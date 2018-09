Kauno meno mokyklose – absoliutus chaosas ir nežinia

Mokytojai išeina

Vienos Kauno meno mokyklos mokytoja, nenorėjusi viešinti savo pavardės ir ugdymo įstaigos (redakcijai ši informacija žinoma), prisipažino, kad šiuo metu mokykloje visiškas chaosas. Naujų mokslo metų ji laukė ramiai, nes reformai mokykla ruošėsi dar pavasarį. Tačiau rugsėjį mokytoja sužinojo, kad jos darbo valandos ne tik sumažinamos, bet galbūt teks panaikinti ir patį dalyką, o ją atleisti.

"Absoliutus chaosas ir visko naikinimas. Mokyklos valdžia tikrai stengiasi išsaugoti mokytojus, tačiau ministerija daugiau etatų nedavė, todėl verskitės, kaip norite. Kur daug mokinių, toms mokykloms gerai. O pas mus mokinių mažai, turime individualias pamokas – reforma mums nepritaikyta. Arba ministerija apie tai nepagalvojo, arba nusprendė tokias mokyklas sunaikinti", – pasakojo nusivylusi mokytoja.

Moteris dėl naujos tvarkos konsultavosi ir su teisininkais. Anot jos, pagal naujus paskaičiavimus, darbo valandų padaugėjo, o apmokėjimas sumažėjo. Nekontaktinės valandos anksčiau buvo apmokamos taip, kaip ir kontaktinės, o dabar – nuo 30 iki 50 proc. "Dalis mokytojų eis lauk. Nemažai jau išėjo", – pasakojo kaunietė.

Koncertmeisteriai nuskriausti

Kauno 1-osios muzikos mokyklos direktorius Jonas Kazlauskas tikino, kad naujoji tvarka sumaišties esą per daug neįnešė: "Apie tai visi žinojo pavasarį ir kol kas niekam jokio šoko nebuvo. Gal ir buvo pora derybinių momentų, tačiau pas mus yra 180 mokytojų, su kiekvienu iš naujo viską reikia aptarti."

Vis dėlto, mokyklos direktorius prisipažino, kad naujajame etatinio apmokėjimo modelyje praleistas vienas svarbus momentas – koncertmeisterio apmokėjimas. Jų atlyginimui apskaičiuoti ŠMM neparengė nei skaičiuoklių, nei etato aprašo.

"Atidėjome sutarčių pasirašymą kokiai savaitei, kol išsiaiškinsime, ką daryti. Klausinėjame konsultantų, tačiau niekas nieko aiškaus negali pasakyti. Tie, kurie turi ir mokytojo, ir koncertmeisterio pareigybes, gali palaukti, bet yra žmonių kurie dirba tik koncertmeisteriais", – J.Kazlauskas teigė į paniką nepuolantis, sprendimas bus rastas, tik kad mokytojai neliktų nuskriausti ir jiems dėl to nesumažėtų atlyginimas.

Nors ŠMM yra parengusi mokytojams atlyginimo skaičiuokles, tačiau, anot J.Kazlausko, jos tik apytikrės. Mokytojai tai sužinos tik gavę pirmąją algą: "Esame pasidėję dvi lenteles ir dėliojame atlyginimus, kad nebūtų mažiau nei pernai. Kadangi buhalterija centralizuota, aš negaliu tiksliai žmogui pasakyti, kiek jis gaus. Apytikriai žino, bet tiksliai sužinos tik spalio mėnesį."

Trūksta specialistų

Kauno dailės gimnazijoje – taip pat sumaištis. "Iki rugsėjo 5 d. nežinojome, nei kiek etatų turėsime, nei kiek finansuojama bus. Beveik iš kavos tirščių būrėme. Bet kažkaip pradedame susiskaičiuoti, dabar jau aiškiau darosi", – pasakojo gimnazijos direktorė Neringa Šiupinskienė.

