„Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučių namų gyventojus, gali priimti sprendimą pastato šildymą, nepažeidžiant nustatytų higienos normų, pradėti vėliau nei nustatyta šildymo sezono pradžia. Apie tokį sprendimą raštu būtina informuoti šilumos tiekėją“, – rašoma A.Nesteckio pasirašytame rašte.

Dabar, kai atšalo, oras drėgnas, jei nešildysim, žmonės susijungs elektros prietaisus – tada išaugs sąskaitos už elektrą.

Pasiteiravus, ar nekilo noras kol kas atidėti šildymo sezono pradžią dėl, kaip prognozuojama, brangsiančio šildymo ir išaugsiančių iš savivaldybės biudžeto apmokamų sąskaitų, pašnekovas atsakė: „Dabar, kai atšalo, oras drėgnas, jei nešildysim, žmonės susijungs elektros prietaisus – tada išaugs sąskaitos už elektrą“, – paaiškino A.Nesteckis.

Pasak Kauno miesto savivaldybės Energetikos skyriaus vedėjo Raimondo Mačikėno, mieste kol kas neapsispręsta, kada įjungti šildymą daugiabučiuose: „Jei nebus atšilimo, gal ir gyventojams įjungsime šildymą artimiausiomis dienomis. Bet kokiu atveju, kitą savaitę tikrai paleisime šilumą ir gyventojams.“

Remiantis Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos duomenimis, skelbiamais meteo.lt interneto svetainėje, šeštadienį dieną oras Kaune turėtų sušilti iki 17, sekmadienį – 15 laipsnių šilumos. Pirmadienį dieną oras vėl tesušils tik iki 10 laipsnių šilumos.

„Gyventojams šildytis nedraudžiama, tačiau kalba eina apie savivaldybės mokamų kompensacijų už šildymą apmokėjimą. Be to, paprastai po pirmojo rudens atšalimo oras vėl kuriam laikui atšyla. Tada žmonės skundžiasi: kodėl mes turime mokėti už šildymą ir atidarytais langais gyvent, nes kitaip bute per karšta?“ – pasak R.Mačikėno, rasti abi puses tenkinantį sprendimą kiekvienąkart yra sudėtinga.