Pasak jos, dėl etatinio apmokėjimo reformos iškilo rimta problema kai kuriems nepagrindiniams dalykams rasti mokytoją: "Dalis pamokų nevyko, nes neturėjau mokytojų. Kur aš gausiu vokiečių mokytoją 2–3 pamokoms? Logiškai pagalvojus, kas eis?"

Mokytojus gimnazija jau susirado, tačiau pavėluotai – tik įpusėjus rugsėjui. Anot direktorės, Kaune nebuvo įmanoma rasti anglų kalbos mokytojo, todėl buvo pasamdyta specialistė, kuri dėl kelių pamokų atvažiuoja net iš Kazlų Rūdos.

"Tie mokytojai, kurie dirba visu etatu, turi labai ribotą valandų skaičių pamokoms kitoje mokykloje. Ieškant mokytojų problemų tikrai kilo. Išsisprendėme, bet sumaišties buvo", – pasak N.Šiupinskienės, pamokų tvarkaraščiai taip pat dar dėliojami, nes reikia prisitaikyti prie naujų mokytojų, kuriuos pagrindinės darbovietės išleidžia tik tam tikromis valandomis.

Nepatikėjo situacija

Apie Kauno meno mokyklos problemas išgirdęs švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas buvo nustebintas situacijos. "Etatinis mokytojų apmokėjimas nėra pagrindas atleisti mokytojus, o ir tokią situaciją, kokia čia nupasakota, net teoriškai įsivaizduoti sunku. Mokytojo etatas priklauso nuo mokytojo krūvio, o ne nuo dalyko, kurį mokytojas moko. Žinoma, dalykiniai niuansai įtakos krūviui turi, bet ir muzikos ir meno mokykloje mokytojai gali dirbti visu etatu", – komentavo specialistas.

Jis taip pat neigė, kad mokytojams už tą patį atlyginimą išaugo darbo valandų skaičius: "Etatinio įvedimas nėra priežastis, dėl kurios gali būti mažinamas mokytojo turimas krūvis ar keičiamas apmokėjimo koeficientas. Juoba tuo atveju, kad, kaip teigiama, mokytojui buvo padidintas krūvis, tai tuomet jo atlyginimas tikrai turėjo kilti", – tikino A.Varanauskas.

Anot jo, trečdalis mokytojų, iki šiol dirbę mažesniu ar pusės etato krūviu, iš tiesų dirbo daugiau ir jiems už tai nebuvo atlyginama. Todėl dabar tas papildomas krūvis yra įvardijamas ir apmokamas: "Skyrus papildomų lėšų, atsiranda daugiau galimybių apmokėti didesnį skaičių valandų, vadinasi, ir padidinti atlyginimą", – žadėjo ministrės patarėjas.

Kvietė kreiptis

Pasak A.Varanausko, etatų skaičius mokykloms dalijamas pagal ugdymo planui įgyvendinti reikalingą kontaktinių valandų skaičių: "Tai, kad mokyklai skirtas etatų skaičius yra mažesnis nei visų dirbančių mokytojų skaičius, yra normalu. Dalis mokytojų ir dirbs ne visu etatu, dalis mokytojų turės kelias pamokas (nes jie, pavyzdžiui, dirbs papildomai dar orkestre ar kažkur kitur), ir dalis dirbs visu krūviu, tad tie skaičiai sėkmingai ir pasklis."

Specialistas kvietė mokytojus, kuriems kyla klausimų dėl etatinio apmokėjimo, rašyti specialiu e.paštu etatinis@smm.lt, nurodant konkrečią problemą, ugdymo įstaigą ir kitą aktualią informaciją, kreiptis kitais tinklalapyje www.etatinis.lt nurodytais konsultantų kontaktais, skambinti karštosios linijos telefonu 8 800 20 018 ar tiesiog užduoti šiuos klausimus susitikimų ar konsultacijų internetu metu – kiekvieną penktadienį ministerijos "Facebook" paskyroje vyksta transliacijos, į klausimus etatinio apmikėjimo temomis atsako ŠMM darbuotojai.

"Kiekvieną kreipimąsi analizuojame, ar nebuvo nukrypta nuo teisės aktuose nustatytų principų, ir, esant neatitikimų, tas situacijas sprendžiame", – tikino ministerijos atstovas.

Etatinio darbo apmokėjimo modelis

Nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios atlyginimai mokytojams buvo pradėti skaičiuoti kaip ir daugumai kitų darbuotojų: už etatą, o ne už atskiras valandas. ŠMM tikino, kad toks modelis leidžia mokytojams atlyginti už visus mokyklos bendruomenei atliekamus darbus, ne tik pamokas ir su jomis susijusią veiklą. Modelį parengė darbo grupė, kurioje taip pat dirbo mokytojų profesinių sąjungų atstovai.

Etatą sudaro 36 valandos per savaitę (1 512 valandų per metus). Pamokoms skiriama iki 1 008 valandų per metus, pradedantiesiems – iki 756 valandų per metus. Kitas laikas skiriamas nekontaktinėms valandoms: su pamokomis susijusioms veikloms, papildomai veiklai mokyklos bendruomenei. Visos valandos bus apmokamos vienodu tarifu.

Profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojams etatą sudaro 36 valandos per savaitę (1 512 valandų per metus). Kontaktinėms valandoms per metus – nuo 672 iki 1 032. Pradedantiesiems – iki 924 valandų per metus. Kitas laikas skiriamas nekontaktinėms valandoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei. Visos valandos apmokamos vienodu tarifu.

Iš viso etatinio darbo apmokėjimo modeliui įvesti bus skirti 95 mln. eurų ir jis galutinai bus įvestas 2019 m. rugsėjo 1 d. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įvedant šį modelį mokytojų atlyginimams iš valstybės biudžeto skiriama 17, 4 mln. eurų.

Skubota reforma: mažai prasmės, daug sumaišties

"Mūsų mokykla maža, turime mažai mokinių ir mums šita sistema, ypač dėl to, kad su mokiniais dirbama individualiai, tikrai netinka. Mes esame ne būrelis, mes ruošiame profesionalus", – naująją reformą komentavo Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos direktorius Kęstutis Bliujus.

– Ar jau susidėliojote pamokų tvarkaraščius?

– Žinoma, kad ne. Kaip gali susidėlioti, kai dar niekam niekas neaišku. Šį mėnesį mes bandome išradinėti tokius dviračius, kad net sunku patikėti. Pagal naująją skaičiavimo metodiką gavome tokį etatų skaičių, kad turime 30 proc. sumažinti ugdymo planą, suplanuotą dvejiems metams į priekį. Vaikai pradėjo mokytis pagal vieną ugdymo planą, o turi baigti pagal kitą.

– Etatus Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) skyrė pagal mokinių skaičių?

–Taip, pagal mokinių skaičių viename klasės komplekte, todėl mūsų tipo mokykloms tokia metodika netinka. Noriu pabrėžti visų ministerijos specialistų geranoriškumą, jie labai nuoširdžiai mums padeda. Mes mokome individualiai. Esame bendrojo ugdymo mokykla, ne būrelis, turime konkrečias programas, kad žmonės taptų muzikos profesionalais. Lietuvoje yra tik trys konservatorijos, pas mus mokytis atvažiuoja vaikai iš visos šalies. Mūsų mokiniai mokosi nuo 7 val. ryto iki 10 val. vakaro: groja, skaito, skaičiuoja ar dainuoja.

– Kokių dalykų vaikai nebeteks?

– Privalome naikinti daug dalykų, kurie yra tikrai reikalingi. Jeigu tie dalykai jau šimtmetį yra įtraukti kaip būtina disciplina žmogui, kuris taps muzikos profesionalu, vadinasi, jie buvo reikalingi ir naudojami visame pasaulyje. O mes sukišame žmogų į lentelę. Etatinis apmokėjimas yra politinis sprendimas.

– Ką jūs turite omenyje?

– Mokytojų darbo apmokėjimo sistemą sugalvojo ne ministerija, tai politinis žaidimas, kuriame kažką norėjo sužaisti ir profesinės sąjungos. Jos pačios vis dar nesupranta, ką padarė. Viskas padaryta labai skubotai, mūsų tipo mokykloms labai neapgalvotai, bet svarbiausia, su kuo aš susiduriu mūsų konservatorijoje ir mieste, – tai grobuoniškas profesinių sąjungų požiūris į etatinį apmokėjimą. Po visą Lietuvą važinėjo darbo grupės, susitikinėjo su profesinės sąjungos nariais ir žadėjo rojų žemėje: lis riestainiais, snigs saldainiais, plauks pieno upės – kaip pagavus auksinę žuvelę.

– Vadinasi, rojaus nebus?

– Visi sako, kad realūs skaičiai paaiškės spalio pradžioje, kai visi gaus atlyginimus. Tačiau pagal visą dokumentaciją, pagal tas schemas, kuriomis direktoriai turi vadovautis, jau dabar viskas aišku. Pavyzdžiui, konservatorijoje jau atleidome šešiolika žmonių. Ne todėl, kad visi direktoriai Lietuvoje yra kvailiai, o todėl, kad tokia yra metodika. Nors neturime teisės atleisti nė vieno žmogaus, bet kaip tai įgyvendinti, kai kitam žmogui turi suformuoti darbo vietą, kad jis galėtų kažką užsidirbti. Ne pieno upes, apie kurias svaigstama, o tiesiog tą patį atlyginimą, kurį uždirbo pernai. Nes turėdamas tas pačias kontaktines valandas darbuotojas negali gauti mažiau. Labai daug neapgalvotų žingsnių. Tarkime, jeigu mokytojas pernai turėdavo 18 kontaktinių valandų ir gaudavo apie 500 eurų, dabar jis turės atidirbti 36 valandas ir gaus tiek pat.

– Ar pasidomite, kaip sekasi kitoms mokykloms?

– Žinau, kad didelėms bendrojo ugdymo mokykloms nėra blogai: daug mokinių, dideli klasių komplektai, daugiau etatų. Šita metodika ir yra pritaikyta didelėms bendrojo ugdymo mokykloms, o apie mus nepagalvota. Viename posėdyje, nesakysiu kas, nusišnekėjo, kad jei neužtenka etatų, vienu fortepijonu gali groti du mokiniai. Vienu metu skirtingus kūrinius. Esą direktoriai turi ieškoti naujų mokymo formų.

– Tačiau ŠMM tikina, kad mokykloms skirta papildomų lėšų.

– Pinigų netrūksta. Tačiau metodika tokia, kad tu negali tų pinigų paimti. Jeigu tau skirta dešimt etatų, tai tu į juos turi tilpti. Etatus skaičiuoja skaičiuoklės.

– Ar vaikai ir tėvai jau skundžiasi?

– Negalima skriausti vaikų – pamokos vyksta, vaikai nieko nežino. Aišku, jie tikrai sužinos, kai nebegalės pasirinkti mokytis planuoto dalyko. Vien dėl to, kad kažkokia skaičiuoklė paskaičiavo kažkokį skaičių, į kurį visi turi sulįsti. Kaip tai padaryti – tavo reikalas, bet turi padaryti. Tai ne valstybinio lygio politika valstybinio lygio mokyklai. Liepdami mums įtilpti į kažkokias kompiuterines skaičiuokles, visiems taiko vienodą modelį.

– Kalbama apie etatinio apmokėjimo reformą, tačiau pas jus, ko gero, mažai mokytojų dirba visu etatu?

– Visu etatu dirba tik pavieniai mokytojai: lietuvių, matematikos, anglų kalbos, bet vos keliems muzikinio ugdymo mokytojams susidaro etatas. Tai tikrai ne problema ir niekada nebuvo, jei mokytojas turi tik vieną mokinį. Mūsų sferoje dirba muzikantai, kurių pagrindinės darbo vietos yra orkestruose, teatruose. Muzikantas turi būti artistas, scenos žmogus, pavyzdys mokiniui. Etatinio mokytojų apmokėjimo modelio įvedimas neišsprendžia jokių problemų, tik sukelia daugiau neaiškumų ir sumaišties.